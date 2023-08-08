بنك Standard Chartered ينضم إلى مبادرة AFP DEI

سيتعاون Standard Chartered مع جمعية المهنيين الماليين في جهودها لإدخال وظائف الخزينة والتمويل للمجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.

بيثيسدا، ماريلاند، 8 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت جمعية المهنيين الماليين (AFP) أن بنك Standard Chartered قد انضم إلى مبادرة DEI للخزانة والمالية التابعة لجمعية المهنيين الماليين، والتي تقدم وظائف الخزينة والمالية لطلاب الجامعات والمهنيين المحترفين في وقت مبكر من حياتهم المهنية وتساعدهم على مواصلة تطوير حياتهم المهنية.

سيعمل بنك Standard Chartered مع جمعية المهنيين الماليين لتمكين الطلاب والمهنيين في بداية حياتهم المهنية من خلال التطوير المهني وبناء المهارات والتدريب المستمر والتعلم المستمر.

وكجزء من المبادرة، تقدم جمعية المهنيين الماليين منحًا لمؤتمرها السنوي. بالإضافة إلى ذلك، توفر جمعية المهنيين الماليين لأصحاب العمل موارد لتعزيز برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بهم.

قال جيم كايتز، الرئيس والمدير التنفيذي لـجمعية المهنيين الماليين: "في جمعية المهنيين الماليين، نعتقد أن كل فرد يحمل ثروة من المعرفة وأن مهنة الخزانة والمالية لا يمكن أن تنمو بشكل أقوى إلا من خلال تبني ممارسات تجارية متنوعة وشاملة". "نتطلع إلى العمل مع Standard Chartered لتمكين الأفراد من خلفيات متنوعة ليصبحوا الجيل القادم من القادة الذين سيدفعون المهنة إلى الأمام".

يقول ريكي كورا، رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات في آسيا والشرق الأوسط، والرئيس المشارك لمجلس بنك Standard Chartered للشركات والخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية: "التنوع والإنصاف والشمول هو جزء من الحمض النووي لبنك Standard Chartered'". "لدينا 124 جنسية و 100 إثنية ممثلة في القوى العاملة لدينا ويتحدث زملاؤنا 174 لغة ولهجة. ويسعدنا أن نتشارك مع جمعية المهنيين الماليين لزيادة تضخيم تأثير برامجنا ومدى وصولها وبناء مجموعة أكثر تنوعًا من المواهب عبر صناعتنا".

يرجى توجيه جميع الاستفسارات الصحفية إلى ميليسا رواك، العضو المنتدب، على [email protected] ‏.

حول جمعية المهنيين الماليين‎(AFP®)

إذ يقع مقرها الرئيسي خارج واشنطن العاصمة ومقرها الإقليمي في سنغافورة، جمعية المهنيين الماليين هي جمعية مهنية ملتزمة بتعزيز نجاح أعضاء المهن المالية ومنظماتهم. تم الإنشاء والإدارة من قبل جمعية المهنيين الماليين، وتضع شهادة مدير الخزانة المعتمد وشهادة FP&A المهنية للشركات معايير التميز في الخزينة والتمويل. تستضيف جمعية المهنيين الماليين، كل عام أكبر مؤتمر للتواصل في جميع أنحاء العالم لنحو 6000 من المهنيين الماليين من الشركات.

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