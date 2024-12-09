بنك الإمارات دبي الوطني يتعاون مع HireVue لإحداث ثورة في التوظيف وتعزيز تجربة الموظفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة HireVue، الرائدة والقائدة العالمية في مجال ذكاء الإمكانات البشرية، عن اختيار بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مجموعة الخدمات المصرفية الرائدة في منطقة MENAT (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا)، لمنصة HireVue لتحويل عملية اكتساب المواهب وتعزيزها. سيساعد التعاون الاستراتيجي بنك الإمارات دبي الوطني على خلق رحلة توظيف أكثر كفاءة وشمولية وجاذبية، مما يعزز مكانته كأحد أفضل أصحاب العمل.

في ظل إدارة عدد هائل من الطلبات التي تصل إلى 10,000 طلب لوظيفة واحدة، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتحديث عملية التوظيف الخاصة به لضمان تجربة استثنائية للمرشحين مع التحقق بفعالية أكبر من المهارات اللازمة ليتفوقوا في أدوارهم. يهدف البنك إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الأتمتة واللمسة البشرية، مما يجعل عملية التوظيف لأفضل المواهب سلسة وجذابة.

علّق Jonathan Mears، رئيس مجموعة اكتساب المواهب في بنك الإمارات دبي الوطني، قائلاً: "كانت عملية التوظيف لدينا بحاجة إلى إصلاح شامل لمجاراة متطلبات بيئتنا المبتكرة والسريعة. من خلال الشراكة مع HireVue، يمكننا تبسيط ممارسات التوظيف الخاصة بنا مع ضمان شعور المرشحين بالتقدير والاعتراف. نحن متحمسون لاستخدام هذه التكنولوجيا لجعل بنك الإمارات دبي الوطني مكانًا أفضل للعمل من خلال التركيز على المهارات والإمكانات بدلاً من المقاييس التقليدية مثل الخلفية الأكاديمية".

سيستهدف التنفيذ في البداية الأدوار ذات الأعداد الكبيرة في مجال البيع بالتجزئة وخدمة العملاء والمبيعات، مع خطط للتوسع إلى مناصب متخصصة في مجال التكنولوجيا ورأس المال والخزانة. سيستخدم بنك الإمارات دبي الوطني منصة HireVue الموثوقة والقابلة للتطوير لاعتماد نهج التوظيف القائم على المهارات، وضمان عملية تقييم عادلة وغير متحيزة، وتعزيز التنوع والمساواة في الفرص.

وأضاف Jonathan: "أولويتنا هي توفير تجربة إيجابية ومنصفة للمرشحين مع تحديد الأفراد الذين يمكنهم الازدهار في بنك الإمارات دبي الوطني. نحن متحمسون للاستثمار في استراتيجية التوظيف القائمة على المهارات التي تجذب أفضل المواهب من خلفيات متنوعة وتجعل منظمتنا مكانًا ملهمًا ومجزٍ للعمل".

بفضل تقنية HireVue، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني توفير آلاف الساعات سنوياً من وقت المقابلات، مما يمكّن فرق الموارد البشرية من التركيز على المهام ذات القيمة العالية التي تسهم في بيئة عمل داعمة وحيوية. هذه المبادرة هي جزء من التزام البنك الأوسع بالتميز والابتكار في القوى العاملة، باستخدام الأساليب القائمة على البيانات لتعزيز كل من الكفاءة والشمولية.

قال Jeremy Friedman، الرئيس التنفيذي لشركة HireVue: "يشرفنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، وهي شركة تثبت باستمرار قيادتها في مجال الابتكار ورفاهية الموظفين. من خلال الاستفادة من حلولنا العلمية والمستقبلية، يرتقي بنك الإمارات دبي الوطني بعملية اكتساب المواهب ويبين أنه مكان رائع لبناء مسيرة مهنية".

مع تطور الشراكة، سيستكشف بنك الإمارات دبي الوطني وHireVue المزيد من الفرص لدفع التقدم في توظيف الموظفين، مما يضمن أن البنك يظل في طليعة ممارسات التوظيف التي تركز على الأفراد في القطاع المصرفي في منطقة MENAT.

حول HireVue

الذكاء الاصطناعي لتقييم قدرات البشر – إذ يمكّن الشركات من الارتقاء بمستوى محادثات التوظيف من تقييم بيانات اعتماد المرشحين إلى فهم ما هم قادرون عليه. تساعد الخبرة العميقة لـ HireVue في مجال العلوم والذكاء الاصطناعي والبيانات الشركات على فهم المهارات الفريدة للمرشحين وإمكاناتهم لمطابقتها مع الوظائف التي يمكنهم التفوق فيها اليوم، مع اقتراح مسارهم المستقبلي عليهم أيضًا. تخدم HireVue أكثر من 1,150 عميل رائد في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أكثر من 60٪ من قائمة Fortune 100، وقد استضافت أكثر من 70 مليون مقابلة فيديو و200 مليون عملية تفاعل مع المرشحين عبر الدردشة.

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للتواصل الصحافي

Emma Ferns

نائبة الرئيس للاتصالات العالمية

[email protected]

حول بنك الإمارات دبي الوطني

إن بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة MENAT (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا) ولديها وجود في 13 دولة، وتخدم أكثر من 9 ملايين عميل نشط. بتاريخ 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول البنك 956 مليار درهم (ما يعادل حوالي 260 مليار دولار أميركي). لدى المجموعة عمليات في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ومكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا بإجمالي 859 فرعاً و4512 جهاز صراف آلي/جهاز خدمة ذاتية. يعد بنك الإمارات دبي الوطني العلامة التجارية الرائدة للخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة بقيمة علامة تجارية تبلغ 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها لعملائها (الأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات) وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والأسواق العالمية والخزانة، وعمليات الوساطة. تعد المجموعة مشارك رئيسي في صناعة الخدمات المصرفية الرقمية العالمية مع 97٪ من جميع المعاملات المالية والطلبات التي تتم خارج فروعها. كما تدير المجموعة تطبيق Liv، وهو البنك الرقمي الشامل من بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون مستخدم، ويستمر في كونه أسرع بنك نموًا في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام كطرف فاعل وداعم لمبادرات التنمية والاستدامة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية وإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم Year of Sustainability (عام الاستدامة) في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته شريك مصرفي رئيسي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) وداعم مبكِّر لمبادرة دبي للاستدامة، وهي مبادرة على مستوى المدينة تهدف إلى تقليل استخدام المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.