بنك الجزيرة يُصبح أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تطبِّق الجيل الأحدث من برمجيات الخدمة الذاتية من Diebold Nixdorf والمُشغَّلة على نظام Windows® 11

أول بنك على مستوى العالم يُطبِّق نظام VCP-Lite 7 على Windows 11 باستخدام بروتوكول DDC

نورث كانتون، أوهايو, 27 أكتوبر 2025/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Diebold Nixdorf (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DBD) اليوم أن بنك الجزيرة، أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، سيُطبِّق نظام VCP-Lite 7، وهو جزء من الجيل الأحدث من مجموعة برمجيات الشركة متعددة المورِّدين للخدمات الذاتية، نقاط الاتصال Vynamic®. يُعدُّ بنك الجزيرة أول بنك على مستوى العالم يطبِّق نظام VCP-Lite 7 على نظام Microsoft® Windows® 11 باستخدام بروتوكول DDC، وذلك عبر أكثر من 400 جهاز صرّاف آلي من السلسلة DN Series®. تدعم منصَّة البرمجيات الجديدة مجموعة كاملة من المعاملات باللغتين العربية والإنجليزية، كما تُتيح تنفيذ المعاملات عبر تقنية NFC، وتخدم كلاً من عملاء البنك والعملاء من البنوك الأخرى. تتولى شركة الحمراني العالمية الشريك المحلي لشركة Diebold Nixdorf في المملكة العربية السعودية، مسؤولية عمليات التركيب والخدمات الفنية الخاصة بالمشروع.

Bank AlJazira headquarters located in Jeddah, Saudi Arabia.

يُتيح نظام VCP-Lite 7، وهو تطبيق حديث لإدارة حالات وشاشات أجهزة الصرّاف الآلي، لـبنك الجزيرة التشغيل على أحدث أنظمة Windows 11 مع دعم طويل الأمد يمتد حتى عام 2034. تستند المنصَّة المتطورة إلى بروتوكولات قياسية معتمدة في القطاع وواجهات برمجة تطبيقات حديثة (APIs) تُتيح اتصالاً سريعًا بشبكات الخدمة الذاتية، كما أنها حاصلة على شهادات اعتماد تضمن توافقها مع أحدث معايير الامتثال واللوائح التنظيمية. مع تفعيل ملحقات الويب، يُتيح نظام VCP-Lite 7 دمج المظهر وتجربة الاستخدام الخاصة بالقنوات الرقمية بسلاسة تامة، موفّرًا خيارات مفتوحة لتعزيز تجربة العملاء عبر جميع القنوات.

قال فهد المطيري، نائب الرئيس ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في بنك الجزيرة: "يُمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحًا على قوة شراكتنا مع أبرز شركائنا التكنولوجيين الموثوقين، بما في ذلك شركة الحمراني العالمية، ويعكس التفاني والتميز الذي تتحلى به فِرق القيادة التقنية في بنك الجزيرة، والتي تواصل ترسيخ الميزة التنافسية للبنك في تطوير وتحديث بنيته التحتية الرقمية. لقد نجحنا مؤخرًا في إتمام تركيب نظام VCP-Lite 7 على أحد أجهزة الصرّاف الآلي من سلسلة DN Series ضمن شبكتنا التشغيلية — ما يمثل خطوة نوعية هامة في مسارنا نحو التحول الرقمي الكامل. ومن خلال ترقية شبكتنا بالكامل إلى أحدث أنظمة وخدمات Diebold Nixdorf للخدمة الذاتية، بالتوازي مع منصَّة Windows 11، نحن نرفع مستوى الأمن والأداء والكفاءة التشغيلية بشكلٍ كبير. هذا الاستثمار يضمن أن تظل بنيتنا التحتية جاهزة لمتطلبات المستقبل حتى عام 2034، ويقدِّم تجربة مصرفية سلِسة، وآمنة، ومتطورة لعملائنا".

قال حبيب حنا، العضو المنتدب لشركة Diebold Nixdorf في منطقة الشرق الأوسط: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك الجزيرة لتطبيق نظام VCP-Lite 7 عبر كامل شبكة أجهزة الصرّاف الآلي الخاصة به. تمكّن برمجياتنا متعددة المورِّدين من الجيل السابع، إلى جانب أجهزة الصرّاف الآلي من السلسلة DN Series سهلة الصيانة، البنك من تقديم وظائف متكاملة جاهزة للتشغيل وتعزيز استراتيجيته الرقمية. وبالتعاون الوثيق مع شريكنا المحلي شركة الحمراني العالمية، التي تُقدِّم دعمًا قويًا وراسخًا، نعمل معًا على تمكين بنك الجزيرة من البقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي المصرفي وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة والمتطورة".

نبذة عن بنك الجزيرة

يُعدُّ بنك الجزيرة واحدًا من أبرز المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، ملتزمًا بتعزيز الرفاه المالي للأفراد والشركات والمؤسسات من خلال تقديم حلول مبتكرة وشاملة لإدارة الثروات مصمَّمة وفق احتياجات العملاء. وبفضل نهجه المستمر في تقديم خدمات عالية الجودة، يواصل البنك ترسيخ مكانته كشريك موثوق في القطاع المالي السعودي. كأحد الجهات الفاعلة الرئيسية في التحول الرقمي المصرفي، يقدّم بنك الجزيرة تجارب مصرفية سلِسة وسهلة الوصول عبر منصَّاته الرقمية المتطورة، بما في ذلك خدمة الجزيرة أون لاين وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما يمكّن العملاء من إدارة احتياجاتهم المالية بكل يُسر وسلاسة في أي وقت ومن أي مكان.

نبذة عن شركة الحمراني العالمية

تأسست الشركة في عام 1981 بالمملكة العربية السعودية كشركة متخصَّصة في مجال تقنيات المعلومات، وتستثمر في التقنيات والحلول التي تساعد العملاء على التطور والمساهمة في نموهم. وتتبوأ الشركة أكبر حصة سوقية في المملكة في مجال أجهزة الصرّاف الآلي ونقاط البيع. كما تدير واحدة من أكبر شبكات خدمات ما بعد البيع من خلال 34 مركز صيانة وأكثر من 400 مهندس وفني متخصص، مما أكسب الشركة ثقة عملائها وجعلها شريكًا استراتيجيًا للبنوك في السوق السعودي.

نبذة عن Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DBD) تعمل على أتمتة ورقمنة وتحويل الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع البنوك والتسوق. بصفتنا شريكًا لمعظم أكبر 100 مؤسسة مالية في العالم وأكبر 25 شركة تجارة تجزئة عالميًا، فإن حلولنا المتكاملة تربط القنوات الرقمية والمادية بشكلٍ ملائم وآمن وفعال لملايين المستهلكين كل يوم. تتواجد الشركة في أكثر من 100 دولة مع ما يقرب من 21,000 موظف حول العالم. تفضَّل بزيارتنا على www.DieboldNixdorf.com للحصول على المزيد من المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2805260/Diebold_Nixdorf_Bank_AlJazira_headquarters.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2319847/Diebold_Nixdorf_Logo_v1.jpg