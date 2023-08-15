بنك الرياض يختار SS&C Blue Prism لتعزيز تجربة العملاء وتحقيق مزيد من التميز في التشغيل

بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية يسرع عملية التحول التشغيلي من خلال أتمتة 200 عملية باستخدام منصة الأتمتة الذكية SS&C Blue Prism

ويندسور، كونيتيكت، 15 آب (أغسطس) 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SS&C Technologies القابضة ، (ناسداك: SSNC) اليوم أن بنك الرياض، أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، قد نجح في تحويل برنامج الأتمتة الخاص به إلى SS&C Blue Prism ‏. سعى البنك إلى ترقية نظام الأتمتة الخاص به من أجل دعم ثلاثة أهداف عمل رئيسية هي: تجربة العملاء والابتكار وثقافة الأداء.

وقال عبد الرحمن الهذيل، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الرياض: «لقد تمكنا من تحويل العمليات على نطاق واسع في إطار زمني قصير للغاية بفضل الدعم الذي لا مثيل له المقدم من SS&C Blue Prism وما نتملكه من قدرات في بنك الرياض.» وتابع: «مع وجود بنية تحتية أكبر للأتمتة وخطوط الأنابيب والتسليم، يتم استثمار القوى العاملة في بنك الرياض بشكل كامل في الأتمتة الذكية نظرًا للفوائد التي شهدها خلال الأشهر الستة الماضية. نحن متحمسون بشأن النتائج التي يمكننا تحقيقها بعد ذلك بفضل عملية التحويل تلك.»

حتى الآن، طبق البنك الأتمتة في ثمانية مجالات من العمليات، بما في ذلك عمليات الدفع للشركات، وأجهزة الصراف الآلي وإدارة النقد، وعمليات التمويل الاستهلاكية، وعمليات التجزئة، والحوكمة، والتميز التشغيلي.

على مدار الستة أشهر، تمكن العمال الرقميون في SS&C Blue Prism من:

· التعامل مع ما يصل إلى 200 عملية في ثماني مناطق للعمليات.

· إعادة أكثر من 150000 ساعة إلى العمل، مما وفر الوقت لتحقيق مزيد من الابتكار، وفرصة لخدمة عملاء البنك بشكل أفضل، وبيئة عمل أفضل لموظفيه.

من بين التحسينات التي طرأت على العمل، استفادة بنك الرياض من الأتمتة الذكية في معالجة معاملات نهاية اليوم لصرافي البنوك. ففي السابق، كان صرافو البنوك يجهزون لقيام العملاء بتحويل الشيكات والإيداع النقدي يدويًا. وتعني العملية اليدوية تخصيص المزيد من الوقت والموارد لإكمال هذه المعاملات بنهاية اليوم. لقد عمل فريق الأتمتة مع وحدة الأعمال على تسع عمليات، مما قلل وقت المعالجة من 240 ثانية إلى 45 ثانية (81٪) لكل مستند. وحسّنت الأتمتة ظروف العمل لأعضاء الفريق ومكنتهم من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.

صرح جيري هوبارد، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في SS&C Blue Prism: «تظهر النتائج التي حققها بنك الرياض في ستة أشهر فقط القيمة الكبيرة لعملية التحويل التي يمكن أن تحققها الأتمتة عندما يكون لديك الثقافة الصحيحة والدعم المناسب.» وأضاف: «جنبًا إلى جنب مع شريك SS&C Blue Prism الموثوق به، يسعدنا أن نرى كيف يواصل بنك الرياض المضي قدمًا في عمله كمؤسسة مع تحقيق ما يعود بالنفع على موظفيه وعملائه.»

يدير أكثر من 2800 عميل حول العالم عملياتهم على منصة SS&C Blue Prism، ويقومون برقمنة العمليات عبر الخدمات المالية والتأمين والصحة والأدوية والخدمات المصرفية وغير ذلك.

نبذة عن بنك الرياض

بنك الرياض من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. تأسس البنك عام 1957 برأس مال مدفوع قدره 30 مليار ريال سعودي. ويزخر البنك بقاعدة من الموظفين المحترفين والمتفانين في عملهم ساهموا بشكل أساسي في نجاحه على مر السنين. ويضم بنك الرياض أكثر من 5900 موظف، ما يجعله يفخر بكونه من بين المؤسسات السعودية التي لديها أعلى معدل توظيف من الموطنين السعوديين بنسبة 95٪، من بينهم 28٪ من النساء.

يقدم بنك الرياض مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة تمامًا مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء الأفراد والشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم بنك الرياض حلول تمويل مبتكرة ورائعة من خلال شبكة تتألف من 340 فرعاً مرخصاً وأكثر من 138511 نقطة بيع، بالإضافة إلى أكثر من 2242 ماكينة صراف آلي موزعة بشكل جيد في مواقع استراتيجية ومختارة بعناية في جميع أنحاء المملكة.

نبذة عن SS&C Technologies

شركة SS&C مزود عالمي للخدمات والبرمجيات للخدمات المالية وصناعات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1986، ويقع مقرها الرئيسي في وندسور، كونيتيكت، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعتمد حوالي 20000 مؤسسة للخدمات المالية والرعاية الصحية، من أكبر الشركات في العالم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، على SS&C للحصول على الخبرة والقدرة والتكنولوجيا.

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