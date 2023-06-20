بنك رأس الخيمة الوطني يستعد لتحويل عمليات تمويل أعماله إلكترونيا ، ويختار حل تمويل التجارة وسلسلة التوريد الخاص بشركة Newgen

يعمل البنك على أتمتة معالجة المعاملات الخاصة بتمويل التجارة والأعمال الدولية لتقديم تجربة عملاء متميزة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Newgen Software، وهي شركة عالمية مختصة بتقديم منصة التحول الرقمي ذات الأكود والرموز المنخفضة ، أن بنك رأس الخيمة الوطني ، قد اختار شركة Newgen – نظام (NewgenONE) لتمويل التجارة وسلسلة التوريد للتحول الرقمي وتحسين عمليات تمويل الأعمال بشكل إلكتروني وكامل من البداية حتى النهاية.

وبالإستفادة من حلول التمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد من شركة Newgen، المبنيّة على منصة التحول الرقمية ذات رمز منخفض – نظام ((NewgenONE ، حيث يمكن للبنك أتمتة و إنشاء المعاملات ومعالجتها بسلاسة مما يساهم في عملية الدمج بين بوابة التجارة وبوابة تمويل سلسلة التوريد وإمكانية ربط أنظمة معالجة المكاتب الأمامية والخلفية ، وتنسيق رحلة العميل بأكملها مع ضمان الامتثال للضوابط الدولية, حيث يستهدف بنك راس الخمية الوطني من تمكين عملاء بنك رأس الخيمة الوطني من الوصول إلى بوابة إلكترونية لبدء وتتبع جميع معاملاتهم ، مما يعزز الراحة وجودة الخدمة. علاوة على ذلك ، يتيح الحل تكاملًا قويًا مع التطبيقات الخارجية ويمنح المستخدمين لوحة معلومات للأداء في الوقت الفعلي لرؤية تشغيلية كاملة.

"في بنك رأس الخيمة الوطني ، نضع عملاءنا هم في صميم كل ما نقوم به. من خلال تعاوننا مع شركة Newgen ، نحن ملتزمون بتقديم تجربة سلسة وفعالة لعملائنا ، مما يتيح لهم التعامل مع تعقيدات التجارة وتمويل سلسلة التوريد بسهولة. سيوفر الحل رؤية فورية للمعاملات ، وأتمتة العمليات اليدوية ، وتخفيف المخاطر ، إضافةً إلى تمكين عملائنا من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين عملياتهم المالية،" بيتر روبرت، الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك رأس الخيمة الوطني.

وأضاف بيتر: "نحن نتطلع إلى الاستفادة من خبرة شركة Newgen من خلال التكنولوجيا المتطورة لديهم (NewgenONE) لإنشاء تجارة أكثر كفاءة وشفافية وتركيزًا على العملاء إضافة إلى نظام تمويل سلسلة التوريد".

"تقدم شركة نيوجن حلول التمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد، نظام NewgenONE، والذي يعطي مزيجا من قابلية تكوين الرموز المنخفضة والوظائف الشاملة. ومن خلال توفير نظام معالجة موحّد للمكاتب الأمامية والخلفية من خلال بوابة Trade و SCF، فإن الحل سيمكن عملاء بنك راس الخيمة الوطني من التواصل بسلاسة مع البنك للقيام بأعمال التجارة الدولية وخدمات تمويل سلسلة التوريد." تارون ناندواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Newgen Software.

ويسعدنا أن ندعم بنك رأس الخيمة الوطني في رحلته للتحول الرقمي، ونعتقد أن هذه خطوة مهمة نحو تحويل الممارسات التجارية في المنطقة."

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية". ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbankliveوfacebook.com/rakbank.

نبذة عن Newgen Software Technologies Limited

شركة Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على النظام ذي الأكواد المنخفضة المعترف به في الصناعة من Newgen لتطوير تطبيقات الأعمال المعقدة والقائمة على المحتوى ومشاركة العملاء ونشرها على السحابة. تتيح Newgen بدءًا من طلبات الالتحاق وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، ولعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات، ببساطة وبسرعة ومرونة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.newgensoft.com

الشعار:https://mma.prnewswire.com/media/1836509/Newgen_Logo_Logo.jpg

Newgen Software Technologies Ltd SOURCE