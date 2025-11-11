بنك فيجن يرتقي بإدارة وثائقه رقمياً بالتعاون مع نيوجن

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 نوفمبر 2025/ PRNewswire / -- أعلنت شركة نيوجن سوفت وير، المزود العالمي لمنصة التحول الرقمي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أولاً ، عن النتائج الباهرة لشراكتها مع بنك فيجن، وهي مؤسسة مالية إسلامية من الفئة الأولى مسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ). مكّنت حلول نيوجن، المدعومة من منصة NewgenONE منخفضة الكود، البنك من تحديث شامل لعمليات إدارة الوثائق، والارتقاء بكفاءة التشغيل، وتحقيق سلاسة مطلقة في سير العمل.

شهد هذا التعاون قيامبنك فيجن بتطبيق نظام إدارة الوثائق والسجلات الإلكترونية ( EDRMS ) المعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً من نيوجن، جنباً إلى جنب مع قدرات التقاط المحتوى الذكي من تقنية إدارة محتوى المؤسسات ( ECM ) في منصة NewgenONE لمسح الوثائق. وقد تم دمج نظام EDRMS بسلاسة مع الأنظمة الأساسية وقنوات البنك، ليقوم بأتمتة دورة حياة الوثيقة بالكامل — من إنشائها حتى أرشفتها — على سحابة MS Azure Cloud الآمنة.

وبفضل هذا التطبيق، عزز البنك بشكل كبير من قدرته الأرشيفية واكتسب إمكانات متقدمة لتتبع الوثائق ومراقبتها واستردادها في الوقت الفعلي، مما يضمن مرونة أفضل وخدمة عملاء فائقة الجودة.

وأشار Parvin Jain ، الرئيس التنفيذي لـ بنك فيجن، قائلاً: "اخترنا الشراكة معنيوجن نظراً لخبرتهم المثبتة وحلولهم الموثوقة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتنا المصرفية الرقمية. لقد تمكنا معاً من تبسيط سير العمل، وتعزيز الأمن، وبناء أساس أقوى للابتكار المستقبلي."

من جانبه، صرح Prashant Sahai ، نائب رئيس المبيعات (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في نيوجن سوفت وير : "نفخر بتقديم نتائج جديرة بالثناء تعزز شراكتنا مع بنك فيجن. لقد مكّن حلنا -الذي يستخدم نظام EDRMS - البنك من الاستفادة من تعزيز الأمان، وقابلية التوسع، والوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي. ونحن ملتزمون بتقديم حلول محورها العميل لزيادة دعم نموه."

نبذة عن بنك فيجن

بنك فيجن المحدود هو مؤسسة مالية إسلامية خاضعة للتنظيم من الفئة الأولى الاحترازية ومسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي ( ADGM )، وتخضع لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية ( FSRA ) التابعة لسوق أبوظبي العالمي. كما يقدم البنك أنشطة منظمة متوافقة مع الشريعة (ولكن لا يدير حسابات استثمار قائمة على مشاركة الأرباح) ولديه تصاريح تنظيمية لقبول الودائع، وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمانات، وتوفير الائتمانات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.newgensoft.com .

نبذة عن نيوجن سوفت وير

نيوجن هي المزود الرائد لمنصة تحول رقمي موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، وتتميز بقدرات أصلية في أتمتة العمليات، وخدمات المحتوى، ومشاركة العملاء، وإمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ( AI/ML ). وعالميًا، تعتمد المؤسسات الناجحة على منصة نيوجن منخفضة الكود والمعترف بها في القطاع لتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والقائمة على المحتوى والتي تتفاعل مع العملاء على السحابة. فمن عمليات التوظيف إلى طلبات الخدمة، ومن التمويل إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى في هذا المجال، تُطبقنيوجن البساطة مع السرعة والمرونة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.newgensoft.com .

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2106118/4096284/Newgen_Logo.jpg