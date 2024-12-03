بنك مسقط يبرم شراكة مع شركة Nucleus Software لإحداث نقلة نوعية في عمليات التحصيل باستخدام نظام FinnOne Neo®

• نظام إدارة قوي للمتأخرات يعزز الاستراتيجيات التجارية.

• إدارة فعالة للمتأخرات في المرحلة المبكرة من خلال المراقبة الاستباقية وإشارات الإنذار المبكر.

• تبسيط عمليات التحصيل بما يتماشى مع مبادرة البنك لـ "تغيير البنك".

مسقط، عمان, 3 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- يعلن بنك مسقط، المزود الرائد للخدمات المالية في سلطنة عمان، بفخر عن التشغيل الناجح لنظام FinnOne Neo® Collections، وهو منتج إقراض رقمي متقدم من شركة Nucleus Software يدفع التحويل الرقمي لعمليات التحصيل الخاصة بالبنك. يمثل هذا التنفيذ الاستراتيجي خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمة البنك لتوفير حلول مصرفية مبسطة ومتكاملة عبر شبكته الواسعة.

بفضل وجوده القوي في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية، فضلاً عن خدمات الخزينة والاستثمار، من المقرر أن يُحدث بنك مسقط ثورة في استراتيجيته للتحصيل من خلال هذا الحل المبتكر. يعمل نظام FinnOne Neo® Collections على تحسين قدرة البنك على إدارة المتأخرات، مما يؤدي إلى تقليل القروض المتأخرة. كما أنه يتيح المراقبة الاستباقية للقروض في الوقت الفعلي، مما يضمن الكشف في الوقت المناسب عن المشكلات المحتملة أو الأصول غير العاملة (NPAs) والتعامل معها. من خلال إدارة عمليات التحصيل بشكل استباقي، يتمكن البنك من الحفاظ على علاقات أفضل مع العملاء، والحد من الاضطرابات وتعزيز الولاء.

لدى شركة Nucleus Software علاقة طويلة الأمد مع بنك مسقط، يعود تاريخها إلى عام 2010. يعد الانتقال من نظام FinnOne™ Collections إلى نظام FinnOne Neo® Collections شهادة على التزامهم بالعمل التعاوني لتحقيق التحول الرقمي. ستؤدي عمليات التحصيل المُبسّطة والآلية إلى حل أسرع للتحديات المتعلقة بالتحصيل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والمساهمة في تحقيق نتائج مالية أفضل، بما في ذلك تقليل خسائر الائتمان وتحسين الربحية.

علّق عبد الله بن حمود الجفايلي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الرقمية ببنك مسقط، قائلاً: "يمثل تنفيذ نظام FinnOne Neo® Collections قفزة تحويلية بالنسبة لنا. من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، يمكننا تعزيز قدراتنا في إدارة المتأخرات والاستجابة بسرعة أكبر لاحتياجات العملاء. تتوافق هذه المنصة تمامًا مع رؤيتنا لتوفير تجربة مصرفية متمحورة حول العملاء. الأمر لا يقتصر على تمكين فريقنا بالبيانات في الوقت الفعلي فحسب، بل يضعنا أيضًا في وضع يسمح لنا بإدارة المخاطر بشكل استباقي، مما يضمن أن نبقى متقدمين في المشهد التنافسي للقطاع المصرفي في عمان".

صرّح السيد Ashwani Arora، نائب الرئيس الأول لشركة Nucleus Software، قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع بنك مسقط في هذا المشروع المحوري. لقد صُمِّم نظام FinnOne Neo® Collections لتلبية الاحتياجات الديناميكية للخدمات المصرفية الحديثة، ويُظهر تنفيذه الناجح التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي في مجال عمليات التحصيل الحساس. هذه المنصة أكثر من مجرد أداة؛ إنها حل شامل يعزز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء. معًا، نضع معيارًا جديدًا لعمليات التحصيل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يمهّد الطريق للآخرين ليحذو حذونا".

من خلال دخول هذا العصر الجديد من الخدمات المصرفية المتمحورة حول العملاء باستخدام نظام FinnOne Neo® Collections، يؤكد لنا بنك مسقط من جديد تفانيه في الابتكار والتميز في تقديم الخدمات. لا تعزز هذه الشراكة مع شركة Nucleus Software قدرات البنك التشغيلية فحسب، بل تعزز أيضًا قدرته على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه. مع التركيز على الإدارة الاستباقية والعمليات المُبسّطة، فإن بنك مسقط في وضع جيد لقيادة قطاع القطاع المالي، وتقديم قيمة استثنائية وتعزيز العلاقات طويلة الأجل مع عملائه.

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