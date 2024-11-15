بوب كورن AI تحدث ثورة في عالم التجارة الذكية بتمويل قدره 500 ألف دولار من مستثمرين إقليميين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "بوب كورن AI"، الشركة الرائدة في مجال التجارة التفاعلية، اليوم عن حصولها على جولة تمويل أولية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، بمشاركة صندوق إستوديوهات سبرينغ بدعم من صندوق الواحة للاستثمار و مستثمرين استراتيجيين من المملكة العربية السعودية. يمثل هذا الاستثمار خطوة هامة في تحويل طريقة تواصل الشركات مع عملائها و إتمام معاملاتهم التجارية من خلال المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقدم منصة بوب كورن AI نقلة نوعية في عالم التجارة الرقمية، متجاوزة حدود روبوتات الدردشة التقليدية لتخلق وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على إدارة رحلة العميل بالكامل - من اكتشاف المنتجات المخصصة إلى إتمام عمليات الدفع - كل ذلك ضمن محادثة طبيعية وسلسة. وقد تجلت قدرات المنصة مؤخراً عندما نجح أحد وكلائها الذكيين في إدارة وإتمام صفقة عقارية بقيمة 400 ألف دولار بشكل مستقل، من الاستفسار الأولي وحتى إتمام البيع.

وقد أفادت الشركات التي تبنت المنصة مبكراً عن انخفاض يصل إلى 90% في تكاليف اكتساب العملاء، مع تحسن في معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 20%، مما يؤكد الإمكانات التحويلية للتجارة التفاعلية الذكية.

وفي هذا السياق، قال يوسف آل عارف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوب كورن AI: "مستقبل التجارة هو التفاعل المباشر مع العملاء. عملاء اليوم يتوقعون تجارب تسوق شخصية وفورية وسلسة. نحن لا نبني مجرد روبوت دردشة آخر - بل نبتكر وكلاء تجاريين أذكياء يفهمون السياق، ويتذكرون التفضيلات، ويرشدون العملاء خلال رحلة التسوق بأكملها، تماماً مثلما يفعل مندوب المبيعات المتميز."

وأضاف جوش رودجر، مدير قسم الاستثمارات في إستوديوهات سبرينغ التابعة لشركة ساليكا للاستثمارات: "نحن فخورون بدعم مهمة بوب كورن في تحسين و تعزيز تفاعل الشركات مع عملائها. إن نهجهم المبتكر في التجارة عبر المحادثة لديه القدرة على تحويل الصناعات وإعادة تعريف تجربة العملاء."

وبالاعتماد على خبرة تزيد عن عشر سنوات في تطوير أعمال التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضع آل عارف شركة بوب كورن AI في نقطة التقاء الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع التطبيق التجاري العملي. وتقوم المنصة حالياً بتحويل تفاعلات العملاء في قطاعات التجارة الإلكترونية والعقارات والضيافة، مما يؤكد أن التجارة التفاعلية هي التوجّه المستقبلي في عالم الأعمال الرقمية.

سيتم استخدام التمويل الجديد لتسريع مهمة بوب كورن AI في جعل التجارة التفاعلية المعيار الجديد لتفاعلات الأعمال مع العملاء، مع التركيز على تطوير قدرات المنصة في مجال الذكاء الاصطناعي التفاعلي وتوسيع فريق خبراء الذكاء الاصطناعي والتجارة.

نبذة عن بوب كورن AI :

تأسست شركة بوب كورن AI في عام 2023، وهي تقود ثورة التجارة التفاعلية من خلال تمكين الشركات من إنشاء مساعدين ذكيين للتسوق يجمعون بين سهولة التجارة الرقمية وتجربة التسوق الشخصية. تمكّن المنصة الشركات من التفاعل مع العملاء في محادثات طبيعية ومثمرة تحقق النتائج المرجوة.

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