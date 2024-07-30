بورصة العملات المشفرة الإندونيسية تحقق زمن تشغيل 100٪ لمدة 365 يومًا باستخدام برنامج Devexperts

• يؤكد الإنجاز المتميز على قوة المنصة وموثوقيتها، حتى عند معالجة أحجام التداول المرتفعة بشكل خاص

نيويورك, 30 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Devexperts، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير البرمجيات لقطاع أسواق رأس المال، أن DXmatch، حلها الجاهز للبورصات والمجمعات المظلمة، حقق وقت تشغيل غير منقطع مع بورصة العملات الرقمية الرائدة.

توضح Devexperts أنه قد تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال نجاح DXmatch في تحمل أحمال الذروة في أسواق العملات الرقمية المتقلبة. في صناعة يمكن أن يؤدي التوقف عن العمل فيها حتى لبضع دقائق إلى خسائر مالية كبيرة، يسلط الإنجاز الضوء على قوة وموثوقية المنصة.

هذه القضية مثيرة للإعجاب بشكل خاص نظرا لأن البورصة المعنية تتطلب معالجة حمولة ذروة عالية بشكل خاص، مما يتيح لخمسة ملايين متداول تداول الأصول المشفرة مثل Bitcoin وEthereum وRipple. يمكن لـ DXmatch معالجة 100000 طلب في كل ثانية، لكل قطاع مع خيار إضافة العديد من القطاعات حسب الحاجة.

يتضمن DXmatch محرك مطابقة، وهو مركز التبادل الذي يسمح بتداول سلس على مدار الساعة. المنصة لا تعتمد على الأصول، وتدعم الأسهم والعقود الآجلة والخيارات والعملات الأجنبية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى الصناعات غير القياسية، مثل الرهانات والعقارات والتنبؤات. وتشمل ميزات DXmatch الأخرى تسليم بيانات السوق والتخزين وضوابط المخاطر وWebSocket وFIX API.

والأهم من ذلك، أن DXmatch يركز على تمكين زمن انتقال منخفض وإنتاجية عالية. في عالم العملات الرقمية المتقلب، تمكن موثوقية المنصة المستخدمين من الاستفادة من فرص السوق بثقة.

بالنسبة للبورصات، تُترجم كفاءة DXmatch المثْبَتة إلى إنفاق موارد أقل على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يسمح بالتركيز على الميزات الجديدة وتجربة المستخدم.

قال بن هيرلي، الرئيس التنفيذي لشركة :Devexperts

"لقد وضع عميلنا تحدياً يتمثل في توفير محرك مطابقة يمكنه معالجة حجم كبير من الصفقات بشكل خاص، ولم نتمكن من القيام بذلك فحسب، بل تمكنا من القيام بذلك بطريقة لم تسفر عن أي مشاكل أو توقف عن العمل لأكثر من عام. وهذا يشهد على خبرتنا والتزامنا بالتميز لعملائنا."

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نبذة عن Devexperts

تقوم Devexperts بتطوير البرمجيات لأسواق رأس المال منذ عام 2002. وتتمثل الخبرة الأساسية للشركة في منصات التداول متعددة الأصول، ومحركات المطابقة، وحلول التبادل. يتكون فريق تطوير Devexperts، التي يقع مقرها الرئيسي في أيرلندا، من 900 مهندس في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلغاريا وسنغافورة والبرتغال وتركيا وجورجيا. لمزيد من المعلومات: .https://devexperts.com