بورصة الكويت تواصل مساعيها لتمكين الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي من تبني أفضل الممارسات في نشاط علاقات المستثمرين وكيفية إعداد تقارير سنوية مؤثرة

نظمت البورصة ورش عمل داعمة لأنشطة علاقات المستثمرين مع التركيز على أفضل ممارسات صياغة التقارير السنوية وذلك بالتعاون مع شركة إنستنكتيف بارتنرز

مدينة الكويت, 29 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- استضافت بورصة الكويت ورش عمل حول علاقات المستثمرين بالتعاون مع شركة إنستنكتيف بارتنرز، الشركة الاستشارية لإدارة السمعة، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 في مقر البورصة، والتي استهدفت الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي.

Boursa Kuwait enriches Kuwaiti capital market participants’ awareness and knowledge of the best practices in Investor Relations and crafting impactful Annual Reports

وتطرقت ورش العمل إلى زيادة الوعي والمعرفة بأحدث وأفضل المعايير والممارسات في مجال علاقات المستثمرين، لما لهذا المجال من أهمية في التواصل مع المستثمرين، من أجل ضمان وصول معلومات الشركات بصورة وافية والإسهام في تحقيق الشفافية والمصداقية اللازمة في الأسواق المالية، وهو الأمر الذي يُمَكِن المستثمرين من تكوين صورة دقيقة عن أداء الشركات لاتخاذ القرارات الاستثمارية بوضوح.

أدار ورش العمل السيد/ ماثيو سمولوود، الشريك الإداري، والسيدة/ سماح رجب، شريك مساعد، والسيدة/ دعاء قنين، استشاري في قسم المحتوى والإبداع في شركة إنستنكتيف بارتنرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين شاركوا آرائهم وخبراتهم مع أكثر من 30 ممارس في مجال علاقات المستثمرين.

وتضمنت ورش العمل آخر المستجدات والتحديات المعنية بنشاط علاقات المستثمرين بما في ذلك تأثير الذكاء الاصطناعي والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات. كما سلط المتحدثون الضوء على كيفية تطوير نهج محكم لنشاط علاقات المستثمرين لضمان التواصل الفعال، وبناء أدوات داعمة لهذا النشاط بما في ذلك تطوير الموقع الإلكتروني للشركة، وموائمة العروض التقديمية للمستثمرين بأفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من الرؤى المستندة على البيانات. إضافة إلى ذلك تم التركيز على كيفية إعداد تقارير سنوية تظهر القيمة المضافة للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية وأدائها المالي والتشغيلي باحترافية تمكن الشركات من المنافسة في إحراز جوائز عالمية مرموقة.

تعليقاً على الورشة، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: «تلتزم بورصة الكويت بتعزيز ثقافة التميز المستدام وزيادة الوعي والمعرفة الشاملة بمختلف المعايير والممارسات والاتجاهات المعتمدة دولياً، وضمان تبنيها في سوق المال الكويتي ومكوناته. ذلك وتعد ورش العمل هذه مبادرة أساسية في استراتيجية الشركة للحفاظ على منظومة سوق فعالة، قادرة على جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وبناء جسور التواصل لترسيخ علاقات طويلة المدى مع المجتمع الاستثماري. ختاماً، أود أن أشكر الشركات المدرجة على مساهمتها في نجاح هذا الحدث، وأتقدم بالشكر الجزيل لشركة إنستنكتيف بارتنرز على تنظيم هذه الورش، واتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.»

ذلك ويأتي تنظيم بورصة الكويت لهذه المبادرات انطلاقاً من استراتيجية الشركة الهادفة إلى ضمان دراية المشاركين في سوق المال الكويتي بأحدث الممارسات في مجالات القطاع المالي، وبالأخص في مجال علاقات المستثمرين، والذي سرعان ما أصبح مجالاً حيوياً، وجزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة، حيث يعد كيان علاقات المستثمرين نقطة الاتصال الرئيسية بين الشركات المدرجة ومستثمريها، سواء الحاليين أو المحتملين.

كما أكتسب نشاط علاقات المستثمرين أهميّة بالغة في سوق المال الكويتي، حيث يتطلب من الشركات الراغبة في الإدراج في السوق «الأول» تخصيص وحدة أو إدارة مسؤولة عن توعية المساهمين بشأن أنشطة الشركة وأدائها المالي وتوجهاتها الاستراتيجية. ذلك وتتواصل هذه الوحدة مع مساهمي الشركة للرد على استفساراتهم وأسئلتهم، وتسهيل ممارسة حقهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها، وبناء روابط بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشـركة من جانب، والمسـتثمرين الحاليين والمحتملين وكافة الأطراف المهتمة من جانب آخر.

والجدير بالذكر بأن الشركات المدرجة في السوق "الأول» استحوذت على نسبة 72% من قيمة التداول في الربع الأول من عام 2024، في حين بلغت حصة شركات السوق «الأول» نسبة 53% من حجم التداول لنفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة السوقية للسوق «الأول» خلال الربع الأول من عام 2024 أكثر من 36 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نسبة 83,5% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 43,11 مليار دينار كويتي.

وتأتي هذه القيم والأحجام في التداول أثر ترقية سوق المال الكويتي إلى «سوق ناشئ» في أبرز المؤشرات العالمية، وانضمام عدة شركات كويتية، معظمها من السوق «الأول»، إلى هذه المؤشرات. وعادةً ما تشارك هذه الشركات في سلسلة الأيام المؤسسية التي تنظمها بورصة الكويت بالتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، والتي تهدف إلى تسويق الشـركات المدرجة في سوق المال الكويتي، بما يوفره من فرص استثمارية تلاقي طموحات المجتمع الاستثماري، مسلطاً الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات، مع تقديم نظـرة أعمق حــول فوائد الاستثمار فــي سوق المال الكويتي.

تعليقاً على التعاون مع بورصة الكويت، قال السيد/ ماثيو سمولوود، الشريك الإداري لأسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين في شركة إنستنكتيف بارتنرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد كان من دواعي سروري تقديم هذا العرض إلى جمهور يمتلك استجابة وإدراكاً واسعاً في بورصة الكويت. وقد لمست ذلك من خلال الحماسة والقابلية الكبيرة التي أبداها الحضور في تبني أفضل المعايير والممارسات في مجال علاقات المستثمرين، والتي تعتبر ركيزة أساسية لسمعة الشركة، حيث يمكن أن تساهم في تحسين التفاعلات والمحادثات بين المستثمرين، مما يسهل جذب مستثمرين جدد والاحتفاظ بالمستثمرين القدامى، مما يساعد بدوره على تقديم التقييم الذي تستحقه الشركات، وذلك بفضل مستويات أعلى من الشفافية والثقة. أود أن أشكر بورصة الكويت على هذه الفرصة وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل."

ويدل تعاون بورصة الكويت مع شركة إنستنكتيف بارتنرز على التزامها بتعزيز الاتصال المؤسسي، وعلاقاتها مع المستثمرين، وضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية. كما يؤكد هذا النهج الاستباقي على تفاني بورصة الكويت في تطوير وتحسين سوق المال ليتسم بالكفاءة والشفافية، وضمان مساهمته الفعالة في رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز ثقافي ومالي واستثماري رائد في الشرق الأوسط.

هذا ويشكل تنظيم الدورات التدريبية جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وجهودها المستمرة لتزويد المشاركين في السوق بفهم متعمق لعمل أسواق المال، والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفعالة تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين. كما تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالأخص الهدف 4 بشأن التعليم الجيد، والهدف 17 حول الشراكة من أجل تحقيق الأهداف.

إيضاحات للمحررين:

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

حول إنستنكتيف بارتنرز

إنستنكتيف بارتنرز شركة استشارية لاتصالات الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كشركاء في التغيير، نحن نساعد في إحداث تغير إيجابي في قواعد المجتمعات المتغيرة باستمرار. نحن نقدم خدمة متكاملة تعتمد على الخبرة في الاتصالات وأسواق رأس المال والمحتوى والتصميم والرقمنة وتوفير الاستشارات العالمية في الشؤون العامة والمواضيع المرتبطة الاستدامة. هدفنا هو بناء الثقة من خلال الشفافية والصدق، حتى نتمكن مع عملائنا من أن نكون قوة من أجل الخير.

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أحمد راشد العويش

مدير العلاقات العامة والإعلام – شركة بورصة الكويت

مباشر: + (965) 2299-2282

نقال: + (965) 5056-0090

البريد الإلكتروني: [email protected]

بشار الرفوع

استشاري علاقات عامة- شركة انستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط

نقال: +971556961650

البريد الإلكتروني: [email protected]

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