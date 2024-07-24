بورصة تايوان (TWSE) تصبح أول بورصة تحصل على شهادة الحياد الكربوني ISO 14068-1

تايبي، 24 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت بورصة تايوان (TWSE) اليوم أنها أصبحت أول بورصة في العالم تمنح شهادة الحياد الكربوني ISO 14068-1: 2023 من قبل المعهد البريطاني للمعايير ((BSI، بعد خضوعها لعملية تقييم ومراجعة صارمة. لا يدل هذا الإنجاز على تقدم بورصة تايوان (TWSE) في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة فحسب، بل يؤكد أيضًا دورها القيادي في مبادرات الاستدامة العالمية.

Taiwan Stock Exchange has become the first exchange in the Asia-Pacific region to receive the ISO 14068-1 carbon neutrality verification issued by BSI. From left to right: Peter Pu, Managing Director of BSI NE Asia Region, Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group, Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, Hsiu-Sheng Tsai, Senior Vice President of Administration Department of the TWSE, and Joshua Tien, CEO of Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX). Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, presents a commemorative gift to Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group.

قدم هارولد برادال، رئيس خدمات التأمين وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة BSI، الشهادة شخصياً إلى شيرمان لين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة تايوان (TWSE)، خلال زيارته إلى تايوان. تقدر مجموعة BSI بشدة جهود بورصة تايوان (TWSE) وإنجازاتها في تعزيز التنمية المستدامة مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية.

لقد التزمت بورصة تايوان (TWSE) منذ فترة طويلة بممارسات الاستدامة، وبناء المرونة المستدامة بشكل مستمر وتعزيز آليتها التشغيلية والجودة عبر الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. في أوائل عام 2023، استجابت بورصة تايوان (TWSE) إلى هدف التحول الصفري التايواني لعام 2050 من خلال تطوير خارطة طريق لحيادية الكربون. بالتشاور مع شركة Ernst & Young والإشارة إلى مبادرة الأهداف العلمية (SBTi)، حددت بورصة تايوان (TWSE) هدفًا قصير المدى للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 37.8٪ من خط الأساس لعام 2022 إلى عام 2030، بما يتماشى مع الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 ° درجة مئوية. والهدف النهائي هو صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

بين عامي 2022 و2040، تهدف بورصة تايوان (TWSE) إلى خفض الانبعاثات من خلال تدابير توفير الطاقة واستبدال المعدات وأهداف الطاقة المتجددة. سيتم تعويض أي انبعاثات غازات الدفيئة المتبقية باستخدام ائتمانات الكربون لتحقيق الحياد الكربوني السنوي. من 2040 إلى 2050، ستستمر بورصة تايوان (TWSE) في تعويض الانبعاثات المتبقية، مما يدل على التزامها الثابت بهدف الانبعاثات الصفرية.

بهدف أن تصبح مرجعًا للشركات التايوانية، تتبنى بورصة تايوان (TWSE) دورها الحيوي في الامتثال للسياسات الحكومية والمعايير الدولية. وبالإضافة إلى شهادة حيادية الكربون، تقود بورصة تايوان (TWSE) على سبيل المثال، وتعزز التنمية المستدامة بين الشركات المدرجة في تايوان. جنبا إلى جنب مع المؤسسات، فإنها تسعى جاهدة لتحقيق الهدف العالمي الصافي من الانبعاثات الصفرية، وخلق مستقبل مستدام مزدهر ومثمر.

نبذة عن بورصة تايوان (TWSE)

بدأت بورصة تايوان (المعروفة بِـ"TWSE") عملياتها في 9 فبراير/شباط 1962. بورصة تايوان (TWSE) مسؤولة عن تشغيل وتطوير سوق الأوراق المالية التايوانية. تشمل العمليات التجارية الأساسية لبورصة تايوان (TWSE) الإدراج والتداول والتسوية والمراقبة. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز الإدراج ومراجعته، والإشراف والحوكمة المؤسسية بعد الإدراج، والحفاظ على التداول في السوق والنظام، وخدمات شركات الأوراق المالية، وحماية المستثمرين، وعمليات المقاصة والتسوية، والحماية من إخفاقات السوق ومراقبة المعاملات غير القانونية. تقدم البورصة خدمات شاملة لسوق الأوراق المالية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2467138/Taiwan_Stock_Exchange_exchange_Asia_Pacific_region_receive_ISO_14068_1_carbon.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2467139/Sherman_Lin_Chairman___CEO_TWSE_presents_a_commemorative_gift.jpg