بي جي اي لعلم الجينوم تكشف النقاب عن مختبر جينات الحياة السريري المتطور في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 19 يونيو، 2023 /PRNewswire/ --أعلنت شركة بي جي آي المناهل هيلث للخدمات الطبية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة بي جي اي لعلم الجينوم، وشركة طبية القابضة، وهي شركة سعودية رائدة في مجال الرعاية الصحية، مؤخرًا عن إنشاء مختبر جينات الحياة ، وهو مختبر سريري مستقل ومشروع مشترك بين هاتين الشركتين. ويعد هذا المختبر واحدًا من أكبر المختبرات السريرية المستقلة وأكثرها تطورًا في المملكة العربية السعودية، ويغطي مساحة تبلغ حوالي 4000 متر مربع.

Genalive laboratory Dr. Yin Ye (first row, first from left) at the opening ceremony

وشكل هذا الحدث علامة فارقة في تطوير الطب الدقيق والبحوث الوراثية في المملكة، وحضرها معالي نائب وزير الصحة السعودي، المهندس عبد العزيز بن حمد الرميح وغيره من كبار الشخصيات.

يجمع جينات الحياة بين التقنيات الجينومية المتطورة لشركة بي جي اي لعلم الجينوم والخبرة السريرية لشركة طيبة لتقديم حلول شاملة للاختبارات الجينية والطب الدقيق. وتكرس مختبرات جينات الحياة المجهزة بأحدث المرافق والتي يعمل بها فريق من المهنيين ذوي المهارات العالية، لترجمة الرؤى الجينومية إلى علاجات شخصية. وقد تم تجهيز هذا المختبر مع منصات تسلسل عالية الإنتاجية، وخطوط أنابيب المعلوماتية الحيوية المتقدمة، والأدوات التحليلية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع معايير على مستوى عالمي من الدقة في الاختبار الجيني والتحليل.

وعلق الدكتور يين يي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي آي (الشركة الأم لشركة بي جي اي لعلم الجينوم)، قائلاً: "تمثل جينات الحياة خطوة تحويلية إلى الأمام في الطب الدقيق. من خلال الجمع بين نقاط القوة من شركة بي جي اي لعلم الجينوم وطيبة، يمكننا إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعلم الجينوم، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية بالأدوات التي يحتاجونها لتقديم رعاية شخصية للمرضى".

قال الدكتور سعيد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Genalive "مختبر جينات الحياة هو الأول من نوعه في المملكة الذي أنشأ أكبر مركز بيانات مع قدرات المعلوماتية الحيوية المتقدمة في القطاع الخاص". ومن خلال هذا المشروع المشترك، تهدف شركة بي جي اي لعلم الجينوم وطيبة إلى دفع الأبحاث الوراثية والطب الدقيق إلى الأمام، وإحداث ثورة في الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى.

تسعى شركة بي جي اي لعلم الجينوم إلى جلب اختباراتها الجينية غير الجراحية قبل الولادة الرائدة عالميًا، وفحص الأورام الوراثية، واختبار ناقل الأمراض أحادي المنشأ، وفحص أمراض حديثي الولادة، واختبار الأمراض المعدية إلى الشرق الأوسط من خلال جينات الحياة . وسيكون هذا المختبر في طليعة التميز التشخيصي، ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجالات الإعاقات الخلقية والطب الدقيق وخدمات الصحة العامة مع المساهمة في مبادرة الحزام والطريق.

حول شركة بي جي آي لعلم الجينوم

شركة بي جي اي لعلم الجينوم، ومقرها في شنتشن، الصين، هي الرائدة في مجال توفير حلول متكاملة في الطب الدقيق في العالم. في يوليو 2017، تم إدراج شركة بي جي آي لعلم الجينوم في بورصة شنتشن كشركة تابعة لمجموعة بي جي آي (300676.SZ)

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2102824/Dr_Yin_Ye__first_row_left__opening_ceremony.jpg

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