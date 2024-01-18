بيان MAYANIQUEL بخصوص شطبها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم

مدينة غواتيمالا، 18 يناير، 2024 /PRNewswire/ — نحن ممتنون للإجراء الذي اتخذه اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على Mayaniquel. وكما ذكرنا علنًا في ديسمبر 2022، فإن الإدراج ضمن هذا التصنيف قد جانبه الصواب. واليوم، أقرَّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صراحةً بأن Mayaniquel لا تنطبق عليها معايير التصنيف. في الواقع، وكما ذكرنا أيضًا في ديسمبر 2022، فإن Mayaniquel ليست، ولم تكن من قبل قط، كيانًا مرتبطًا أو مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أي من الأشخاص أو الشركات أو مجموعة الشركات المذكورة في البيان الصحفي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم.

وفي فترة التعليق القسري هذه، تعرضت عمليات Mayaniquel في بانزوس، منطقة ألتا فيراباز، لأضرار تجارية ومالية كبيرة سنعمل على معالجتها والتصدي لها.

تفتخر شركة Mayaniquel كثيرًا بتوريد النيكل الذي تعتمد عليه الصناعات اعتمادًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ونحن نتطلع إلى استئناف النشاط وإعادة القوى العاملة لدينا في غواتيمالا ودعم المجتمعات المحلية.

اتصال وسائل الإعلام

ميل تريشا (Mel Trecha)‏، MATTIO Communications

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