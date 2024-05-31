بيانات Sumsub تُظهر ازديادًا ملحوظًا في انتشار عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق في الشرق الأوسط والدول التي من المقرر أن تُجرى فيها انتخابات عام 2024

كشفت شركة Sumsub عن بيانات الربع الأول حول عمليات الاحتيال المتعلقة بالهوية والتزييف العميق في جميع أنحاء العالم، مما كشف عن توجهات مقلقة مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY في قطاعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي AI.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مايو 2024 /PRNewswire/ -- مع توجه نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع هذا العام، كشفت شركة Sumsub ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التحقق من الهوية، عن ارتفاع هائل بنسبة 245% مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY في عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق على مستوى العالم. وتسلط هذه النتائج الضوء على تزايد عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق بشكل ملحوظ في المناطق التي تشهد انتخابات مهمة عام 2024، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا.

هذا وقال السيد Vyacheslav Zholudev، أحد مؤسسي شركة Sumsub ورئيس قسم التكنولوجيا CTO لديها: "من خلال ملايين عمليات التحقق التي تُجرى سنوياً على الهويات، وصد الآلاف من عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق في مختلف المجالات، نؤكد أن هذه الظواهر التي يشهدها قطاع الأعمال B2B أو التعامل التجاري B2C ليست فريدة من نوعها. بل هي تعكس واقعًا أوسع يشهده عالمنا الرقمي. إن ما نكشفه ليس مجرد قضايا تخص الشركات، بل هو جرس إنذار يدعونا لمواصلة التصدي للمعلومات المضللة والتصدي لعمليات الاحتيالية التي تُصنع باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، وكذلك الاحتيال الإلكتروني الذي يهدد أمن مجتمعاتنا".

تظهر النقاط الرئيسية من بيانات التحقق من الهوية وعمليات الاحتيال المتعلقة بها الخاصة بشركة Sumsub في الربع الأول من عام 2024*:

-- تَصدر الصين وإسبانيا وألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وفيتنام والمملكة المتحدة قائمة الدول التي تم فيها اكتشاف أكبر عدد من عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق في الربع الأول من عام 2024.

-- شهد الربع الأول من عام 2024 ارتفاعًا هائلًا في عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY في العراق (900%) والمملكة العربية السعودية (600%) وإيران (350%) وإسرائيل (250%) والكويت واليمن (200%) والإمارات العربية المتحدة (14%).

-- كما أن هناك نموًا ملحوظًا في عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY في البلدان التي من المقرر إجراء انتخابات فيها عام 2024: وشملت هذه البلدان الهند (280%) والولايات المتحدة (303%) وجنوب إفريقيا (500%) والمكسيك (500%) ومولدوفا (900%) وإندونيسيا (1550%) وكوريا الجنوبية (1625%). في الاتحاد الأوروبي (حيث من المقرر أن تُجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو)، شهدت العديد من الدول زيادة هائلة في عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY: وشملت هذه البلدان بلغاريا (بزيادة قدرها 3000%) والبرتغال (1700%) وبلجيكا (800%) وإسبانيا (191%) وألمانيا (142%) وفرنسا (97%).

-- وحتى في البلدان التي لا تجري فيها انتخابات عام 2024، فإن عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق تتطور بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY: وشملت هذه البلدان الصين (2800%) وتركيا (1533%) وسنغافورة (1100%) وهونغ كونغ (1000%) والبرازيل (822%) وفيتنام (541%) وأوكرانيا (394%) واليابان (243%).

-- وفي الوقت الذي زادت فيه عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي AI في معظم الأماكن، كانت هناك بعض البلدان التي أجرت انتخابات في عام 2024 وانخفض فيها عدد عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY: وشملت هذه البلدان المملكة المتحدة (-10%) وكرواتيا (-33%) وأيرلندا (-40%) وليتوانيا (-44%).

ويمكننا رؤية نمو عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق عبر مختلف الصناعات. في الربع الماضي، كانت القطاعات التي بها أكبر عدد من عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق هي العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية والألعاب الإلكترونية. وبالغوص أعمق في المقارنة على أساس سنوي (YoY)، سنجد ان عدد حالات التزييف العميق قد ارتفعت على نحو كبير بنسبة 1520% في مجال الألعاب الإلكترونية، و900% في الأسواق التجارية، و533% في التكنولوجيا المالية، و217% في العملات المشفرة، و138% في الاستشارات، و68% في وسائل الإعلام الإلكترونية.

ومن جانبه، قال السيد Pavel Goldman-Kalaydin، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي AI/ML في شركة Sumsub: "يتزايد عدد عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق وكذلك جودتها بشكل يومي على مستوى العالم. حتى مع التقنيات الأكثر تطورًا، أصبح من الصعب للغاية التمييز بين التزييف العميق والواقع. الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة هو مكافحة الذكاء الاصطناعي AI بالذكاء الاصطناعي نفسه AI. بالنسبة للشركات، فإن الأداة النهائية التي تحميها هي حل متعدد الطبقات لمكافحة الاحتيال يتضمن عمليات تحقق مختلفة في مراحل رحلة المستخدم المختلفة. ولكن تظل منصات المحتوى والمستخدمون العاديون عرضة للخداع عن طريق تقنية التزييف العميق، خاصة مع اقتراب انتخابات عام 2024. يجب أن تظل منصات الوسائط الإعلامية يقظة ومتابعة للتطورات وتحديث دفاعاتها للكشف عن عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق وكذلك منع عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يجب التأكد من عدم المساهمة بشكل غير مقصود في نشر المعلومات المضللة".

قامت شركة Sumsub أيضًا بتحليل بيانات عمليات الاحتيال المتعلقة بالهوية في الربع الأول من عام 2024 على نطاق أوسع للبلدان في الشرق الأوسط، وكانت النتائج الأكثر لفتًا للانتباه هي:

-- تَصدر الصين وإسبانيا وألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وفيتنام والمملكة المتحدة قائمة الدول التي تم فيها اكتشاف أكبر عدد من عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق في الربع الأول من عام 2024.

-- شهد الربع الأول من عام 2024 ارتفاعًا هائلًا في عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY في العراق (900%) والمملكة العربية السعودية (600%) وإيران (350%) وإسرائيل (250%) والكويت واليمن (200%) والإمارات العربية المتحدة (14%).

-- كما أن هناك نموًا ملحوظًا في عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY في البلدان التي من المقرر إجراء انتخابات فيها عام 2024: وشملت هذه البلدان الهند (280%) والولايات المتحدة (303%) وجنوب إفريقيا (500%) والمكسيك (500%) ومولدوفا (900%) وإندونيسيا (1550%) وكوريا الجنوبية (1625%). في الاتحاد الأوروبي (حيث من المقرر أن تُجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو)، شهدت العديد من الدول زيادة هائلة في عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY: وشملت هذه البلدان بلغاريا (بزيادة قدرها 3000%) والبرتغال (1700%) وبلجيكا (800%) وإسبانيا (191%) وألمانيا (142%) وفرنسا (97%).

-- وحتى في البلدان التي لا تجري فيها انتخابات عام 2024، فإن عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق تتطور بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY: وشملت هذه البلدان الصين (2800%) وتركيا (1533%) وسنغافورة (1100%) وهونغ كونغ (1000%) والبرازيل (822%) وفيتنام (541%) وأوكرانيا (394%) واليابان (243%).

-- وفي الوقت الذي زادت فيه عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي AI في معظم الأماكن، كانت هناك بعض البلدان التي أجرت انتخابات في عام 2024 وانخفض فيها عدد عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنية التزييف العميق مقارنة بنفس المدة من العام السابق YoY: وشملت هذه البلدان المملكة المتحدة (-10%) وكرواتيا (-33%) وأيرلندا (-40%) وليتوانيا (-44%).

للحصول على آخر الأخبار حول تقنيات التزييف العميق وعمليات الاحتيال المتعلقة بالهوية بالإضافة إلى أخبار الشركة وتحديثات المنتجات، يرجى متابعة غرفة أخبار شركة Sumsub . يمكنك تحميل الأوراق البيضاء المجانية التي تقدمها الشركة من خلال زيارة https://sumsub.com/guides-reports/

* ملاحظة حول المصدر

استند محتوى هذا البيان الصحفي إلى إحصاءات وتحليلات تفصيلية لملايين عمليات التحقق التي أجرتها منصة Sumsub من الربع الأول من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024، مما يسلط الضوء بدقة على معدلات الاحتيال الحالية. يشمل ذلك تحليل الآلاف من حالات التزييف العميق المكتشفة. تم تجميع جميع البيانات الداخلية وإخفاء هويتها لغرض نشر هذه النتائج.

** تجدر الإشارة إلى أن انتخابات أوكرانيا 2024 معلقة بسبب قيود الأحكام العرفية (في وقت نشر هذا البيان).

نبذة عن Sumsub

Sumsub هي إحدى المنصات العالمية المتخصصة في مجال التحقق الكامل من الهوية تعمل على تأمين رحلة المستخدم بأكملها. وتتيح لك Sumsub، من خلال مبادئ "اعرف عميلك" و"اعرف شركتك" وحلول مراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص الخاصة بها، إمكانية تنظيم عملية التحقق الخاصة بك، والترحيب بالمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وخفض التكاليف وحماية عملائك.

تحظى منصة Sumsub بثقة أكثر من 2000 عميل عبر صناعات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والنقل والتداول والتجارة الإلكترونية والألعاب على غرار كل من Bitpanda، وWirex، وAvis، وBybit، وHuobi، وKaizen Gaming، وTransferGo.