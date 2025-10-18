بيانات ذكية. حياة أذكى: HIKSEMI تكشف عن ابتكارات التخزين القائمة على الذكاء الاصطناعي في معرض GITEX 2025

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 18 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- عرضت "هايكسيمي" (HIKSEMI)، وهي مزود عالمي لحلول تخزين البيانات الاحترافية، رؤيتها لعصر التخزين الذكي في معرض "جيتكس 2025" (GITEX 2025) تحت عنوان "بيانات ذكية. حياة أذكى". قدمت الشركة منتجات تخزين من الجيل التالي مصممة لمساعدة المستخدمين على تسخير البيانات في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي.

كان أحد أبرز المشاهد هو الظهور الأول لتميمة "هايكسيمي" التي تحمل اسم "الفيل سيمي" في الكابينة. مرتديًا ألوان "هايكسيمي" ، رحب الفيل المبتهج بالزوار ، والتقط معهم الصور وشاركهم في تفاعلات مسلية. لقد جذب الحشود ونشر الفرح. عكس وجود "سيمي" مهمة "هايكسيمي" لجعل التكنولوجيا الذكية متاحة ومركزة على الإنسان.

التخزين لم يعد مجرد قدرة. إنه يتعلق بالذكاء والسرعة. يوفر حل NAS R1 من "هايكسيمي" ما يصل إلى 100 تيرابايت من التخزين وشاشة تعمل باللمس كاملة الألوان ودعم Docker . إنه يتيح النسخ الاحتياطي للصور والفيديو مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ، والتنظيم الذكي للوسائط والأتمتة المنزلية. إنه مثالي للأسر والفرق الصغيرة ، يدعم معالجة البيانات السحابية الخاصة والذكاء الاصطناعي لحياة رقمية مبسطة.

بالنسبة للاعبين والمبدعين ، تقدم "هايكسيمي" أداءً خارقًا. تقدم سلسلة Future بتقنية PCIe 5.0 SSD و RGB DDR5 سرعات فائقة وتأخيرًا منخفضًا للغاية. إنها تقلل من أوقات تحميل الألعاب وتسرّع تدفقات العمل في تحرير الفيديو والتصيير ثلاثي الأبعاد والفن التوليدي. توفر أقراص SSD المحمولة الجديدة وحدات تخزين قوية وعالية السرعة للمبدعين أثناء التنقل. إنها تضمن التعامل الموثوق به مع ملفات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

في مجال التنقل الذكي ، تلبي محركات USB المدمجة من "هايكسيمي" وحلول eMMC المؤهلة وفق معيار AEC-Q100 متطلبات المركبات المتصلة وأجهزة إنترنت الأشياء. إنها تضمن الأداء المستقر في أنظمة المعلومات والترفيه وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة في ظل ظروف متطرفة.

للاستخدام الصناعي والمؤسسي ، تتصدر "هايكسيمي" ببطاقات تخزين قوية ووحدات SSD من نوع مركز البيانات. تتميز هذه الوحدات بالتحمل العالي ، والطاقة المنخفضة وتشفير AES-256 . وهي مثالية لتدريب الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والمراقبة والأتمتة الصناعية في البيئات القاسية.

قال السيد "أوليفر"، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في "هايكسيمي": "إن الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف الأجهزة عبر المنظومة". نحن نؤمن أن البيانات الذكية هي أساس حياة أكثر ذكاءً. مهمتنا هي بناء حلول تخزين ذكية وموثوق بها ومصممة خصيصًا لاحتياجات العالم الحقيقي."

مع البحث والتطوير القوي والتكامل الرأسي ، تشكّل "هايكسيمي" مستقبل التخزين. الهدف ليس فقط تخزين البيانات. إنه تمكين الذكاء والإبداع والتقدم.

