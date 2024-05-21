بيريت لابيل، عارضة بالمان الجديدة، تؤكد حضورها لمهرجان كان السينمائي

إلا أن كون بيريت عارضةً للأزياء لا يمنعها من متابعة أهدافها في السينما؛ فلطالما حلمت مدى حياتها بأن تصبح ممثلة حقيقة منذ الانتقال إلى الولايات المتحدة في عام 2019، بعد حصولها على منحة جزئية لبرنامج المعهد في أكاديمية نيويورك للأفلام في لوس أنجلوس. وفي الوقت الحالي، تسعى بيريت لوضع بصمتها في عرض الأزياء والتمثيل وتصوّر أول فيلم روائي لها في رومانيا.

تعيش عارضة الأزياء والممثلة في سويسرا، وجدير بالذكر أنها عاشت في أماكن كثيرة حول العالم؛ حيث وُلدت في تيراسبول، مولدوفا. وفي سن الرابعة، انتقلت إلى البوسنة ثم ألمانيا قبل أن تستقر في جنيف، سويسرا، في سن السادسة. تعشق بيريت تعلّم اللغات الأجنبية، وتتقن اللغة الروسية والفرنسية والإنجليزية، ولديها معرفة باللغة الإسبانية والإيطالية والعربية.

اكتسب بيريت موهبتنا في التواصل بلهجات متعددة من والدها الراحل، مويز نيروم نجاداندي، والذي كان تشادي الأصل ويتحدث سبع لغات. بالإضافة إلى ذلك، فقد اكتسبت حبها للمغامرة كأثر ناتج عن عمل والدها في مجال السفر حول العالم لصالح الأمم المتحدة.

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يوجد لللابيل أيضًا بعض الأهداف الريادية المثيرة جدًا، والتي سيتم الكشف عنها في عام 2025، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، شركة إنتاج للبرامج التلفزيونية والأفلام تُسمى HARD Productions LLC مع شريكها التجاري خارج لوس أنجلوس.

يا لها من شخصية جميلة وفريدة من نوعها! تسعد كان حقًا بمقابلتها وتتطّلع إلى مستقبلها.

شركة HARD PRODUCTIONS LLC هي شركة إنتاج مقرها ولاية ديلاوير، سيركز نطاق عملها على سرد قصص ذات مغزي في السينما والتلفزيون.

جهة الاتصال الإدارية:

تريسي بول

Tracy Paul & Company Inc

[email protected]

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