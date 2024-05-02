بيورهيلث تحقق صافي أرباح بقيمة 491 مليون درهم في الربع الأول وأرباح بقيمة 1,1 مليار درهم قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

- بيورهيلث تسجل إيرادات قوية بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 6,1 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024 مع استمرارية نمو أعمالها القائمة وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية الناجحة.

- ارتفعت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 127% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1,1 مليار درهم إماراتي، مع تحسن الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات الرئيسية. وارتفاع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 18% في الربع الأول من عام 2024 من 12% في الربع الأول من عام 2023.

- تمتلك بيورهيلث رصيداً نقدياً صافي قدره 4,4 مليار درهم إماراتي (باستثناء التزامات الإيجار) في 31 مارس 2024، مما أدى إلى وصول نسبة صافي النقد إلى وصول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1,45 مرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى 31 مارس 2024.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة , 2 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم، شركة "بيورهيلث القابضة" ش.م.ع ("بيورهيلث" أو "المجموعة")، المدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: (ADX Symbol: PUREHEALTH) (ISIN: AEE01362P238) أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.

PureHealth Delivers Triple Digit Net Profit Growth to USD 134 Million with EBITDA Soaring to USD 294 Million



وسجلت إيرادات المجموعة نمواً قوياً بنسبة 52% لتصل إلى 6,1 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بالأداء القوي لقطاع المستشفيات الذي سجل نمواً على أساس سنوي بنسبة 85%، وبإيرادات إجمالية وصلت قيمتها إلى 4,8 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع بنسبة 10% على أساس سنوي في إجمالي عدد المرضى الذي وصل إلى 1,5 مليون مريض، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة بمقدار 10 نقاط مئوية في معدلات إشغال الأسرة إلى 71%. وجاء هذا النمو مدعوماً أيضًا بعمليات الاستحواذ الكامل بنسبة 100% والتي قامت بها المجموعة مؤخراً على كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي و"سيركل هيلث جروب " في المملكة المتحدة.

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة "بيور هيلث": "إن الأداء المتميز الذي سجلته مجموعتنا يعكس مستوى تطلعاتنا وطموحاتنا لترسيخ مكانتنا كرواد في قطاع الرعاية الصحية على المستوى الدولي. ويمثل تفاني موظفينا الركيزة الأساسية لهذا النجاح، وتستمر جهودهم في تعزيز توسع جهودنا محلياً في جميع أنحاء دولة الإمارات ودولياً على مستوى العالم. ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا النجاح ودفع المجموعة نحو تحقيق المزيد من التقدم سعياً لتحقيق مهمتنا المتمثلة في تطوير مجال علم إطالة العمر خلال السنوات المقبلة، وتقديم خدمات رعاية صحية متميزة للناس في دولة الإمارات وخارجها. "

وبدورها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "من خلال استراتيجيتنا المتكاملة وجهودنا التوسعية، أضافت عمليات الاستحواذ الناجحة على "سيركل هيلث جروب" ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، أكثر من 2000 سرير عبر شبكتنا التي تضم أكثر من 50 مستشفى، ما يؤكد التزامنا بتحقيق التميز ويسلّط الضوء على نهجنا الواضح لإيجاد قيمة طويلة الأجل ومستدامة للمساهمين."

وأضافت آصف: "بالإضافة إلى "سيركل هيلث جروب" ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، تعمل مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، بخدماتها المتخصصة وقدرتها الاستيعابية التي تصل إلى 850 سريراً والتي تم افتتاحها في النصف الأخير من عام 2023، على تكثيف عملياتها لترتقي إلى مستوى الطلب على خدمات الرعاية الصحية في منطقة العين. وهي بذلك تعد إضافة حيوية لمحفظة مستشفيات بيورهيلث، وإنجازاً آخراً يضاف إلى جهود المجموعة الساعية إلى إيجاد قيمة حقيقة، وتحقيق المزيد من النمو لوحدات أعمالنا الحالية. وسنواصل العمل على استكشاف المزيد من الفرص لتسجيل معدلات نمو قوية من حيث الدخل وتنويع الأعمال وحجمها."

صفقات الاستحواذ التي نفذتها بيورهيلث في الربع الأول من عام 2024:

أكملت "بيورهيلث" خلال الربع الأول من عام 2024 صفقة الاستحواذ بنسبة 100% على كل من "سيركل هيلث جروب "، أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، أكبر مستشفى تخصصي في دولة الإمارات. وجاءت الصفقتان في إطار التزام المجموعة بتنفيذ رؤيتها المتمثلة في توسيع حضور أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية على المستوى المحلي والعالمي من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وبلغت قيمة مدينة الشيخ شخبوط الطبية 600 مليون دولار أمريكي، وحققت إيرادات بقيمة 2,2 مليار درهم إماراتي في عام 2023 وتبلغ قدرتها الاستيعابية 732 سريراً وتغطي 46 خدمة صحية ضمن 12 قسماً سريرياً و490 طبيباً و1500 ممرضة. وحصلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية على ترخيص من دائرة الصحة - أبوظبي لتقديم عمليات زراعة النخاع والخلايا الجذعية. وهي مركز إقليمي للتميُّز في علاج السكتات الدماغية.

الأداء التشغيلي لمجموعة بيورهيلث:

وبالتزامن مع إنجازات المجموعة في قطاع المستشفيات، سجل قطاع التأمين زيادة في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1,6 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024 على إثر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين، ما عكس الطلب المتزايد على عروض التأمين التي تقدمها شركة "ضمان". وبالإضافة إلى ذلك، أسهم قطاع المشتريات في نمو إيرادات المجموعة، حيث حقق القطاع نمواً في إيراداته بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 1,1 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024.

وكانت المجموعة قد سجلت إجمالي أرباح وصلت إلى نحو 1,5 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية على أساس سنوي، لتحقق بذلك هامش إجمالي للأرباح بلغ حوالي 24%. ويعزى ارتفاع أرباح المجموعة إلى عدة عوامل، من بينها تحسين تجربة المرضى، وانخفاض معدلات الاستخدام عبر قطاع التأمين، والتنفيذ الناجح لمبادرات تبسيط عمليات التشغيل وتحسين التكلفة.

ونتيجة لزيادة الكفاءات التشغيلية والنمو الطبيعي، ارتفعت أرباح "بيورهيلث" قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 1,1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، ووسّعت هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول من عام 2024 إلى حوالي 18% (مقارنة بـ 12% في الربع الأول من عام 2023). كما سجلت المجموعة صافي أرباح بلغت نحو 491 مليون درهم إماراتي، بزيادة 272 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023، مع تحسن الهامش بنحو 2,5 نقطة مئوية إلى 8%.

وكانت مجموعة بيورهيلث قد أعلنت القيمة الإجمالية لأصولها التي بلغت نحو 47 مليار درهم إماراتي كما هو مسجل حتى 31 مارس 2024، مقارنة بنحو 28 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2023، ويتضمن ذلك رصيد إجمالي من السيولة النقدي بلغ 8 مليارات درهم إماراتي، فيما بلغ صافي رصيد السيولة النقدية نحو 4,4 مليار درهم إماراتي مستثنى منه التزامات الإيجار، ما أثمر عن وصول نسبة صافي السيولة النقدية إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1,45 مرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى 31 مارس 2024.

نبذة عن "بيورهيلث" :

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

• شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

• الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

• المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

• رافد – أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

• بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

• مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي.

• وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

• ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية

• أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

• سيركل هيلث جروب – أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة

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