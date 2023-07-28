تآزر سمعي بصري غير مسبوق: تم الحفاظ على وعد Toshiba TV

هونغ كونغ، 28 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- على مدى عقود، قدمت Toshiba TV باستمرار تلفزيونات ذكية عالية الجودة بدقة 4K مزودة بتكنولوجيا متطورة وعدد لا يحصى من الميزات الذكية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.

بعض المنتجات هي سلسلة C350 الناجحة في السوق وسلسلة M550؛ والتي توفر وضوحًا مذهلاً بدقة 4K مع تجارب صوتية متوازنة وغامرة، ورؤية حقيقية غامرة مع صوت يهز القلب على التوالي.

الآن نسلط الضوء على مجموعة منتجات Toshiba TV وهي X9900L المتطور، و Z870 الجديد تمامًا. تم تصميم هذه الموديلات الراقية مع باقة متميزة من الميزات التي تستحق الترقب.

كل ميزة ديناميكية في طرازي X9900L و Z870 تدعم محرك REGZA المميز من Toshiba TV، المقترن بنظام REGZA Power Audio. في حالات استثنائية، تم تجهيز طراز Z870 بمحرك REGZA ZRi و REGZA Power Audio Pro+ لإبراز الأفضل في جودة الصوت والصورة.

بالنسبة لعالم دقة الحركة، تم تصميم طرازات Z870 و X9900L لتتفوق. تم تزويد طراز X9900L بتقنية Ultimate Motion 120Hz، وتم تصميم Z870 الجديد تمامًا بشاشة عرض أصلية 144 هرتز هي الأولى من نوعها للحركة المتميزة. هذه ترقية مبتكرة لحركة السوائل والوضوح الاستثنائي أثناء التسلسلات سريعة الحركة مثل الرياضة وأفلام الحركة والألعاب.

ميزة رئيسية أخرى لتلفزيون X9900L OLED هي تقنية TRU Colour OLED، التي توفر مرئيات واقعية، وتكرار الألوان النابضة بالحياة والأسود المثالي. وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع نظام Tru Screen Sound الذي يزامن الصوت الديناميكي مع الحركة على الشاشة بطريقة تثير الإعجاب.

من الواضح أن كل منتج في مجموعة Toshiba TV مصمم بما يتماشى مع الالتزام بالابتكار متعدد الاستخدامات؛ مما يوفر للمستهلكين مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجاتهم وميزانياتهم الفريدة.

سيتم إطلاق أحدث إضافة، وهي Toshiba TV Z870 قريبًا هذا الصيف وتعد بتآزر سمعي بصري لم يسبق له مثيل. من المقرر أن تكون هذه خطوة هائلة في تكنولوجيا التلفزيون.

نبذة عن Toshiba TV

يمتدّ تاريخ Toshiba TV إلى نحو 71 عامًا من الإنتاج. من خلال استعماله القوي للحمض النووي في ابتكاراته وكذا الأفكار المتطورة التي يشجعها، أنتج تلفزيون Toshiba TV العديد من أجهزة التلفزيون ذات الميزات الرائدة في العالم. قدم تلفزيون Toshiba TV، من خلال جودة صورته العالية، تجارب لا تُنسى وأنماط مشاهدة متطورة استفاد منها العديد من الأشخاص حول العالم.

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