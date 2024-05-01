تأثير كبير وواضح لمعرض الابتكار

بكين، 1 مايو 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من صحيفة China Daily:

عرض منتدى ZGC 2024 في بكين مجموعة واسعة من أحدث الابتكارات التكنولوجية.

استمرت الفعالية من 25 إلى 29 أبريل وتضمنت 128 نشاطًا، من بينها المنتديات والمؤتمرات والتبادلات التكنولوجية وإصدارات الإنجازات التكنولوجية والمسابقات التكنولوجية.

ألقى أكثر من 120 من كبار العلماء والأكاديميين العالميين من الداخل والخارج خطابات في الجلسة العامة للمؤتمر السنوي لمنتدى ZGC لعام 2024 و 60 منتدى موازي لتبادل رؤاهم حول التقنيات الرائدة والصناعات ذات الصلة.

The ZGC Forum attracts a great number of overseas attendants. Photo by Wang Zhuangfei / China Daily

من بين المتحدثين، يأتي أكثر من 30 في المائة من الخارج، من بينهم أكثر من 10 فائزين بجائزة نوبل وميدالية فيلدز وجائزة تورينج.

ومن بين الحضور أيضًا ممثلون من 218 إدارة حكومية أجنبية ومنظمة دولية و162 جامعة محلية ودولية بالإضافة إلى مشاركين من جميع أنحاء البلاد.

أظهر مجتمع الأعمال على وجه الخصوص اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة، حيث شارك مدراء تنفيذيون من 225 مؤسسة لرأس المال الاستثماري، وأكثر من 100 شركة يونيكورن، وأكثر من 10000 شركة تكنولوجية.

في عام 2024 استقبلت مسابقة Zhongguancun الدولية للتكنولوجيا المتقدمة 1280 مشروعًا من 74 دولة ومنطقة في الخارج، وهو ما يمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي عدد المشاركات.

خلال معرض التجارة الدولي للتكنولوجيا Zhongguancun 2024، تم تنظيم جلسات التوفيق التكنولوجية المصممة للتعاون مع العديد من الدول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان.

في المجمل، تم التوقيع على 309 مشروع تعاون خلال منتدى ZGC لهذا العام، بقيمة عقود مجمعة تبلغ 67.32 مليار يوان (9.30 مليار دولار).

غطى منتدى ZGC مجموعة متنوعة من القطاعات. في مجال الذكاء الاصطناعي، تم إجراء حوارات متنوعة حول موضوعات مهمة مثل ابتكار الهندسة المعمارية النموذجية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والسلامة، والذكاء المدمج لتعزيز البحث والتقييم البصري.

في مجال علوم الحياة، تم الإعلان عن إنجازات تكنولوجية متطورة مهمة تركز على مجالات مثل الواجهات البينية والآلة والتصنيع الحيوي الاصطناعي.

فيما يتعلق بعلم الفضاء، تم إجراء مناقشات متعمقة حول الكون المتطرف، والموجات في الزمكان، وغيرها من المجالات، وتم إصدار أحدث الإنجازات التكنولوجية مثل الصاروخ الناقل Zhuque-2.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار سلسلة من التقارير البحثية رفيعة المستوى، والتي كانت "ذات أهمية كبيرة في فهم الاتجاهات العالمية في طليعة العلوم والتكنولوجيا".