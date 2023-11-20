تأسيس شركة الصحة الذكية "Smart Health"، وهو مشروع مشترك بين مجموعة فيزيومد وشركة أبرار للاتصالات ومجموعة الغزاوي، بدعم من وزارة الصحة ووزارة الاستثمار، ضمن مشروع وطني لنشر مراكز التشخيص الرقمي.

الرياض, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- خلال معرض الصحة العالمي، الذي أقيم في الرياض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، أكدت مجموعة فيزيوميد وشركة أبرار للاتصالات ومجموعة الغزاوي التزامهم بمشروعهم المشترك الصحة الذكية "Smart Health".

تهدف الصحة الذكية "Smart Health" إلى أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في المراكز الطبية المبتكرة والرقمية للفحوصات الإدارية (الإقامة والبلدية على وجه الخصوص) والفحوصات الوقائية، مع رؤية واضحة لتحسين وصول جميع السكان إلى تشخيصات عالية الجودة وموثوقة وحلول تشخيصية فعالة..

Smart Health, a collaboration of Visiomed, Abrar Communications, and Al Ghazzawy, backed by MoH and MISA, incorporates as part of the National Project for Digital Diagnostic Centers Smart Health, a collaboration of Visiomed, Abrar Communications, and Al Ghazzawy, backed by MoH and MISA, incorporates as part of the National Project for Digital Diagnostic Centers

يمثل هذا الحدث البارز في المعرض الثقة الكبيرة في العمل المتعمق الذي تم تنفيذه مع وزارة الصحة خلال الأشهر القليلة الماضية، واستعداد الصحة الذكية "Smart Health" والحكومة لتسريع تعاونهما لتحقيق هدف مشترك: تحديد مشروع واسع النطاق وخريطة طريق لنشر شبكة من خدمات التشخيص الطبي في جميع أنحاء المملكة من أجل مواجهة العديد من التحديات الديموغرافية والصحية التي تقود المملكة العربية السعودية وخطة "رؤية 2030".

وتم الإعلان عن التأسيس بحضور معالي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة السعودي ومعالي لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية.

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