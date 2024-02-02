تأشيرة Hungary Golden Visa: شركة Immigrant Invest تعلن ما هو معروف عن إعادة الإطلاق حتى الآن

ما برنامج التأشيرة الذهبية الجديد في المجر، ومن المؤهل له؟

فيينا, 2 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- إن Hungary Golden Visa (تأشيرة المجر الذهبية) هو البرنامج الجديد الذي يقدم تصاريح الإقامة عن طريق الاستثمار للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ومن خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومن المفترض أن يبدأ البرنامج في عام 2024.

ما شروط الحصول على التأشيرة الذهبية في المجر؟

بحسب الموقع الرسمي للبرلمان المجري، سيكون أمام المستثمرين ثلاثة خيارات:

استثمار ما لا يقل عن 250 ألف يورو في صناديق العقارات المحلية المعتمدة من قبل Hungarian National Bank؛

شراء عقارات بقيمة 500 ألف يورو، مع الالتزام بالحفاظ على الملكية لمدة 5 سنوات على الأقل؛

تقديم تبرع خيري بمبلغ لا يقل عن مليون يورو للصناديق العامة التي تدعم الجامعات والكليات المجرية.

ما الخطوات الأولية للمستثمرين الأجانب للحصول على تصريح الإقامة في المجر؟

يجب على المستثمرين الأجانب أولاً الحصول على تأشيرة مستثمر ضيف مدتها عامين، مما يسمح لهم بالدخول عدة مرات إلى المجر والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال 180 يومًا. يجب أن يتم تنفيذ الاستثمار المختار خلال ثلاثة أشهر من القدوم الأولي.

ما مدة صلاحية Hungarian Golden Visa، وهل يمكن لأفراد العائلة الانضمام إلى المستثمر في المجر؟

يظل تصريح الإقامة صالحًا في البداية لمدة 10 سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة 10 سنوات أخرى. ويمكن للمستثمرين إحضار أفراد أسرهم، بما في ذلك الزوجات/الأزواج والأطفال، للعيش معهم في المجر.

هل كان بالمجر تأشيرات ذهبية في الماضي؟

نعم، كان لدى المجر برنامج سابق للتأشيرة الذهبية يوفر الإقامة الدائمة من خلال استثمارات في السندات الحكومية بقيمة لا تقل عن 300 ألف يورو، وقد ظل ساريًا من عام 2013 إلى عام 2017.

ما الفوائد الرئيسية للحصول على تصريح الإقامة المجرية عن طريق الاستثمار؟

1.السفر بدون تأشيرة. يمكن لحاملي تصاريح الإقامة في المجر السفر بدون تأشيرة داخل منطقة شنغن، مع إمكانية الوصول غير المقيدة إلى المجر.

2.فرص العمل والأعمال. يفتح تصريح الإقامة الأبواب أمام التوظيف وإقامة المشاريع التجارية في المجر والاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. ويمكن لأبناء المقيمين الدراسة في الجامعات الأوروبية من دون تأشيرات طلابية.

3.الطريق إلى المواطنة. بعد ثلاث سنوات من الإقامة في المجر، يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة الدائمة، وبعد خمس سنوات إضافية يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية المجرية.

لماذا يجدر بالمستثمرين أن يثقوا في Immigrant Invest؟

يمكن لـ Immigrant Invest أن تساعد المستثمرين في الحصول على Hungary Golden Visa. باعتبارنا وكيلًا مرخصًا لبرامج الجنسية والإقامة في دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وأنتيغوا وبربودا وغرينادا ومالطا، تلبي خدماتنا معايير الامتثال والموثوقية الصارمة التي وضعتها السلطات الحكومية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي.

للتواصل:

Ferenc Tihánszkij

مدير مكتب المجر

Hungary

Szervita square 8, Budapest, 1052

+36 20 808 0851

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