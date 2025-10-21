تألق AgiBot في معرض GITEX GLOBAL 2025، مقدَّمةً حلولاً شاملة للروبوتات الشبيهة بالبشر وربط مستقبل ذكي متكامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- عرضت AgiBot حلولها للروبوتات الشبيهة بالبشر، بما في ذلك أحدث روبوتاتها A2، وG1، وX2، وD1، خلال مشاركتها في معرض GITEX GLOBAL 2025، الذي أقيم في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في دبي.

في نسخته الخامسة والأربعين، يُعدُّ GITEX GLOBAL المعرض التكنولوجي الأبرز والأكثر شهرة على مستوى العالم، حيث يُسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا الحيوية، والتقنيات المستدامة، التي تُشكِّل مستقبل البنية التحتية العالمية وتُسهم في دفع عجلة النمو.

قدَّمت AgiBot التي صُمِّمت على أسس علم وجود الروبوتات، ومعزّزة بالدمج الذكي بين قدرات التفاعل والمعالجة والحركة، إطار عملها المبتكر "Ontology 1 + Intelligence 3 " إلى جانب نظامها المتكامل من التطبيقات. وتُعدُّ الشركة الوحيدة في القطاع التي تمكَّنت من تقديم تشكيلة كاملة من المنتجات وحضور شامل في جميع السيناريوهات.

في GITEX GLOBAL 2025، تألق روبوت A2 من AgiBot بصفته كونسيرج ذكي، مقدّمًا مجموعة تفاعلية من الخدمات تشمل الاستفسارات عن معلومات الفعاليات، وتوجيه الزوار داخل موقع الحدث، إضافةً إلى الإرشاد السياحي للمعالم الثقافية للمدينة. صُمِّم روبوت A2 وِفق معايير الهندسة البشرية ليقدّم تجربة تفاعل طبيعية وسلِسة مع البشر، ويتميز بقدرات تفاعلية متعددة الوسائط تُتيح تواصلاً فوريًا وانسيابيًا بين الإنسان والروبوت، ما يجعله الخيار الأمثل لأدوار متنوعة تشمل الجولات الإرشادية، والضيافة والاستقبال، والعروض الثقافية والترفيهية، وتمثيل العلامات التجارية.

يُعدُّ روبوت G1 الذكي متعدد الأغراض المدمج منصَّة متقدمة، ومزودًا بمجموعة شاملة من المستشعرات المُدمجة، ومتكاملاً مع أجهزة التحكم عن بُعد ومنصَّة Genie Studio لتطوير النماذج المُدمجة، ليقدّم حلاً متكاملاً يغطي جميع مراحل "جمع البيانات – التدريب – النشر" بسلاسة.

وفي الوقت نفسه، خطف روبوت X2 من AgiBot الأنظار في المعرض من خلال أداء راقص مذهل جذب اهتمام الزوار. يجمع هذا الروبوت الشبيه بالبشر المتخصص في حركات الأطراف بين الدقة الميكانيكية وروعة الأداء الفني بسلاسة فائقة، مستفيدًا من 31 مفصلاً عالي الانسيابية وتقنيات تحكم حركي دقيقة تصل إلى مستوى المليمتر.

يتميز روبوت X2 بقدرات حركة عالية الانسيابية وإمكانيات تنفيذ مهام متنوعة، كما أنه مزوَّد بمحرك حوسبة عاطفي، ما يجعله نموذجًا مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك البحث العلمي والتعليم، والترفيه والمرافقة، ورعاية المسنين ودعم الصحة والعافية، فضلاً عن العروض التسويقية والترويجية.

يتميز الروبوت الرباعي الأرجل D1 Ultra بحجمه المُدمج، وسرعته العالية في الحركة، ومرونته الاستثنائية في التنقُّل. يتمتّع الروبوت بالقدرة على التكيُّف تلقائيًا مع مختلف أنواع التضاريس لتحقيق قدرة تنقُّل شاملة في جميع البيئات، ما يجعله مناسبًا لتطبيقات متعددة تشمل التفتيش الأمني، والمسح والاستكشاف، وتتبُّع الأهداف، والتعليم والبحث العلمي، فضلاً عن الترفيه التفاعلي.

اجتذبت حلول AgiBot الشاملة للروبوتات الشبيهة بالبشر اهتمام الحضور من شركات ومؤسسات كبرى مثل Oracle وMicrosoft وLogitech وMBZUAI (جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي) وADNOC (شركة بترول أبوظبي الوطنية) وDP World (مجموعة مواني دبي العالمية)، حيث خاضوا مناقشات معمَّقة مع فريق AgiBot لاستكشاف مزيد من الفرص المحتملة للتعاون المستقبلي.

تقود AgiBot ثورة دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات لتطوير روبوتات شاملة ومتعددة الأغراض على مستوى عالمي، إضافةً إلى إنشاء الأنظمة المتكاملة التي تُفعِّل هذه الروبوتات وتجعلها قابلة للاستعمال في مختلف المجالات. في طليعة مجال الروبوتات الذكية، نُعيد صياغة إمكانيات الروبوتات، ونمكِّن البشر من تحقيق المزيد، ونرسم معالم عالم أكثر ذكاءً.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://youtu.be/_GhTh6z5fNc?si=60xnZktXCAu-aV1N

نبذة عن Agibot

تكرّس AgiBot جهودها لدفع عجلة الابتكار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات، مبتكرةً منتجات روبوتية شاملة ومتعددة الأغراض رائدة عالميًا، إلى جانب نظام متكامل للتطبيقات يدعم هذه المنتجات. انطلاقًا من أسس علم وجود الروبوتات وبالاعتماد على الدمج المتقدم بين قدرات التفاعل والمعالجة والحركة ضمن إطار "Ontology 1 + Intelligence 3 "، تُعدُّ AgiBot الشركة الرائدة الوحيدة في القطاع التي توفر مجموعة متكاملة من المنتجات الروبوتية وتضمن تطبيق حلولها في جميع السيناريوهات العملية الرئيسية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2800079/AgiBot_Shines_GITEX_GLOBAL_2025.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=_GhTh6z5fNc