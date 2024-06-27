تألق داليان في منتدى دافوس الصيفي

داليان، الصين

27 يونيو, 2024

/PRNewswire/ -- يعتبر حي الأعمال دونغ قانغ في داليان مزيجًا من المؤتمرات والأعمال والترفيه والوظائف الثقافية. انطلق منتدى دافوس الصيفي 2024 في داليان، حيث تجمع الضيوف من الداخل والخارج على شواطئ خليج داليان لمناقشة الاتصال والتعاون من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.

Opening of the 2024 Dalian Summer Davos Forum "Dalian Future Magic Cube" in the center of the lobby of Dalian International Convention Center

من أجل استضافة هذا الحدث الدولي، اتبعت داليان موضوع "آفاق جديدة للنمو المستقبلي"، وقدمت 13 موضوعًا استشرافيًا واستكشافيًا للمنتدى، وفتحت لأول مرة جدولين جانبيين في شكل غداءات في موقع المنتدى. بالاعتماد على تقنية 5G-A، تم تحديث قدرة دعم الشبكة لموقع منتدى دافوس الصيفي 2024 في داليان، حيث أصبحت البث المباشر عالي الدقة ممكنًا ويمكن إنهاء التنزيل في بضع ثوانٍ. وقد تحقق التغطية الكاملة لوظائف الحوسبة الذكية لشبكة 5G-A في أول موقع مؤتمر دولي كبير في البلاد، وتمت مشاركة نتائج بناء "الصين الرقمية" مع المشاركين.

نحن نروج للتحول الأخضر مع التركيز على توفير الطاقة وتقليل الكربون. شكلت المركبات الكهربائية الجديدة أكثر من 80٪ من بين أكثر من 600 مركبة مخصصة للخدمات في هذا المنتدى. كواحدة من الدفعة الثالثة من المدن التجريبية للحد من الكربون في الصين، سرعت داليان التحول الأخضر لأساليب تنميتها، حتى يشعر الضيوف والمواطنون في منتدى دافوس الصيفي بحيوية البيئة الخضراء حولهم.

التفاعلات الاقتصادية والتجارية تزيد من تأثيرات الانتشار. قامت داليان بإرسال مواد ترويجية مثل "الاستثمار في داليان 2024" لإظهار القاعدة الصناعية وسحر المدينة وإمكانات التطوير من خلال أنشطة السياحة الصناعية خلال المنتدى، وتم دمج الترويج الصناعي والمفاوضات الاستثمارية في أنشطة السياحة الصناعية. أصدرت داليان اللوائح المحلية كالرابع في الصين والأول في شمال شرق الصين لدعم الاستثمار الأجنبي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي.

الثقافة هي الوسيلة لتعميق التبادل بين الناس. تقع داليان عند 39 درجة شمالًا، وتتمتع ببيئة جميلة ومناخ لطيف، وتجذب السياح الصينيين والأجانب بمواردها الثقافية والسياحية الغنية ذات السحر الفريد. يمكن التجول في "حديقة النحت" على شاطئ الحجر الذهبي، والاستمتاع بمناظر الكارست في "القوقعة السوداء والقلب الأبيض" على شعاب الحجر الأسود، وتجربة منظر الكوارتز المتدرج في منطقة بايشي ذات المناظر الخلابة. تمتلك داليان خط ساحلي بطول 2211 كيلومترًا. هنا، يمكنك التجول على أجمل طريق ساحلي، والانطلاق في "جولة بحرية في داليان" وجمع المأكولات البحرية على الشاطئ عند انحسار المد. تستمر الأنشطة الكبيرة ذات الطابع الحضري مثل مهرجان زهرة الأكاسيا، ومهرجان الكرز، ومهرجان الشاطئ، ومهرجان الينابيع الساخنة والتزلج طوال العام. تحمل داليان ألقاب "المدينة العالمية القابلة للسكن"، و"أفضل مدينة سياحية في الصين" و"مدينة نموذجية للسياحة الترفيهية في الصين".

خلق منتدى دافوس الصيفي 2024 مساحة واسعة للمؤسسات والشركات العالمية للتطور في داليان ويوفر فرصًا للتعاون.

في منتدى دافوس الصيفي، أجرى الصحفي مقابلة مع هيديو أوشيما، رئيس ومدير عام مجموعة بنك التنمية الياباني. "مدينة ساحلية جميلة" كانت انطباعه عن داليان. قال هيديو أوشيما: "تتمتع داليان بمناخ مريح وإطلالة بحرية جميلة. كانت آخر مرة زرت فيها داليان منذ أكثر من 20 عامًا. الآن هناك العديد من التغييرات هنا. لقد أُعجبت بجو الأعمال والترفيه في حي دونغ قانغ للأعمال. أتطلع إلى فهم أعمق لبعض التطورات الابتكارية في الصين في المنتدى."

الاتصال:

تشين جينغ

هاتف: 0086-13555969416

البريد الإلكتروني: [email protected]

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