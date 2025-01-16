تألقت شركة TCL في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2025، وحصلت على العديد من الجوائز عن ابتكاراتها في مجال التلفزيونات وحلول المنزل الذكي

لاس فيغاس، 16 يناير 2025 /PRNewswire/ -- حققت شركة TCL للإلكترونيات، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وإحدى أكبر علامتين تجاريتين لأجهزة التلفاز في العالم، نجاحًا كبيرًا بحصولها على العديد من الجوائز، مما يبرز تميزها التكنولوجي في مجال ابتكارات التلفاز وحلول المنزل الذكي. ومن بين أبرز منتجاتها: الهاتف الذكي TCL 50 PRO NXTPAPER 5G، الذي حصل على جائزة الابتكار المرموقة في المعرض عن فئة الأجهزة المحمولة والملحقات والتطبيقات.

إضافة إلى ذلك، حصلت TCL أيضًا على ست جوائز في حفل توزيع جوائز العلامات التجارية العالمية لعام 2024-2025 (GTB)؛ حيث تم تكريمها لمجموعة واسعة من فئات المنتجات، من بينها أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء والغسالات. وحصل تلفزيون TCL Premium QD-Mini LED X11K على "جائزة الابتكار في تكنولوجيا شاشات LED Mini" لتميزه بالتفاصيل البصرية والوضوح والعمق الفائق. وحصلت مكيفات الهواء من سلسلة FreshIN على جائزة "ابتكار تقنية الهواء النظيف"، أما الغسالة الأمامية من سلسلة Super Drum من TCL فقد حصلت على "جائزة الابتكار الذهبية لتقنية النظافة". فضلًا على ذلك، تم ذكر شركة TCL ضمن "أفضل 10 علامات تجارية لتكنولوجيا الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2024-2025"، ومن بين "أفضل 10 علامات تجارية للتلفزيونات على مستوى العالم في عام 2024-2025"، مما يؤكد ريادتها وتأثيرها في الصناعة.

تأسست هذه الجوائز على يد شركة مجموعة البيانات الدولية (IDG) في عام 2006، وتنظمها مجموعة آسيا الرقمية ومجموعة أوروبا الرقمية، وتستضيفها شركة TWICE بدعم من شركة IDC، وهي من بين أكثر الجوائز تأثيرًا في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية. ولقد تسلم Bill Jiang، نائب رئيس شركة TCL Industries والمدير العام لِـ Global Marketing Center، الجوائز نيابة عن الشركة.

وحصلت أصناف أخرى من منتجات TCL، مثل الأقفال الذكية، ونظارات RayNeo AR، وأجهزة التوجيه المحمولة، على العديد من جوائز "أفضل منتج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2025" من وسائل الإعلام الدولية. وإلى جانب ذلك، حصل جهاز TCL 5G RedCap dongle، وTCL LINKPORT IK511، وجهاز TCL 50 PRO NXTPAPER 5G على جائزة المنتج المميز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2025 في فئة TechRadar Pro. في مساء يوم المعرض، تم تكريم TCL بجائزة Circana للأداء في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2025، وذلك تقديرًا لتحقيقها أفضل زيادة في حصة سوق التلفزيون في أمريكا الشمالية.

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (التي يتم تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ HK تحت الرمز: 1070) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ومن قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتوجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقًا حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. تفضل بزيارة موقع شركة TCL عبر الرابط https://www.tcl.com.