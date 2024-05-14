تألقت شركة Tongxin Micro في معرض Seamless Middle East 2024، بالكشف عن حلول الأمن الرقمي المتطورة

في جناح المعرض، قدمت Tongxin Micro مجموعة واسعة من حلول الدفع، التي من بينها بطاقات الدفع الذكية، ومفاتيح USB ونقاط البيع الذكية. وكان من بين الأغراض الجديرة بالاهتمام تجريب بطاقة بصمة الأصابع المقترنة بنظام نقاط البيع الذكية، والذي جذب اهتمامًا كبيرًا من الزوار لتكنولوجيا التعرف على بصمة الأصابع المتقدمة لمكافحة الاحتيال وتجربة الدفع السلسة التي لا تلزم كلمة المرور.

وقد حقق حل الشريحة الإلكترونية (eSIM) الرائد من Tongxin Micro المصمم لجهات نقاط البيع الذكية إشادات كثيرة وآراء إيجابية من الزوار. يقدم الحل، القائم على رقائق آمنة من الدرجة الأولى، تخصيصًا على مستوى الوافر،(wafer) وقدرات تضمين WLCSP، وتفعيل بطاقات الهاتف الإلكترونية eSIM عبر الإنترنت مع امتلاك مزايا غير مسبوقة مثل تعزيز الأمن، وتخفيض تكاليف النشر، واستخدام مساحة اللوحة الأمثل.

ومن الجدير بالذكر أن حل eSIM المتكامل للشركة متوافق تمامًا مع محطات الهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء في جميع أنحاء العالم، مما يلبي متطلبات التطبيقات عالية الأمان لإلكترونيات السيارات ومحطات إنترنت الأشياء وغيرها. يتيح هذا الابتكار للمستخدمين تحقيق اتصال عالمي سلس بشريحة واحدة. في الوقت الحالي، تتوفر المحطات التي تعمل بالحل الرائد تجاريًا في جميع أنحاء العالم.

في مجال التعرف على الهوية، أثار حل الشريحة الآمنة الدولية للشركة لأوراق الهوية الدولية اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور المتخصصين. تم نشر الحل بنجاح في العديد من مبادرات بطاقات الهوية وجوازات السفر الوطنية، مما يوفر ميزات أمنية قوية للمستخدمين في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وخارجها.

بصفتها المؤسسة الرئيسية لإلكترونيات السيارات والشرائح الذكية في Tsinghua Unigroup، جمعت Tongxin Micro خبرة رائدة في مجال أبحاث وتطوير الشرائح (R&D) بالإضافة إلى الإنتاج والخدمات الآمنة على مدار السنوات الـ 23 الماضية. مع شحنات تتجاوز 23 مليار وحدة، قدمت Tongxin Micro منتجات وخدمات لأكثر من 20 دولة ومنطقة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والأميركتين وأفريقيا، مكرسة للتعاون مع شركاء الصناعة لبناء نظام بيئي رقمي آمن للشرائح وإضاءة حياة الإنسان من خلال ضوء العلوم والتكنولوجيا.

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