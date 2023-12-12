تاكر كارلسون يعود بإطلاق خدمة فيديو جديدة تحت اسم TUCKER CARLSON NETWORK

يستضيف كارلسون العديد من العروض الجديدة التي تتضمن مقابلات طويلة وتعليقات وتقارير إخبارية وتحقيقات تفصيلية.

تامبا، فلوريدا، 12 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلن تاكر كارلسون ونيل باتيل وجاستن ويلز عن Tucker Carlson Network، وهي خدمة اشتراك جديدة لمشاهدة الفيديوهات، اُطلِقَت رسميا على موقع TuckerCarlson.com. باتل هو الرئيس التنفيذي للشركة ويدير العمليات التجارية. أما ويلز فهو الرئيس ويشرف على جميع البرامج والمحتويات.

صرح كارلسون في إعلانه: "إن التغطية الإخبارية في الغرب أصبحت أداة للقمع. ولم يعد الصحفيون يكشفون عن المعلومات الأساسية للجمهور، بل يعملون على إخفائها. ونحن نخطط لنشر حقيقة القضايا المهمة، بوضوح ومن دون خوف".

بدءًا من اليوم، ستضم Tucker Carlson Network العديد من البرامج الجديدة. سيتوفر الوصول إلى كل من محتوى الفيديو المجاني المدعوم بالإعلانات ومحتوى الفيديو المدفوع المتميز على موقع TuckerCarlson.com. وسيظل محتوى فيديو كارلسون لغير المشتركين متاحًا على المنصة X وستكون الإصدارات الصوتية من هذا المحتوى متاحة كبث صوتي بعنوان "بث صوتي تاكر كارلسون."

ثم أضاف ويلز: "حافظ تاكر على صلته المهمة بالجمهور على المنصة X، ونتطلع إلى استمرار هذه العلاقة، بالإضافة إلى توفير المزيد من محتوى الفيديو للناس على Tucker Carlson Network".

تتوفير مزيد من التفاصيل متاحة على موقع TuckerCarlson.com