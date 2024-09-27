تايبيه تزهو بحفل توزيع جوائز Tang Prize المرموقة

تايبيه ، 27 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تم الاحتفال بمناسبة "حفل جوائز "تانغ برايز" (Tang Prize) لعام 2024" بعد ظهر هذا اليوم على مسرح "جلوب" "بمركز تايبيه للفنون الاستعراضية"؛ حيث اجتمع الفائزون بجائزة تانغ لعام 2024 من دول تشمل الولايات المتحدة والدنمارك وأيرلندا ، شخصيًا وافتراضيًا. وكان هناك بث مباشر على مستوى العالم للحفل الذي يمثل شهادة على قوة الابتكار والتعاون في تناول التحديات العالمية.

2024 Tang Prize Award Ceremony

تشمل قائمة المستلمون الستة لجوائز "تانغ برايز" لعام 2024 "عمر إم ياغي" للتنمية المستدامة ؛ و"جويل إف هابينر" ، و"سفيتلانا مويسوف"، و"ينس يول هولست" للعلوم الصيدلانية الحيوية ؛ و"هسو تشو يون" للصينيات؛ و"ماري روبنسون" لسيادة القانون.

بدأ الدكتور "جين تشوان تشيرن"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تانغ برايز"، بتقديم ترحيب حار والاحتفاء بالذكرى السنوية الثانية عشرة لإنشاء المؤسسة. في يونيو ، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز "تانغ برايز" لعام 2024 ، مما رفع إجمالي عدد الفائزين الذين تم تكريمهم خلال ستة حفلات إلى 39 (بما في ذلك 3 منظمات غير حكومية).

صرح الدكتور "شو تشين" ، رئيس "لجنة اختيار" الفائزين بجوائز "تانغ برايز"، أن "تانغ برايز"، التي تأسست عام 2012 ، أصبحت جائزة دولية معترف بها عالميًا ومرموقة. يتم تقييم كل فئة من قبل لجنة مخصصة تتألف من خبراء مشهورين ، مما يضمن عملية اختيار موضوعية وعادلة ومهنية بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية.

قال "عمر إم ياغي" ، الفائز بجائزة التنمية المستدامة ، والذي وُلد في عائلة لاجئة: "بينما أقف هنا اليوم لاستلام هذه الجائزة، فأنا لا أستلم هذه الجائزة لنفسي فقط، ولكن لكل من شعر من أي وقت مضى أن بداياتهم كانت متواضعة للغاية بحيث تكون أقل من قدرتهم على إحداث فارق. رحلتي هي دليل على أن الأشياء الرائعة يمكن أن تظهر من البدايات الأكثر تواضعًا." أعرب "ياغي" عن امتنانه الشديد للمؤسس ، الدكتور "صامويل ين". لقد أثّرت فيه رؤية الدكتور "ين" لتأسيس جوائز "تانغ برايز" لجعل العالم مكانًا أفضل وألهمته بعمق. تملّك "ياغي"، الذي نشأ في بيئة فقيرة ، شعور قوي بأن انتظار الظروف المثالية غالبًا ما يعني الركود ، وأن الإنجازات الأكثر إثارة للإعجاب تنبع عادةً من البدايات المتواضعة.

أعرب الفائزان بجائزة العلوم الصيدلانية الحيوية "جويل إف هابينر" و"ينس يول هولست" عن رضاهما الشديد لرؤية تفانيهما الذي استمر عقودًا لأبحاث "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1" المعترف بها وبتأثيرها الإيجابي على تخفيف معاناة الأفراد الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني والسمنة في جميع أنحاء العالم. أعربت "سفيتلانا مويسوف" عن امتنانها لحصولها على جائزة "تانغ برايز"، على وجه التحديد لمساهماتها في اكتشاف "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1". أدى بحثها في جامعة روكفلر ، تحت إشراف "بروس ميريفيلد" ، إلى اكتشاف ثوري تمثّل في اكتشاف "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1" (7-37) النشط بيولوجيًا، الأمر الذي فتح الباب لإمكانية التغلّب على مرض السكري من النوع الثاني مستقبلاً من خلال تعاونها مع "هابينر". شاركت "مويسوف" تفاصيل رحلتها العلمية التي امتدت لأربعة عقود ، والتي بدأت في وحدة الغدد الصماء في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن؛ حيث بدأت في البحث عن دور الببتيدات في تنظيم استقلاب الجلوكوز وتطوير العلاجات ذات الصلة. شارك "هولست" أيضًا تفاصيل رحلته التي استمرت 50 عامًا؛ حيث انتقل من كونه جراحًا لأمراض الجهاز الهضمي لديه اهتمام بالإنكريتينات إلى باحث بارز بشأن "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1". وبلغت أعماله ذروتها في الإنجازات الرئيسية التي جلبت أبحاث "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1" إلى كوبنهاغن وأدت في نهاية المطاف إلى تطوير علاجات "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1" التي أفادت الآن الملايين في علاج السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

أعرب "هسو تشو يون" الفائز بجائزة الصينيات عن امتنانه لمؤسسة "تانغ برايز"، مؤكدًا على المهمة المتميزة لجائزة "الصينيات" مقارنةً بالفئات الثلاث الأخرى. ففي حين تركز الجوائز الأخرى على حل القضايا العالمية المعاصرة ، يعتقد "هسو" أن جائزة "الصينيات" تسعى إلى تحديد موقف الحضارة الصينية ضمن النسيج الأوسع للتاريخ العالمي؛ أي الماضي والحاضر والمستقبل. يتردد هذا في صدى عميق مع سعيه مدى الحياة؛ والمتمثّل في تكريس مسيرته المهنية المبكرة لدراسة التاريخ الصيني، وسنواته اللاحقة لاستخراج الحكمة من الثقافة الصينية لمواجهة التحديات العالمية. في حين أن هذا الشرف المرموق جعله يشعر بالتواضع، فإنه يتبنى المسؤولية التي ينطوي عليها هذا التكريم.

أعربت الفائزة بجائزة "سيادة القانون" "ماري روبنسون" عن فخرها وامتنانها العميقين للحصول على هذا التكريم من قبل مؤسسة "تانغ برايز" و"لجنة الاختيار" باسم سيادة القانون. واعترفت بالمساهمات البارزة التي قدمها الفائزون السابقون الذين دافعوا عن حقوق الإنسان وسيادة القانون على الصعيد العالمي ، مؤكدةً المهام الجارية والمسؤولية المشتركة تجاه التمسك بهذه المبادئ ، وهو موضوع تعتزم استعراضه أكثر في "محاضرة الفائز". تدرك روبنسون تمامًا أنه على الرغم من أهميته الحاسمة ، فقد واجهت "سيادة القانون" تحديات وتهديدات متزايدة في العقود الأخيرة. تعترف روبنسون بالجهود المتضافرة للقادة السلطويين والقوميين لتآكل أسس القواعد القانونية والأخلاقية ، مما يجعل الدفاع عن سيادة القانون مسعى معقد بشكل متزايد. ومع ذلك ، لا تزال ثابتة في التزامها وتدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2517552/2024_Tang_Prize_Award_Ceremony.jpg