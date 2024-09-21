تايلور سويفت، وبروس لي، وليدي غاغا، وليبرون جيمس، وBTS، وهيرميس بيركينز يتألقون في مزادات جوليان العالمية في هونغ كونغ وبيفرلي هيلز

بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 21 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تستضيف دار جوليان للمزادات فعاليتين استثنائيتين في شتنبر/أيلول المقبل، للاحتفال بالتذكارات الشهيرة وقطع الأزياء الفاخرة لأساطير عالميين في الرياضة والموسيقى والأفلام والأزياء.

أساطير في حركة: معرض ومزاد هونغ كونغ

سيعرض معرض ومزاد "الأساطير في حركة" في هونغ كونغ مجموعة من التذكارات من بعض أكثر الشخصيات الأسطورية في العالم في مجال الترفيه والرياضة. سيقام هذا المعرض العام المجاني في باسيفيك بالاس، هونغ كونغ، من 14 إلى 27 شتنبر/أيلول، حيث سيقام مزاد مباشر وعبر الإنترنت في آيلاند شانغريلا في 28 شتنبر/أيلول في الساعة 10 صباحاً بتوقيت هونغ كونغ (27 شتنبر/أيلول في الولايات المتحدة، 7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ/ 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

أبرز نقاط المعرض:

بروس لي: 40 قطعة أثرية نادرة، بما في ذلك الننشاكو الشخصية ودمية خشبية تستخدم في تدريب ونج تشون، تعرض علنا لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا.

ليبرون جيمس: قميص كرة السلة الخاص بثانوية St. Vincent-St. Mary لعام 2002، والذي ظهر على غلاف مجلة Sports Illustrated الشهيرة، تقدر قيمته بما يتراوح بين مليون ومليوني دولار. قد يسجل هذا القميص رقماً قياسياً جديداً لأعلى مبيعات قميص المدرسة الثانوية.

كوبي براينت: قميص لوس أنجلوس ليكرز من موسم 2013-14 في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (يُقدّر ثمنه بين 80000 دولار و100000 دولار).

BTS : الأزياء الشهيرة من مقطع الفيديو الموسيقي " Life Goes On "، (تقدر بنحو 60000 - 80000 دولار).

تايلور سويفت: جزمة ذهبية موقعة من الذهب تصل إلى الركبة وقبعة فيدورا موقعة من Eras Tour ، تقدر قيمتها بـ 4000 دولار.

مايكل جاكسون: سترة بيل ماستر من حقبة "Thriller" وسترة موقعة ومزخرفة من عام 2002، وتصل قيمتها إلى 200000 دولار.

تذكارات إضافية من ليونيل ميسي، وفريدي ميركوري، وليدي غاغا، وأكثر من ذلك.

مزاد أزياء المشاهير Bold Luxury: بيفرلي هيلز

تقدم دار جوليان للمزادات أيضًا مزاد أزياء "Bold Luxury " مباشر وعبر الإنترنت في بينينسولا بيفرلي هيلز في 24 شتنبر/أيلول في الساعة 10 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، حيث يعرض مزيجاً انتقائياً من قطع الأزياء النادرة والمبدعة من المشاهير ورموز الموضة.

أبرز النقاط المميزة:

حقائب يد هيرميس بيركين الأصلية المصنوعة من الجلود الغريبة إلى جانب قطع من آن هاثاواي وبوب ماكي وأندريه ليون تالي.

ليدي غاغا: قلادة من الكوارتز الكريستالي ارتدتها أثناء الترويج لألبومها Chromatica .

سارة جيسيكا باركر: حذاء بكعب عالٍ وردي اللون وسوار ديور المبهر من Sex And The City .

عيسى راي فستان مخملي باللون الوردي الساخن مصمم خصيصاً للعرض الأول لفيلم Barbie 2023 .

كاردي بي: أكمام من الفضة الإسترلينية ظهرت بها على غلاف مجلة Elle .

باد باني: وئشح رأس جوليوس قيصر على غلاف مجلة Playboy .

تستمر مزادات جوليان في إعادة تعريف مشهد المزاد من خلال الجمع بين التاريخ والبهجة وفرص الاستثمار في هذه الأحداث التي لا مثيل لها. المزايدة مفتوحة على www.juliensauctions.com.

للتواصل الإعلامي:

موزيل مايلي بيلي

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