تايوان تستضيف "طاولة الشيف: مغامرة طهي بمكونات تايوانية حلال" للترويج للمنتجات الحلال المعتمدة.

تايبيه، 28 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- في فترة ما بعد ظهر 25 يونيو/حزيران، استضاف مجلس تنمية التجارة الخارجية في تايوان (TAITRA) "طاولة الشيف: مغامرة طهي بمكونات تايوانية حلال" في فندق هوارد بلازا، تايبيه. وقد شارك في عرض الطبخ هذا طهاة مشهورين من تايوان وإندونيسيا وماليزيا، الذين استخدموا المنتجات التايوانية المعتمدة كحلال لإعداد أطباق رائعة. سلط هذا الحدث الضوء على نهج تايوان الديناميكي الذي تتبعه تجاه سوق الحلال العالمي من خلال ابتكارات الطهي والتبادل الثقافي.

تضمنت تشكيلة الطهي شخصيات بارزة مثل الشيف كوان مين تشين من فندق هوارد بلازا، والشيف أدي ميارتادي من إندونيسيا، والشيف الماليزي فكري. معاً، عرضوا خبرتهم في الطهي باستخدام مكونات تايوانية معتمدة كحلال مثل زيت الكاميليا، وشاي البطيخ الشتوي، فتات الخبز، والفواكه المجففة المحلية، وغيرها من المنتجات الفريدة. تم دمج هذه المكونات بمهارة في الأطباق التي تمزج النكهات التايوانية بأساليب الطهي في جنوب شرق آسيا. بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع فندق هوارد، تم تصميم كعكة عسل فريدة من نوعها مستوحاة من الشرق الأوسط معززة بعسل لونجان التايواني والجوافة الحمراء المجففة كتذكار خاص لهذا الحدث.

جذب الحدث العديد من الممثلين من مختلف البلدان المتمركزة في تايوان والمشترين الدوليين. كما تمت دعوة كبير الطهاة التايواني الشهير، جيمس، إلى الحدث لمراجعة وتذوق الطعام. قال جيمس إنه اختبر مجموعة متنوعة من المكونات الحلال التايوانية المقدمة بطرق مختلفة خلال الحدث الذي أعطاه بعض الأفكار الجديدة. وبالإضافة إلى عروض الطهي، سلط الحدث الضوء على إمكانات المنتجات التايوانية الحلال في الأسواق الدولية. أعرب كبير الطهاة فكري عن تفاؤله بشأن آفاق الصلصة الحارة الحلال التايوانية في السوق الماليزية، مقدرًا نكهتها الفريدة وجاذبيتها المحتملة للمستهلكين الماليزيين. في هذه الأثناء، فوجئ الشيف أدي بسرور بتنوع المنتجات الحلال المتوفرة في تايوان، مشيرًا إلى التنوع والجودة باعتبارهما استثنائيين.

تضمنت هذه الفعالية أيضًا منطقة عرض للمنتجات الحلال، حيث عرضت سلسلة من الزيوت مثل زيت الكاميليا وزيت السمسم الأسود وزيت بذور اليقطين، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة الحلال مثل التوابل وصلصة الفلفل الحار، وخبز الهامبرجر المجمد، وقطع الدجاج النباتية، وكرات اللحم النباتية، وخيط الأسماك، ومكعبات شاي البطيخ الشتوي. كما كانت هناك مستحضرات التجميل الحلال مثل أقنعة الوجه والمستحضرات، مما جذب انتباه ممثلي المسلمين والمشترين الحاضرين في الحدث.

قال سيمون وانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لِـTAITRA: "تتمتع تايوان بمجموعة متنوعة من المكونات الحلال عالية الجودة. نأمل أن نستغل هذه الفرصة لتقديم هذه المكونات للمستهلكين المسلمين. من خلال الجهود المستمرة والابتكار، يمكننا توسيع رؤية تايوان في سوق الحلال العالمية."

هذا العام، حافظت تايوان بفخر على موقعها باعتبارها ثالث أفضل وجهة غير تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مؤشر المسافرين المسلمين العالمي 2024 (GMTI) الذي نشرته Mastercard وCrescent Rating، مما يسلط الضوء على التزامها وجاذبيتها كوجهة صديقة للمسلمين.

تم بث الحدث بأكمله مباشرة عبر الإنترنت، مما سمح لجمهور دولي بأن يشهد تنوع منتجات الحلال التايوانية وجاذبيتها. يسبق هذا الحدث معرض Food Taipei القادم، حيث ستواصل TAITRA الترويج للمنتجات الحلال التايوانية من خلال اجتماعات العمل الفردية المقرر عقدها في 26 يونيو/حزيران. يؤكد هذا الجهد المستمر التزام تايوان بأن تصبح فاعلا بارزا في سوق الحلال العالمي.

علاوة على ذلك، في شهر نونبر/تشرين الثاني من هذا العام، من المقرر أن يستهدف مركز الحلال التايواني التابع لـ TAITRA الشركات المعتمدة كحلال في أول مهمة تجارية له إلى سنغافورة وماليزيا والشرق الأوسط، بهدف توسيع الفرص التجارية وتعميق الروابط داخل مجتمع الحلال العالمي. (Ad by TITA)

من خلال هذه المبادرات الاستراتيجية، تستعد تايوان لتوسيع بصمتها في سوق الحلال، والابتكار المستمر والتكيف لتلبية الاحتياجات العالمية.

البث المباشر: https://www.youtube.com/live/8ypc-EuoK9U

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2447659/Photo_TAITRA_collaborates_with_domestic_and_international_chefs_to_promote_Taiwan_s_excellent_Halal.jpg