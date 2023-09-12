تبحث شركة Bobnet عن شركاء التجزئة لريادة معاييرها الجديدة لتحسين عمليات البيع بالتجزئة وقابلية التوسع في الأعمال

كجزء من إستراتيجيتها للتوسع العالمي، تدعو مجموعة Bobnet الرومانية مشغلي التجزئة للانضمام إلى استثمار مشترك بقيمة 20 مليون يورو لسلاسل البيع بالتجزئة الآلية القابلة للتطوير

لندن, 12 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تبحث Bobnet ، المورد الروماني لحلول الأجهزة والبرمجيات المبتكرة للبيع بالتجزئة، وهي شركة ناشئة تمولها شركة NCH Capital وتعمل في أوروبا منذ عام 2018، بنشاط عن شركاء تجزئة من المستثمرين لدعم توسعها الدولي والدخول في معيار جديد من التحسين والأتمتة في الصناعة.

من خلال الالتزام بإحداث ثورة في مشهد البيع بالتجزئة، تهدف Bobnet إلى التعاون مع الشركاء ذوي الرؤية الذين يشتركون في معايير الشركة الجديدة للكفاءة وتجربة العملاء، من خلال دعوة مشغلي التجزئة للانضمام إلى استثمار مشترك بقيمة 20 مليون يورو لسلاسل البيع بالتجزئة الآلية القابلة للتطوير.

Bobnet Seeks Retail Partners to Pioneer its New Standard for Retail Process Optimization and Business Scalability

صرح فيكتور بوبوسوي، مؤسس Bobnet: "مهمتنا هي إعادة تعريف البيع بالتجزئة من خلال دمج التكنولوجيا والراحة. نحن ندعو شركاء البيع بالتجزئة الذين يشاركوننا شغفنا بالابتكار ورؤيتنا لمستقبل يتم فيه تحسين تجارب البيع بالتجزئة وتضع الأتمتة معايير جديدة لتوحيد الجهود معنا."

يتم تحقيق مهمة Bobnet المتمثلة في إحداث ثورة في تجارة التجزئة التقليدية إلى نسخة حديثة من خلال شبكات الشركة من أجهزة البيع بالتجزئة الآلية، والمصممة خصيصًا لمجموعة واسعة من قطاعات البيع بالتجزئة، مما يتيح إنشاء سلاسل بيع بالتجزئة تتسم بالكفاءة والتوسع.

ومن خلال الدمج السلس للحلول التقنية المتطورة ضمن نظام إدارة السلسلة القوي الخاص بها، تشمل خريطة الطريق الطموحة لشركة Bobnet حلولاً متنوعة للبيع بالتجزئة SuperConvenience، مثل:

· تحويل الغذاء والتجزئة: 3 ملايين زوج من خلايا التسليم التي يتم التحكم في درجة حرارتها وبيئتها المحيطة

· تجارة التجزئة الصيدلانية 2.0: 100000 صيدلية آلية، مجهزة بأحدث تكنولوجيا التحكم في درجة الحرارة

· ابتكارات طاقة السيارات الصديقة للبيئة: 100000 مركز لتبديل بطاريات السيارات الآلية الخضراء

· ابتكار تخزين الإطارات: تم إعداد 100000 فندق إطارات آلي لإحداث ثورة في تخزين الإطارات وتوزيعها

· ثورة في التجارة الإلكترونية: 50 ألف محل إلكترونيات آلية

· تجربة تناول الطعام الآلية: 10000 وحدة تموين ومطعم آلي

· أتمتة البيع بالتجزئة المتخصصة: سلاسل بيع بالتجزئة متخصصة في مستحضرات التجميل والإكسسوارات

علاوة على ذلك، تقدم Bobnet أنظمة الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، مثل نظام إدارة السلسلة المتطور (Chain MS)، لتسهيل إدارة الأعمال الشاملة من البداية إلى النهاية مع الحد الأدنى من التدخل البشري.

ومن خلال اعتماد تقنية Bobnet لتجارة التجزئة في المستقبل، يمكن للشركات توسيع قنوات مبيعاتها باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء المبتكرة، والتي تساعد في الحفاظ على التواجد التشغيلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وزيادة المبيعات بناءً على رؤى بيانات العملاء، كل ذلك مع تقليل التكاليف التشغيلية الكبيرة.

للاستفسارات المتعلقة بفرص الاستثمار وتفاصيل الشراكة، يرجى الاتصال بـ: [email protected] .

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