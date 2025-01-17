تبحث شركة ENIM Technologies ودار سك العملة الملكية الكندية إدماج المعادن الصديقة للبيئة المستخرجة من النفايات الإلكترونية في عمليات دار سك العملة

مونتريال، 17 يناير 2025 /PRNewswire/ -- يسر شركة Enim Technologies Inc. ("enim")، وهي شركة مبتكرة متخصصة في إعادة تقييم المعادن الثمينة والمعادن الإستراتيجية المهمة من الأجهزة الإلكترونية القديمة، ودار سك العملة الملكية الكندية ("دار سك العملة")، إحدى مصافي تنقية المعادن الثمينة الرائدة في العالم والمعروفة بالتزامها بالابتكار والاستدامة، أن تعلنا عن بحث مجالات التعاون التي تعود بالنفع المتبادل على كلتا المؤسستين. وتتضمن هذه المجالات التي يتم بحثها إمكانية إدماج المعادن المعاد تثمينها من قبل شركة ENIM، مثل الذهب والفضة والنحاس، في إنتاج العملات المعدنية المستقبلية في دار سك العملة. إضافة إلى ذلك، يتم تبادل الخبرات في المجالات الإستراتيجية ذات الصلة.

وقد علّق Simon Racicot-Daignault، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة enim قائلًا: "يشكل هذا البحث لفرص التعاون مع دار سك العملة علامة فارقة في مهمتنا نحو تحويل النفايات الإلكترونية إلى منتجات صديقة للبيئة. ثم إن الدخول في مناقشات مع مؤسسة محترمة مثل الدار يؤكد لنا أن إعادة التقييم الدائري يمكن أن توفر بعضًا من أكثر المعادن الثمينة والمستدامة في السوق. وفي enim، نعتقد أن هذه خطوة منتجة لتحقيق هدفنا المتمثل في وضع معيار جديد لسلاسل التوريد التي هي أكثر مرونة ومسؤولية من الناحية البيئية".

كما قالت Marie Lemay، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لدار سك العملة الملكية الكندية: "فمنذ أكثر من قرن من الزمان، قامت الدار بتشغيل واحدة من مصافي التنقية الرائدة في العالم، حيث قدمت منتجات مبتكرة ذات جودة ونقاء لا مثيل لهما. وبصفتنا شركة تمتلك مصفى لتنقية الذهب ذات حجم كبير، تلتزم الدار بالعمل بشكل مستدام، وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق أقصى قدر من المسؤولية البيئية. فالحصول على المعادن المستردة من خلال التعدين الحضري يكمل قدرتنا على القيام بذلك ويقدم فرصة مثيرة للدار للمشاركة في الاقتصاد الدائري. وفي حين تتخذ شركة enim خطوات رئيسية لتنمية تكنولوجيتها المبتكرة والحصول على القيمة الكاملة من النفايات الإلكترونية، نتطلع إلى استكشاف إمكانية الاستفادة من مصدر جديد من المعادن المستردة بمسؤولية على التربة الكندية".

إن المنظمتين الكنديتين شغوفتان بتحقيق مستقبل مستدام

تُعد دار سك العملة وشركة enim منظمتين كنديتين تتقاسمان قيمًا قوية فيما يتعلق بالجودة والاستدامة والابتكار. وتتميز شركة enim، التي تخطط لإطلاق أول منشأة تجارية لها في عام 2027، بتكنولوجيا التعدين الهيدروميتالورجية الحاصلة على براءة اختراع والمسؤولة بيئيًّا. يُمكِّن هذا النهج من إعادة التقييم الأمثل للوحات الإلكترونية القديمة من خلال معالجة مكوناتها المعدنية والبلاستيكية والسيراميكية بشكل مسؤول بيئيًّا. يعتمد نموذج ENIM الدائري، الذي يهدف إلى التخلص الكامل من النفايات، وتقليل البصمة البيئية وضمان التتبع الكامل لمنتجاتها الثانوية المعاد تدويرها بشكل أخلاقي. يمكن أن يتيح هذا النهج لدار سك العملة في المستقبل تقديم منتجات مبتكرة لعملائها مصنوعة من المعادن المعاد تقييمها.

من خلال استخراج المعادن الثمينة من لوحات الدوائر المطبوعة القديمة بدون استخدام مواد ضارة مثل السيانيد، توفر شركة ENIM حلًّا للتحدي الاجتماعي والبيئي المتمثل في إدارة النفايات الإلكترونية. لا يلبي هذا النموذج الدائري احتياجات سلاسل التوريد الحديثة فحسب، بل يتناول أيضًا سوقًا ناشئة ذات قيمة عالية للمستثمرين الذين يبحثون عن منتجات مميزة وقابلة للتتبع ذات تأثير منخفض في البيئة.

تعزيز الخبرة من خلال التعاون الإستراتيجي

قد يسمح البحث فرص التعاون مع دار سك العملة لشركة ENIM بالاستفادة من المعايير العالية لهذه الشركة التابعة للتاج الملكي، والتي تشمل الجودة والاستدامة، إضافة إلى عمليات الشراء المسؤولة. يمكن أن يمهد هذا التآزر الطريق لمبادرات مستقبلية تمكن enim والدار من تلبية الطلب على المعادن الثمينة ذات المصدر المسؤول والمواد المعاد تدويرها الأخلاقية، مع إرسال إشارة قوية حول إمكانات التعدين الحضري والحلول الدائرية المبتكرة لبناء مستقبل أكثر استدامة.

التعدين الحضري: مصدر إستراتيجي لمستقبل مستدام

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة تابعة للأمم المتحدة، تم إنتاج 62 مليار كيلوغرام من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ولكن تم جمع 22٪ فقط وإعادة تقييمها بطريقة موثقة. تفقد المعادن الثمينة التي تُهدر عبر عمليات الحرق أو التخلص من النفايات قيمة تُقدَّر بنحو 62 مليار دولار أمريكي سنويًّا، مما يُسبب المزيد من المشكلات البيئية والاجتماعية الكبيرة. يمثل هذا المنجم الحضري فرصة كبيرة لإعادة تقييم المعادن الثمينة والمعادن الحرجة والإستراتيجية الموجودة في النفايات الإلكترونية. إنه نشاط مستدام ذو إمكانات نمو عالية، ويساهم أيضًا في الحد من التأثير البيئي المرتبط بالتعدين التقليدي.

ثم إن المشهد التشريعي العالمي، وخاصة فيما يتعلق بالمحتوى المعاد تدويره، وإدارة النفايات، والبصمة الكربونية، والالتزامات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، تفضل الحلول المبتكرة مثل تلك التي تقدمها enim.

نبذة عن enim

Enim هي شركة متخصصة في إعادة تقييم المعادن الثمينة والمعادن الحرجة والإستراتيجية والمواد الأخرى المستمدة من معالجة لوحات الدوائر المطبوعة القديمة القادمة من المنجم الحضري. باستخدام تكنولوجيا هيدروميتالورجية ذات مسؤولية بيئية حاصلة على براءة اختراع، تستخرج enim المعادن الثمينة دون استخدام المواد الضارة مثل السيانيد، مما يقلل بشكل كبير من البصمة البيئية للعمليات التي تدعم الاقتصاد الدائري بهدف النفايات الصفرية. تقدم المنظمة بديلًا صديقًا للبيئة لطرق التعدين التقليدية ومعالجة تعدينية حرارية لاستخلاص المعادن، مما يساهم في إنشاء اقتصاد مستدام ودائري. وتركز إستراتيجية enim على إعادة التدوير القائمة على التعدين الحضري باستخدام مواد محلية المصدر. المساهمون الحاليون مع enim هم Seneca وDundee Sustainable Technologies.

لمزيد من المعلومات حول محلول enim، قم بزيارة www.enim.ca. تابعنا على لينكد إن.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي، مسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تُنتِج عملات معدنية حاصلة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، إضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها إحدى شركات التنقية لـ London وCOMEX Good Delivery، تُقَدم دار سك العملة أيضًا مجموعة كاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة تعد الفضلى في فئتها. وباعتبارها منظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل، ولإنشاء أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها، تُدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca‏. وأيضًا يمكن متابعة دار سكّ العملة من خلال لينكد إن، وفيسبوك وإنستغرام.

المساهمة في الاقتصاد الدائري: قم بإصلاح وإعادة استخدام وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية القديمة وكن جزءًا من الحل لمستقبل أكثر استدامة!

جهات الاتصال: شركة enim، Gabriel Trottier-Hardy، مدير التنمية والشؤون القانونية، هاتف 514 458-6350، بريد إلكتروني [email protected]؛ شركة Exponentiel، Mathieu Pagé، مستشار، 514-942-9295، بريد إلكتروني [email protected]؛ دار السك الملكية الكندية: Alex Reeves، المدير الأول للشؤون العامة، 613-884-6370، [email protected]