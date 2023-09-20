تبدأ STL في "صنع في أمريكا" من خلال منشأة لوجوف OFC من الجيل التالي

افتتحها هون. هنري ماكماستر، حاكم ولاية كارولينا الجنوبية

استثمار بقيمة 56 مليون دولار أمريكي

الالتزام بقيادة بناء النطاق العريض في المناطق الريفية في الولايات المتحدة وتمكين رؤية BEAD

STL Palmetto Plant Launch in South Carolina, US

كولومبيا، كارولينا الجنوبية ولندن ومومباي، الهند، 20 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت STL (NSE: STLTECH)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول البصرية والرقمية ، اليوم رسميًا عن إطلاق منشأتها التصنيعية المتطورة في لوجوف، كارولينا الجنوبية، مصنع بالميتو. سُميت هذه المنشأة على اسم شجرة ولاية كارولينا الجنوبية، وتم تصنيفها أيضًا على أنها المقر الرئيسي لشركة STL في أمريكا الشمالية، وهي ترمز إلى التزام STL تجاه السوق الأمريكية.

تم افتتاح مصنع بالميتو من قبل هون. هنري ماكماستر، حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، بحضور كبار الشخصيات الحكومية والعملاء الرئيسيين وممثلي الغرف التجارية المحلية.

وتعزز جهود الاستثمار والتوسع الاستراتيجية هذه في الولايات المتحدة التزام STL برؤية "صنع في أمريكا". لتلبية طلب السوق على 5G وFTTx والدفع نحو النطاق العريض الريفي، سيتخصص مصنع بالميتو، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 168000 قدم مربع، في الحلول البصرية الجاهزة للمستقبل، بما في ذلك الكابلات ذات عدد الألياف العالية بأقطار أصغر. وسيمتد التركيز أيضًا إلى التصميمات الرائدة، ولا سيما الكابلات الشريطية عالية السعة والتصميمات القوية لعمليات النشر الريفية. ولمساعدة المشغلين على معالجة النقص في المهارات على مستوى الصناعة، تعطي منشأة لوجوف الجديدة أيضًا الأولوية لمنتجات الاتصال البصري التي يسهل نشرها ومراقبتها وصيانتها. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الاختبار الموقعي الشامل المتوافق مع إرشادات GR20 القياسية للصناعة الجودة العالية والموثوقية لمنتجاتها.

التزمت STL بأن تصل إلى صافي الصفر بحلول عام 2030. وعلى خطى وحدات التصنيع العالمية الأخرى التابعة لشركة STL، تهدف منشأة لوجوف أيضًا إلى تحقيق مستوى الصفر من النفايات وتقليل استهلاك الطاقة تدريجيًا.

ويعمل في مصنع بالميتو أكثر من 150 شخصًا، بما في ذلك شركاء التصنيع المهرة والمتخصصون المتمرسين في الصناعة الذين يقودون عمليات الشركة في أمريكا الشمالية.

قال الحاكم هنري ماكماستر: "يمثل افتتاح مصنع التصنيع الخاص بشركة STL خطوة كبيرة إلى الأمام لجهود النطاق العريض في ولايتنا وسيوفر فرصًا جديدة لشعبنا في مقاطعة كيرشو". "لقد بنت ولاية كارولينا الجنوبية سمعة وطنية كشركة رائدة في توسيع النطاق العريض، ومع إنشاء STL لعملياتها في ولاية كارولينا الجنوبية، فإن هذه السمعة سوف تتوسع."

وقال بول أتكينسون، الرئيس التنفيذي لأعمال الشبكات البصرية في STL، متحمسًا لهذا الإنجاز الهام: "يعد مصنع الكابلات الجديد الخاص بنا في لوجوف بولاية كارولينا الجنوبية بمثابة شهادة على التزامنا تجاه السوق الأمريكية وعملائنا في أمريكا الشمالية. تعكس هذه المنشأة روحنا والغرض الأكبر لِـSTL، وهو تحويل حياة المليارات من الناس من خلال ربط العالم. أنا متحمس لرؤية تأثيرها على الاتصال الريفي والمشهد الرقمي في أمريكا."

من الزجاج إلى الألياف والكابلات والاتصال البصري، تعد STL واحدة من 6 شركات فقط في جميع أنحاء العالم[1] تتمتع بقدرات شاملة في هذا المجال. تعمل الشركة بشكل وثيق مع اللاعبين الإقليميين والوطنيين ومع جمعيات الصناعة مثل FBA ورابطة مقاولي الطاقة والاتصالات (PCCA) لإحداث تأثير مفيد على نطاق واسع.

نبذة عن شركة STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL هي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول البصرية والرقمية تقدم عروضًا متقدمة لبناء شبكات 5G والشبكات الريفية وFTTx والمؤسسات ومراكز البيانات. اقرأ المزيد ، اتصل بنا، stl.tech | تويتر |

[1] Ex-China

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Sterlite Technologies Ltd - STL SOURCE