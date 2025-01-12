تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء القادم:اتفاقيات نوعية منتظرة في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 12 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تستعد الرياض لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والمحلية والمؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التعدين والمعادن؛ من خلال دعمها لكافة الجهود التي من شأنها بناء أطر التعاون الدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة لمختلف المجتمعات.

وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حيوية تشمل الاستكشاف، والتعدين، والتمويل، والبحث والتطوير، والابتكار، والاستدامة، وسلاسل القيمة المضافة، والصناعات المعدنية، ما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين ليكون ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي.

وفي تصريح للمشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، الأستاذ علي المطيري، أكد على أن الاتفاقيات النوعية التي سيشهدها المؤتمر من شأنها إحداث تقدم على مستويات مختلفة في بناء الشراكات وتنفيذ مشاريع التعدين المتقدمة، وهو أحد أهداف المؤتمر الذي يُنظر إليه الآن باعتباره منصة دولية مرموقة تجمع تحت سقف واحد مسؤولين رفيعي المستوى وقيادات أكبر شركات التعدين، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الرياض سوف تستضيف النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، تحت شعار "تحقيق الأثر" لمواصلة الحوار العالمي حول مستقبل التعدين والمعادن، وبناء مزيد من أسس التعاون على مستوى العالم لتحقيق الأهداف المرسومة لتحول الطاقة وتقدم الصناعات الحديثة.

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