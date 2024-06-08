تبدأ لعبة FATAL FURY: City of the Wolves أول ظهور للمقاتل الجديد Vox Reaper والمقاتل الكلاسيكي B. Jenet

يتم إصدار لعبة القتال التي طال انتظارها من SNK في أوائل عام 2025 على PlayStation®5 وPlayStation®4 وXbox Series X|S Steam وEpic Games Store.

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أوساكا، اليابان, 8 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SNK CORPORATION اليوم في مهرجان الألعاب الصيفية، انضمام شخصيتين جديدتين تمامًا، وهما مقاتلا الشوارع Vox Reaper، وB. Jenet المفضلان لدى المعجبين، إلى تشكيلة المقاتلين في FATAL FURY: City of the Wolves. ومن المقرر إصدار لعبة القتال المرتقبة من SNK في أوائل عام 2025، وستكون متاحة على PlayStation®5 وPlayStation®4 وXbox Series X|S Steam وEpic Games Store. يمكن لأولئك الذين يتوقون إلى الحماس إضافة اللعبة إلى قائمة رغباتهم الآن.

شاهد الفيديو الدعائي لمهرجان الألعاب الصيفية هنا، إضافة إلى الفيديوهات الدعائية المخصصة لشخصيتي Vox Reaper وB. Jenet.

ادخل إلى عالم Fray مع Vox وJenet

VOX REAPER

الممثلون الصوتيون: Erik Ransom (اللغة الإنجليزية)، Toshiyuki Toyonaga (اللغة اليابانية)

B. JENET

المؤدون الصوتيون: Amber Lee Connors (اللغة الإنجليزية)، Mikako Komatsu (اللغة اليابانية)

ظهرت سلسلة FATAL FURY لأول مرة في عام 1991، وهو ما أشعل طفرة ألعاب القتال في التسعينيات التي اجتاحت هذه الصناعة. وقد ظلت لعبة الفيديو GAROU: MARK OF THE WOLVES، التي صدرت في عام 1999، أحدث جزء في السلسلة حتى وقتنا الحالي. مع ظهور المفضلين من المعجبين والشخصيات الجديدة، تعود FATAL FURY بنظام معركة كلاسيكي تَطوَّر للجيل القادم من المقاتلين.

المصادر للحصول على FATAL FURY: تتوفر City of the Wolves هنا.

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عن شركة SNK

أُسست شركة SNK CORPORATION في عام 1978، وهي شركة يابانية متخصصة في صناعة ألعاب الفيديو، وتتخذ من مدينة أوساكا اليابانية مقرًّا لها. SNK هو اختصار لـ Shin Nihon Kikaku، ويعني مشروع اليابان الجديد، وكان هذا هو الاسم القانوني للشركة حتى تم اختصاره إلى SNK في عام 1986. تشتهر شركة SNK بإبداعها لمنصة الأركيد NEOGEO، إضافة إلى إنشائها لسلاسل ألعاب شهيرة على غرار THE KING OF FIGHTERS وMETAL SLUG وSAMURAI SHODOWN وبالطبع FATAL FURY. أصدرت SNK أيضًا ألعابًا كلاسيكية؛ مثل WORLD HEROES وNINJA MASTER'S وSENGOKU. تعرّف على المزيد عن شركة SNK CORPORATION من خلال زيارة https://www.snk-corp.co.jp/us/.

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