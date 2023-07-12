تتعاون PropVR مع Unreal Engine كشريك خدمة معتمد، ملتزم بتقديم التطبيقات العقارية التفاعلية والحلول الرقمية المزدوجة

نيودلهي

12 يوليو / تموز 2023

/PRNewswire/ -- تم اختيار PropVR، ذراع التصور ثلاثي الأبعاد لـ Square Yards كشريك معتمد لـ Unreal Engine، الأداة ثلاثية الأبعاد الأكثر تقدمًا في العالم التي طورتها Epic Games، لتطوير حلول رقمية ثنائية وتفاعلية ثلاثية الأبعاد لصناعة العقارات. تكشف هذه الشراكة عن حقبة جديدة من التجارب الرقمية الغامرة للعلامات التجارية العقارية العالمية للمساعدة في تشكيل مستقبل بناء المنازل ومبيعات العقارات.

PropVR partners with Unreal Engine to build Interactive Digital twins

كشريك خدمة معتمد، تعمل PropVR مع خبراء Unreal Engine لتعميق فهمها للتقنيات التفاعلية ثلاثية الأبعاد وتعزيز خارطة الطريق المزدوجة الرقمية لبناء حلول لأكبر المطورين العالميين. بالاستفادة من قدرات Unreal Engine، تقوم PropVR ببناء بيئات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لتحويل كيفية تفاعل المستهلكين والتعامل مع احتياجاتهم العقارية وتعطيل الطريقة التي يعمل بها النظام البيئي العقاري.

"يسعدنا أن نتشارك مع فريق Unreal Engine لإنشاء الجيل القادم من الحلول ثلاثية الأبعاد والتوائم الرقمية لصناعة العقارات. إن براعة Unreal Engine الرسومية لا مثيل لها وستساعدنا على زيادة مستقبل تجربة البحث عن العقارات واكتشافها من خلال التوائم الرقمية ثلاثية الأبعاد المتطورة لمدن بأكملها. مع Unreal Engine، يمكننا تسريع رؤيتنا لبناء العقارات في الميتافيرس وفي الوقت نفسه فهم الرغبة في تجربة العقارات الافتراضية بين العملاء وجعلها أكثر سهولة وشمولية "، قال فيفيك أغاروال، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، Square Yards.

"لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للاعتراف بنا كشريك معتمد لـ Unreal Engine. يخلق الجمع بين القوة الإبداعية لـ Unreal Engine والمرونة وجودة العرض والتصور العقاري المدعوم ببراءة اختراع من PropVR والتطبيقات ثلاثية الأبعاد الانسجام المثالي لتحقيق ابتكارات أعمق وأكثر ثراءً في الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد، ووضع الأسس لمستقبل العقارات على ميتافيرس. لطالما ركزت PropVR على الابتكار والجودة، والانضمام إلى صفوف محرك غير واقعي هو خطوة طبيعية في هذا الاتجاه "، قال سندر جاغاناثان، المؤسس المشارك لشركة PropVR.

تعمل PropVR مع Unreal Engine للمشاركة في إنشاء توأم رقمي للمدينة وتصور معماري عقاري غامر ومنتجات تقنية أخرى للديكور الداخلي. أطلقت مؤخرًا منصة ميتافيرس ثلاثية الأبعاد في دبي تعرض مستقبل البحث والاكتشاف العقاري من خلال توأم رقمي متطور للمدينة الصحراوية. يمكن للمستخدمين البحث من أكثر من 2000 مشروع عقاري من خلال واجهته التفاعلية ثلاثية الأبعاد، والحصول على تفاصيل كاملة عن المشروع، والدخول في مشروع ميتافيرس كأفاتار. إلى جانب دبي، تشمل محفظة الشركة الحالية مطورين من الدرجة الأولى من كندا والمملكة العربية السعودية والهند.

كجزء من هذه الشراكة، ستنظم PropVR وفريق Unreal Engine جولات ترويجية وفعاليات، مما يسلط الضوء على الاتجاهات المتطورة في التصور ثلاثي الأبعاد والتوائم الرقمية. من المقرر أن يقام الحدث الذي طال انتظاره في بنغالور في 9 أغسطس، والذي سيستضيف كبار المطورين العقاريين وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الناشئة في مجال التكنولوجيا.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2150338/PropVR_partners.jpg

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