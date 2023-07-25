تتعاون SomaLogic مع Dante Genomics لتعزيز التبني السريري والبحثي لعلم البروتيوميات في أوروبا

سيتم استخدام منصة SomaScan® من SomaLogic المكونة من 7000 وحدة في اختبار البروتيوميات على نطاق واسع في أوروبا.

بولدر، كولورادو ولاكويلا، إيطاليا، 25 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- SomaLogic Operating Co. (Nasdaq: SLGC)، الشركة الرائدة في تكنولوجيا البروتيوميات القائمة على البيانات، أعلنت اليوم عن شراكتها مع Dante Genomics ، الشركة الرائدة عالميًا في علم الجينوم والطب الدقيق، لتقديم حل شامل لاختبار البروتيوميات على نطاق واسع في أوروبا. ستكون Dante أول موقع معتمد من SomaLogic في إيطاليا.

SomaLogic

قال Andrea Riposati، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics: "على مدى السنوات السبع الماضية، ركزت Dante بشكل مكثف على تعزيز الفائدة السريرية للجينوم، وفي شراكة مع SomaLogic، سنعمل الآن معًا لتعزيز قدرات البحث والاكتشاف للبروتيوم". "من خلال الجمع بين علم البروتيوميات وعلم الجينوم، سنطور رؤى سريرية ونتائج قابلة للتنفيذ. نحن متحمسون لمستقبل multomics، حيث ستعني مثل هذه الشراكات رعاية صحية أفضل بشكل عام لمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم".

ستقوم Dante Genomics بتشغيل تقنية SomaLogic من مختبرها في إيطاليا، مما يوفر خدمات البروتينات للسوق الأوروبية. يُمكن تطبيق منصة SomaScan® من SomaLogic المكونة من 7000 وحدة عبر البحث والاكتشاف. يمكنه تشغيل ما يقرب من 7000 قياس بروتين على عينة واحدة من البلازما أو المصل بسعة 55 ميكرولتر.

ستشارك SomaLogic و Dante Genomics في تقديم واحدة من أولى القدرات متعددة الذرات لدعم اكتشاف الأبحاث السريرية، وتوسيع قواعد البيانات والسوق الإجمالية القابلة للعنونة لكلا الشركتين.

قال Adam Taich الرئيس التنفيذي لشركة SomaLogic: "إيطاليا رائدة في أبحاث علوم الحياة في أوروبا، حيث أظهرت نموًا واعدًا في أبحاث علم الاقتصاد في القطاعين الأكاديمي والخاص". "نحن متحمسون لدعم رؤية Dante Genomics لتسريع البحث السريري في علم البروتيوميات".

لأكثر من عشرين عامًا، نمت SomaLogic من جذورها في مختبر الأبحاث لتصبح رائدة عالميًا في علم البروتيوميات مع التكنولوجيا التي توفر جودة وكمية الرؤى البيولوجية التي يحتاجها باحثو علوم الحياة - من المختبر إلى الميل الأخير.

نبذة عن Dante Genomics

Dante Genomics هي شركة عالمية للمعلومات الجينية تقوم ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر على أساس تسلسل الجينوم الكامل والبرمجيات. تستخدم الشركة منصتها لتقديم نتائج أفضل للمرضى والوقاية والتشخيص المعزز والطب الشخصي. وتشمل أصول الشركة واحدة من أكبر قواعد بيانات الجينوم الخاصة المستوفية للموافقة على المشاركة في البحث، والبرمجيات مُسَجَّلة المِلْكِيَّة المصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع والعمليات مُسَجَّلة المِلْكِيَّة التي تمكن من اتباع نهج صناعي لتسلسل الجينوم.

نبذة عن SomaLogic

تعمل SomaLogic على تحفيز البحث والتطوير في مجال الأدوية وتحديد المؤشرات الحيوية كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا البروتيوميات. مع عينة واحدة من البلازما أو المصل بسعة 55 ميكرولتر، يمكن لـ SomaLogic إجراء 7000 قياس بروتين، تغطي أكثر من ثلث ما يقرب من 20000 بروتين في جسم الإنسان ومضاعفة عدد المنصات البروتيمية الأخرى. لأكثر من 20 عامًا، دعمنا شركات الأدوية والمنظمات البحثية الأكاديمية والعقود التي تعتمد على تقنيات الكشف عن البروتين وتحليله لتغذية اكتشافات الأدوية والأمراض والعلاج في مجالات مثل الأورام والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد والأيض. اكتشف المزيد على www.somalogic.com وتابع @somalogic على LinkedIn.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى. جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية المدرجة في هذا البيان الصحفي، فيما يتعلق باستراتيجيتنا وعملياتنا المستقبلية ومركزنا المالي والإيرادات المقدرة والتكهنات والتوقعات وخطط الإدارة وأهدافها هي بيانات تطلعية. يتم تحديد هذه البيانات التطلعية بشكل عام بكلمات "نعتقد" و "نتوقع" و "نتنبأ" و "التوجه" و "نتكهن" و "نخمن" و "نقدر" و "ننوي" و "استراتيجية" و "مستقبل" و "فرصة" و "خطة" و "قد" و "يجب" و "سوف" و "سوف تكون" و "سيكون" و "يستمر" و "من المحتمل أن ينتج" و "ممكن" و "محتمل" و "تنبؤ" و "متابعة" و "هدف" وتعبيرات مماثلة، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على مثل هذه الكلمات التعريفية. إن البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك فإنها تخضع للمخاطر والشكوك. لا تضمن البيانات التطلعية الأداء المستقبلي وتنطوي على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية ماديًا عن البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك العوامل الخارجة عن سيطرة SomaLogic. يجب عليك النظر بعناية في هذه المخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك العوامل الموضحة في الجزء الأول، البند 1A – "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي عن النموذج 10-K والإيداعات الأخرى التي نقوم بها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تُحدِّد هذه التقديمات وتتناول المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. ونُحذِّر القراء ألا يقوموا بالاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل SomaLogic أية التزامات، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. في حالة تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو حالات عدم اليقين، أو إذا ثبت أن أيًا من الافتراضات غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية في النواحي المادية عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. لن تتعهد الشركة ولا تتعهد بأي التزام لتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

للتواصل مع Dante Genomics

Laura D'Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

[email protected]

‎+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

الاتصال الإعلامي مع SomaLogic

Emilia Costales

‎720-798-5054

[email protected]

تواصل المستثمر مع SomaLogic

Marissa Bych

Gilmartin Group LLC

[email protected] com

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