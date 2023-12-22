تتعاون نيوتن مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم حلول تمويل السيارات المبتكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تفخر شركة نيوتن NWTN (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq:NWTN)، وهي شركة تكنولوجيا تنَقُّل صديقة للبيئة تقدم حلول تنقل صديقة للبيئة تتمحور حول الركاب إلى العالم (المشار إليها في ما يلي بِـ"NWTN" أو "الشركة")، بالإعلان عن تعاونها مع مصرف أبو ظبي الإسلامي (المشار إليها في ما يلي بِـ"ADIB"). أبرمت نيوتن NWTN ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) مذكرة تفاهم للتعاون لمدة عام مع التجديدات التلقائية لتعزيز سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوفير خيارات فريدة لتمويل السيارات للعملاء.

بموجب مذكرة التفاهم، سيصبح مصرف أبوظبي الإسلامي أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم خيارات حصرية لتمويل السيارات بأسعار تنافسية للعملاء الذين يشترون سيارات ربدان Rabdan. ربدان Rabdan هي العلامة التجارية المتميزة للتنقل لدى نيوتن NWTN.

يتماشى هذا التعاون مع التزام نيوتن NWTN بجعل وسائل النقل المستدامة متاحة وبأسعار معقولة وتفاني مصرف أبوظبي الإسلامي في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، مما يعزز رؤية الطرفين لمستقبل أكثر اخضرارًا.

من خلال حلول التمويل المصممة خصيصًا من مصرف أبوظبي الإسلامي، تهدف نيوتن NWTN إلى تعزيز تجربة العملاء ودعم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في المنطقة. ويعد هذا التعاون بمثابة شهادة على تفاني NWTN في الابتكار ورضا العملاء.

يمثل هذا التعاون خطوة هامة إلى الأمام في تعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام. إن نيوتن NWTN وADIB متحمسان لاستكشاف هذا السبيل الجديد للتعاون التجاري، مما يعزز مكانتهما في قطاعاتهما.

يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي، باعتباره مؤسسة مالية إسلامية رائدة، بسجل حافل في المساهمة في التنمية المستدامة. ويتجلى التزامه بتمويل السيارات الكهربائية من خلال مبادرات مثل برنامج فولت لتمويل المركبات الكهربائية Volt Electric Vehicle Finance. يتماشى برنامج فولت Volt مع التزام مصرف أبوظبي الإسلامي فيما يتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ويهدف إلى جعل ملكية السيارة الكهربائية في متناول جمهور أوسع من الناحية المالية. يؤكد هذا التعاون مع نيوتن NWTN تفانيهم في تعزيز الحلول المسؤولة بيئيًا ودعم انتقال البلاد إلى مستقبل مستدام.

تتطلع نيوتن NWTN إلى تعاون مثمر مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي متحمسة للأثر الإيجابي الذي سيحدثه ذلك على عملائها وعلى البيئة.

نبذة عن نيوتن NWTN

نيوتن هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء مكرسة لتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم. وبصفتها شركة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمتلك نيوتن NWTN منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي.

تلتزم نيوتن NWTN بمستقبل حلول التنقل التي تدمج التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية وإنترنت كل الأشياء (IoT) وتكنولوجيا القيادة الذاتية والنظام البيئي للطاقة الخضراء.

وبالإضافة إلى تقديم مركبات الطاقة الجديدة، تستكشف نيوتن NWTN الفرص في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والطاقة الهيدروجينية الخضراء وتخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.nwtn.ae

نبذة عن مصرف أبو ظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تزيد عن 184 مليار درهم إماراتي. كما يقدم البنك خدمات مصرفية عالمية المستوى عبر الإنترنت والجوال والهاتف، مما يوفر للعملاء وصولاً رقميًا سلسًا إلى حساباتهم على مدار 24 ساعة في اليوم. يوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولاً للأفراد والشركات والأعمال والخدمات المصرفية الخاصة وأدوات إدارة الثروات. تأسس البنك في العام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ستة أسواق استراتيجية: مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على جائزة أفضل بنك تجزئة إسلامي من The Digital Banker، وأفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من Global Finance Awards. كما يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من الابتكارات، بما في ذلك تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على الجوائز، والبطاقات ذات العلامة التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مع طيران الإمارات، والاتحاد للطيران واتصالات ومجموعة واسعة من المنتجات التمويلية.

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. تتميز هذه العبارات التطلعية بأفعال مستقبلية أو مشروطة مثل "قد" و"سوف" و"نتوقع" و"ننوي" و"نظن" و"نعتقد" و"نقدر" و"نستمر" أو كلمات مماثلة. يجب عليك قراءة العبارات التي تحتوي على هذه الكلمات بعناية لأنها تناقش التوقعات والخطط المستقبلية، والتي تحتوي على توقعات للنتائج المستقبلية للعمليات أو الحالة المالية أو تذكر معلومات تطلعية أخرى.

البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفوائد المتوقعة لشراكاتها) والتي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك، تخضع للمخاطر والشكوك.

قد تختلف النتائج الفعلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نجاح تعاون نيوتن NWTN مع مصرف أبوظبي الإسلامي والقدرة التنافسية لخيارات التمويل التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي) بشكل كبير عن تلك المنصوص عليها أو المضمنة في البيانات التطلعية. قد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عوامل الخطر الواردة في إيداعات نيوتن NWTN مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتوفر للمراجعة على www.sec.gov. تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. تنشأ مخاطر وشكوك جديدة مع مرور الوقت، وليس من الممكن التنبؤ بتلك الأحداث أو كيف يمكن أن تؤثر على نيوتن NWTN. في حال حدوث تغيير في الأحداث والظروف المنعكسة في البيانات التطلعية لـ نيوتن NWTN، فقد تختلف أعمال نيوتن NWTN وحالتها المالية ونتائجها التشغيلية جوهريًا عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية لـ نيوتن NWTN.

ونُحذِّر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل نيوتن NWTN أي التزامات، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.