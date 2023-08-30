تتلقى RTX تمويلًا من وزارة الدفاع لتطوير وتجربة GhostEye® MR

أرلينغتون، فيرجينيا, 30 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- حصلت Raytheon، وهي شركة تابعة لشركة RTX، على 7 ملايين دولار لتعزيز تطوير وتقييم رادار GhostEye® MR الخاص بالشركة، وهو جهاز استشعار متقدم متوسط المدى لنظام الصواريخ الأرض- جو الوطني المتقدم، أو NASAMS.

هذه هي العقود الحكومية الأولى لـ GhostEye MR، وهو رادار متعدد المهام تم تصميمه وتطويره من قبل Raytheon من خلال استثمارات البحث والتطوير الداخلية. سيدعم التمويل التطوير المستمر للرادار ثم إجراء تقييم تشغيلي في قاعدة White Sands Missile Range في وقت لاحق من هذا العام.

GhostEye® MR is an advanced 360-degree surveillance and fire control sensor designed for NASAMS that can detect, track, and identify a wide variety of threats. (PRNewsFoto/RTX)

وقال Tom Laliberty، رئيس أنظمة الدفاع البري والجوي في Raytheon: "يؤكد هذا الدعم الحكومي الأهمية المتزايدة والطلب على قدرات GhostEye MR، حيث تتطلع الدول في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز دفاعها الجوي". "بالشراكة مع وزارة الدفاع والقوات الجوية وكونغسبرغ، سنعرض مجموعة قدرات المستشعر ضد العديد من التهديدات الناشئة".

ستقيّم التجربة في White Sands الأداء التشغيلي لـ GhostEye MR، مع توفير الرادار لإشارات مراقبة فعالة ودمجها مع نظام الدفاع الجوي NASAMS الذي أثبت فعاليته القتالية. يأتي ذلك بعد تجربة الدفاع الجوي للقاعدة الجوية في أندويا، النرويج الناجحة لمكتب التخطيط الإنمائي الاستراتيجي والتجربة (SDPE) في سبتمبر الماضي، والتي أظهرت قدرة NASAMS على الاشتباك واعتراض العديد من التهديدات الجوية المتقدمة باستخدام أنواع متعددة من صواريخ Raytheon ومركز توزيع النيران Kongsberg Defence & Aerospace، أو FDC. سيعتمد التقييم التشغيلي في سبتمبر على القدرات الموضحة في أندويا من خلال الاستفادة من القيادة والسيطرة ذات الصلة للقوات الجوية الأمريكية لربط GhostEye MR مع FDC الخاصة بـ NASAMS.

يتكون التمويل من عقد من مكتب SDPE التابع لمختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية وبرنامج النماذج الأولية السريعة التابع لمكتب وزير الدفاع (RPP).

GhostEye MR هو عضو في عائلة مستشعرات GhostEye من Raytheon، وهو رادار لـ NASAMS متقدم متوسط المدى متعدد المهام. الرادار، الذي تم تقديمه في عام 2021، يوفر تغطية متزايدة للمدى والارتفاع لتوسيع قدرات منطقة دفاع NASAMS. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد GhostEye MR من القواسم المشتركة مع مستشعر الدفاع الجوي والصاروخي من المستوى الأدنى (LTAMDS) الذي تقوم Raytheon ببنائه للجيش الأمريكي.

نبذة عن RTX

RTX هي أكبر شركة طيران ودفاع في العالم. مع أكثر من 180000 موظف عالمي، ندفع حدود التكنولوجيا والعلوم لإعادة تعريف كيفية تواصلنا وحماية عالمنا. من خلال الشركات الرائدة في الصناعة – Collins Aerospace و Pratt & Whitney و Raytheon – نقوم بتطوير الطيران، وهندسة أنظمة الدفاع المتكاملة للنجاح التشغيلي، وتطوير الجيل القادم من الحلول التكنولوجية والتصنيع لمساعدة العملاء العالميين على مواجهة التحديات الأكثر أهمية. يقع المقر الرئيسي للشركة، التي بلغت مبيعاتها 67 مليار دولار في عام 2022، في أرلينغتون بولاية فرجينيا.

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