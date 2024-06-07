تتلقى أكياس النيكوتين الفموية الحديثة CLEW قبول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتطبيق منتجات التبغ قبل السوق ( (PMTA

كنت، ديل., 7 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Nevcore Innovations Inc. (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"Nevcore Innovations") بالإعلان عن قبول تطبيق منتجات التبغ قبل التسويق (PMTA) الذي قدمته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلامتها التجارية، أكياس النيكوتين الفموية الحديثة CLEW. باعتبارها واحدة من العلامات التجارية القليلة جدًا التي حققت هذا الإنجاز، فإن هذا الإعلان الأخير يعزز مكانة العلامة التجارية كعرض رائد ويمثل قفزة إلى الأمام في الابتكار، حيث يقدم بديلًا متحفظا وخاليًا من الدخان وخاليًا من المتاعب لمستهلكي النيكوتين البالغين.

Formulated at the top labs in the USA, and manufactured in state-of-the-art cGMP and HAACP certified facilities, CLEW modern oral nicotine pouches will be available in a range of flavors to suit every palate and strengths of 3mg, 5mg, 6mg, 9mg, 10mg, 12mg, 15mg and 20mg, ensuring there's something for everyone to enjoy. From refreshing mint and fruit, as well as classic tobacco flavors, CLEW offers a diverse selection that caters to a wide range of tastes.

في هذه المناسبة، أكد السيد نوتيش سينجلا، مؤسس ورئيس شركة Nevcore Innovations، على ما يلي:

"في صميم CLEW يكمن التزامنا الثابت بتقديم تجربة لا مثيل لها، من خلال مزج التكنولوجيا المتطورة مع أفضل المكونات. تم تصميم أكياس النيكوتين CLEW بدقة وشغف في أفضل المختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية وتحتوي على النيكوتين من الدرجة الصيدلانية والنكهات المختارة بعناية، مما يضمن إحساسًا ممتعًا مع كل استخدام."

تم تصميم أكياس CLEW من أجل الراحة والتمييز، وهي صغيرة ومحمولة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في أي وضع، سواء في العمل أو أثناء التنقل أو في المنزل. مع CLEW، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بعلاج النيكوتين دون دخان أو بخار، مما يوفر تجربة أكثر نظافة وأكثر تطورًا.

قال السيد وقاص خان، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Nevcore Innovations:

"تعلن أكياس النيكوتين CLEW عن حقبة جديدة من الاستمتاع بالنيكوتين، ونحن واثقون من أنها ستضع المعيار العالمي الجديد لأكياس النيكوتين البيضاء في جميع أنحاء العالم. لقد استمعنا إلى احتياجات ورغبات المستهلكين وطورنا منتجًا لا يلبي توقعاتهم فحسب بل يتجاوزها ونحن واثقون من أنها ستلعب دورًا كبيرًا في جهود الحد من الأضرار العالمية. مع CLEW، نقوم بإعادة تخيل ما يعنيه الاستمتاع بالنيكوتين، مما يوفر حلًا مريحًا ومرضيًا."

ستكون أكياس النيكوتين CLEW متوفرة في مجموعة من النكهات لتناسب كل الأذواق وبقوة 3mg و5mg و6mg و9mg و10mg و12mg و15mg و20mg، مما يضمن وجود شيء يستمتع به الجميع. من النعناع والفاكهة المنعشة، بالإضافة إلى نكهات التبغ الكلاسيكية، تقدم CLEW مجموعة متنوعة تلبي مجموعة واسعة من الأذواق.

تماشياً مع معايير الشفافية والمسؤولية العالمية، يتم تصنيع أكياس CLEW في مرافق حديثة معتمدة cGMP وHAACP والتي تحافظ على الامتثال الصارم لأشد بروتوكولات الجودة وضمان استيفاء المنتجات لأعلى معايير السلامة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف CLEW إلى استخدام المستهلكين البالغين فقط ولا ينصح به لغير المدخنين أو الأفراد الذين تقل أعمارهم عن سن التدخين القانوني.

حول شركة Nevcore Innovations Inc.

شركة NEVCORE Innovations هي شركة عالمية رائدة في تصنيع منتجات الجيل القادم ذات جودة عالية. نحن متخصصون في أكياس النيكوتين الفموية الحديثة، ومستهلكات السجائر الإلكترونية، وأكياس الطاقة. تتمثل مهمتنا في أن نكون في طليعة الحد من ضرر النيكوتين، وإلهام الأجيال القادمة مع عروض استثنائية وتعزيز عالم خال من التدخين حيث يلتقي الانغماس بالمسؤولية.