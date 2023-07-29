تتمتع FAW بزيادة مبيعات الصادرات في ذكراها السنوية

بكين، 29 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- هذا تقرير من صحيفة "الصين يوميا":

حققت مجموعة FAW الرائدة في صناعة السيارات في الصين زيادة قوية في صادرات السيارات في النصف الأول من هذا العام حيث تواصل توسيع وجودها في السوق العالمية.

سجلت علامتها التجارية الفاخرة Hongqi زيادة بنسبة 172 في المائة بإصدار 5003 سيارة، في حين شهدت Jiefang زيادة بنسبة 122 في المائة بإصدار18001 سيارة. قامت Bestune بتصدير 7029 سيارة، بزيادة 127 بالمائة على أساس سنوي.

The 55.77 millionth vehicle of FAW Group rolls off the production line in Changchun, Jilin province, on July 15.

اعتبارًا من عام 2022، غطت أعمال FAW الخارجية 85 دولة ومنطقة، بما في ذلك أوروبا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. مع أكثر من 120 تاجرًا في الخارج، قامت بتصدير ما مجموعه 400000 سيارة. أنشأت الشركة ثلاث شركات تابعة لها في أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا وتنزانيا، ويعمل بها أكثر من 300 موظف محلي.

أنشأت FAW العديد من مشاريع التعاون الدولي في مجال القدرات وأنشأت سلسلة صناعة سيارات متكاملة للأسواق العالمية، تشمل البحث والتطوير والمشتريات والتصنيع والخدمات اللوجستية والتسويق. وسعت هذه المبادرات من وجود FAW في الأسواق الخارجية الراقية.

احتفلت مجموعة FAW، التي يقع مقرها في مدينة تشانغتشون بشمال شرق الصين بمقاطعة جيلين، بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها في 15 يوليوز/تموز، حيث خرجت سيارتها رقم 55.77 مليون من خط الإنتاج.

في 13 يوليوز/تموز 1956، انطلقت أول سيارة صينية محلية الصنع، شاحنة التحميل Jiefang، من خط تجميع FAW، مما وضع حدًا لعدم قدرة الصين على إنتاج السيارات. قامت شركة FAW بتصنيع Dongfeng، أول سيارة ركاب في الصين، وHongqi، أول سيارة سيدان فاخرة في البلاد، مما جعل شركة صناعة السيارات رمزًا لصناعة السيارات في الصين.

على مدى السنوات السبعين الماضية، أدى ولاء وحكمة ومجهودات أجيال من موظفي FAW إلى دفع نمو الشركة وتوسعها وابتكارها، مما أدى إلى إنجازات ملحوظة.

بلغ الدخل التشغيلي لشركة FAW ما يقرب من 8.3 تريليون يوان (1.16 تريليون دولار) حتى الآن، مع تجاوز إجمالي الأرباح والضرائب 1.87 تريليون يوان. تجاوز إجمالي أصولها 600 مليار يوان.

تجاوزت قيمة العلامة التجارية لـ FAW ما قدره 420 مليار يوان في عام 2023 بينما تجاوزت قيمة كل من علامتي Jiefang وHongqi ما قدره 110 مليار يوان.

بمناسبة الذكرى السبعين لشركة FAW، تحتفل شراكتها مع فولكس فاجن Volkswagen وأودي Audi بالذكرى الخامسة والثلاثين. في 14 يوليوز/تموز، وقعت الأطراف الثلاثة مذكرة تفاهم حول تعميق التعاون الاستراتيجي في تشانغتشون.

أعلنت FAW وفولكس فاجن Volkswagen أنهما ستعززان بشكل مشترك مجموعة منتجات فولكس فاجن Volkswagen، وتطور تطوير السيارات الكهربائية وتقدم المزيد من التقنيات الصينية.

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