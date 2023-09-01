تتوسع Experlogix Digital Commerce في أمريكا الشمالية

جنوب الأردن، يوتا، 1 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Experlogix أن تعلن أن عرض التجارة الرقمية الخاص بها قد توسع بنجاح إلى سوق أمريكا الشمالية. تساعد Experlogix Digital Commerce المؤسسات على الازدهار في مواجهة الطلب المتزايد باستمرار على تجارب التسوق والتجارة السلسة عبر الإنترنت.

The Experlogix suite of business applications offers purpose-built digital solutions that make it easier for your clients to buy from you. No matter how complex your business or its products, our seamless integrations and low-code/no-code configurability create outstanding digital experiences for your buyers, clients, distributors, and dealers. Headquartered in the United States and the Netherlands, we’ve worked with thousands of customers across a wide range of industries.

تتضمن المنصة، التي أصبحت متاحة في أمريكا الشمالية في نهاية يونيو 2023، مجموعة شاملة من حلول التجارة بين الشركات المصممة لمنح المؤسسات حلولًا يمكنها استخدامها لتبسيط العمليات الخلفية وإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية أثناء توسيع وجودهم متعدد القنوات. تم تحسين Experlogix Digital Commerce لدعم منظمات أمريكا الشمالية، وهي متاحة الآن للشركاء للبيع.

تتمتع Experlogix Digital Commerce، Aphix Software سابقًا بتاريخ قوي في تحقيق النجاح للمؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وعلى مستوى العالم. تسمح التجارة الرقمية للمؤسسات بإطلاق وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية ومحلات الويب وحلول الهاتف المحمول بسهولة ؛ يتكامل البرنامج بسلاسة مع العديد من حلول تخطيط موارد المؤسسات، حتى يتمكن العملاء من توفير معلومات المنتجات والتسعير في الوقت الفعلي لعملائهم.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة Experlogix، بيل فوكس: "مع استمرار نمو الاستثمار في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية B2B، هناك ضغط أكبر من أي وقت مضى لتقديم تجارب استثنائية وشخصية طوال رحلة العميل بأكملها". "تزود منصتنا للتجارة الرقمية المؤسسات بالأدوات والبيانات التي تحتاجها لتجاوز توقعات العملاء وتحسين استراتيجيات مبيعاتها لعالم متعدد القنوات بشكل متزايد"

تتضمن Experlogix Digital Commerce أحدث حلول التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة المخزون وأدوات التحليل التي تزود العملاء بالرؤية التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة. يتميز البرنامج بتكامل غير تقليدي مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات بما في ذلك SAP Business One وMicrosoft Dynamics وSage.

يقول غراهام أورورك، المدير العام لشركة Experlogix Digital Commerce: "نحن نؤمن بقوة تكنولوجيا التجارة الرقمية لدفع النمو وخلق تجارب سلسة لكل من الشركات وعملائها". "نحن مستمرون في تحسين حلولنا للمؤسسات في أمريكا الشمالية، حيث أضفنا مؤخرًا القدرة على حساب ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى ميزات تجربة العملاء مثل صفحة الدفع الجديدة المكونة من صفحة واحدة."

لدعم العملاء في أمريكا الشمالية، أضافت Experlogix ميزات لدعم العملاء في الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك تنسيق التاريخ بالإضافة إلى حساب الضرائب من خلال التكامل مع Avalara Avatax. وسيستمر تطوير التجارة الرقمية لقاعدة عملاء عالمية، مما يسهل على الشركات بناء تجارب تسوق متعددة القنوات، والتوسع في أسواق جديدة وتبسيط عملية الشراء لعملائها.

نتطلع إلى مساعدة العملاء في أمريكا الشمالية على توسيع وجودهم التجاري، وكذلك البحث عن شركاء مهتمين بإضافة التجارة الرقمية إلى محفظة حلولهم.

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نبذة عن Experlogix Digital Commerce

Experlogix Digital Commerce هي مجموعة من حلول التجارة الإلكترونية متعددة القنوات وتطبيقات الهاتف المحمول والمشتريات الإلكترونية الحائزة على جوائز والتي تساعد الشركات العالمية على تحقيق طموحاتها في النمو والكفاءة. توفر حلول البرمجيات كخدمة الأفضل في فئتها التكامل في الوقت الفعلي مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والاتصال بسلاسة بالأسواق الرقمية الرائدة، مما يوسع إمكانات الإيرادات عبر الإنترنت. تساعد Experlogix Digital Commerce الشركات على النمو بشكل أسرع والبيع بشكل أكثر ذكاءً.

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للتواصل الإعلامي: إليانور والش، [email protected]

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