تثبت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لـ Lunit يغير قواعد اللعبة، ويستعد لاستبدال قارئ بشري واحد في فحص سرطان الثدي

تدعم دراسة Lunit التعاونية الذكاء الاصطناعي كبديل قابل للتطبيق لقارئ بشري واحد في نظام القراءة المزدوجة في أوروبا - نُشر في The Lancet Digital Health

سيول، كوريا الجنوبية، 13 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- شركة Lunit (KRX: 328130.KQ)، المزود الرائد للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج السرطان، تقود تغييرًا تحويليًا في فحص سرطان الثدي، مدعومًا بنتائج رائدة من دراسة مستقبلية بقيادة الدكتور Fredrik Strand في معهد كارولينسكا بالسويد، والتي شملت أكثر من 50000 امرأة.

Dr. Karin Dembrower, Senior Physician at Capio S:t Göran Hospital Mammography Clinic, utilizing Lunit INSIGHT MMG to meticulously analyze mammography images for precise diagnoses (photo: Lunit)

باستخدام Lunit INSIGHT MMG، وهو حل ذكاء اصطناعي معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ومميز بعلامة CE لتحليل التصوير الشعاعي للثدي، يدعم هذا البحث إمكانات الذكاء الاصطناعي ليحل محل قارئ بشري واحد بموجب إرشادات القراءة المزدوجة في أوروبا ويؤكد قدرته على تخفيف الضغط على أخصائيي الأشعة.

وأوضح الدكتور Strand، أخصائي أشعة الثدي والأستاذ المشارك في معهد كارولينسكا: "في حين تم إنشاء قراءات مزدوجة من قبل اثنين من أخصائيي الأشعة كممارسة شائعة في جميع أنحاء أوروبا وأستراليا، فإن العديد من البلدان تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص أخصائيي الأشعة". "تضع هذه الدراسة المرتقبة الأساس لاعتماد واسع النطاق للذكاء الاصطناعي في فحص سرطان الثدي من خلال شغل دور أخصائي أشعة واحد، والذي بدوره يمكن أن يقلل من التكاليف الطبية ويؤدي إلى تعويض الرعاية الصحية".

أجريت هذه الدراسة من 1 أبريل 2021 إلى 9 يونيو 2022، وحللت بدقة 55581 حالة فحص لسرطان الثدي في البيئات السريرية في العالم الحقيقي. قدم التحليل ثلاثة قراء مستقلين: أخصائي الأشعة 1، وأخصائي الأشعة 2، و Lunit INSIGHT MMG، مما يتيح إجراء مقارنات دقيقة.

كانت النتائج تحويلية: أظهرت Lunit INSIGHT MMG، بالتعاون مع أخصائي أشعة واحد، معدلًا فائقًا للكشف عن السرطان (CDR) يبلغ 4.3 لكل 1000، متجاوزًا نهج أخصائيي الأشعة التقليديين مع معدل كشف عن السرطان يبلغ 4.1 لكل 1000. أظهرت الدراسة أيضًا انخفاضًا كبيرًا في معدلات الاسترداد (RR) مع الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع أخصائي أشعة واحد (RR 2.8، انخفاض بنسبة 4.44%) وعند العمل بشكل مستقل (RR 1.55، انخفاض بنسبة 47.1%)، مقارنة بنظام القراءة المزدوجة (RR 2.93).

بناءً على هذه النتائج، أقامت Lunit شراكة رائدة مع مستشفى Capio S:t Göran، أكبر مستشفى خاص في السويد وجزء من Ramsay Santé group، في وقت سابق من هذا العام. بناءً على العقد، قامت Lunit بدمج Lunit INSIGHT MMG، مما يمثل أول تنفيذ فعلي على الإطلاق حيث يحل الذكاء الاصطناعي محل أحد القراء البشريين في فحص سرطان الثدي. يستخدم المستشفى حاليًا Lunit INSIGHT MMG لتحليل أكثر من 180000 صورة ثدي سنويًا، مما يساهم بشكل كبير في البرنامج الوطني لفحص الثدي في السويد.

قالت الدكتورة Karin Dembrower، كبيرة أطباء Capio S: t Göran Hospital Mammography Clinic: "هذه الخطوة المبتكرة ستصبح أول مركز للثدي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي كقارئ مستقل، وذلك سيخفف من عبء الكمية المفرطة من القراءة لأخصائيي الأشعة، مما يمكنهم من التركيز على التشخيصات الأكثر تقدمًا وضمان أوقات انتظار أقصر للمرضى". "على المدى القصير، نتوقع اكتشاف المزيد من السرطانات؛ على المدى الطويل، نتوقع انخفاضًا في السرطانات الفاصلة واكتشاف أورام أصغر. نحن متحمسون لإجراء المزيد من الدراسات لاستكشاف هذه الاحتمالات".

تم نشر نتائج الدراسة وقصة التنفيذ مؤخرًا في The Lancet Digital Health وسيتم تقديمهما في مؤتمر EUSOBI 2023 (الجمعية الأوروبية لتصوير الثدي 2023) القادم في فالنسيا، إسبانيا، من 28 إلى 30 سبتمبر.

"تشير هذه الدراسة إلى علامة فارقة في مجال الرعاية الصحية، وتبشر بعصر يكمل فيه الذكاء الاصطناعي بسلاسة معايير فحص سرطان الثدي ويرفعها. قال Brandon Suh، الرئيس التنفيذي لشركة Lunit: "يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف معايير فحص السرطان". "إن تعاوننا مع مستشفى Capio S:t Göran محوري في معالجة نقص أخصائي الأشعة وإحداث ثورة في تحليل التصوير الشعاعي للثدي. وهو يعزز تفاني Lunit في تشكيل تحالفات مماثلة مع المؤسسات الطبية الأوروبية لتعزيز تجارب المرضى وتحسين الكفاءة التشغيلية".

نبذة عن Lunit

Lunit هي شركة ذكاء اصطناعي طبية قائمة على التعلم العميق في مهمة للتغلب على السرطان. ينصب تركيزنا على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للتشخيص الدقيق والعلاجات، وضمان التشخيص والعلاج الصحيحين، بالتكلفة المناسبة لكل مريض. تكرس Lunit جهودها لتطوير التحليلات المتقدمة للصور الطبية والمؤشرات الحيوية القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر أحدث التقنيات.

تأسست Lunit في عام 2013، وقد تم الاعتراف بها في جميع أنحاء العالم لتقنيتها المتقدمة والمتطورة وتطبيقها في الصور الطبية. تم الاعتراف بتقنيتها في مسابقات الذكاء الاصطناعي الدولية متجاوزة الشركات العملاقة مثل Google و IBM و Microsoft. بصفتها شركة ذكاء اصطناعي طبية تستند إلى أدلة سريرية، يتم تقديم نتائج الشركة في المجلات الرئيسية الخاضعة لمراجعة الأقران مثل مجلة Clinical Oncology و JAMA Network Open والمؤتمرات العالمية بما في ذلك ASCO و AACR.

بعد الحصول على تصريح إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وعلامة CE، يتم استخدام جناح Lunit INSIGHT الرائد الخاص بنا سريريًا في ما يقرب من 2000 مستشفى ومؤسسة طبية في أكثر من 40 دولة. يقع المقر الرئيسي لشركة Lunit في سيول، كوريا الجنوبية ولها مكاتب وممثلون في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع lunit.io

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للتواصل: Jussarang Lee, [email protected]

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