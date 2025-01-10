تجارب وفعاليات مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية للدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق

العرض الختامي لبرنامج إكس فاكتور يُقام يوم 12 يناير في إطار فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بلقب الموسم

سكان المدينة وزوارها يستمتعون بحفلات غنائية يحييها النجم ماجد المهندس والنجمة أصالة والمغني الإيراني مجيد رضوي

ألعاب نارية مبهجة، وعروض طائرات الدرون مبهرة، بما في ذلك عرض خاص يجمع بين طائرات الدرون والألعاب النارية يوم 11 يناير، وعروض "تخيل" الحصرية المذهلة

تجارب حصرية خاصة بمهرجان دبي للتسوق، تشمل فعالية "أضواء دبي" التي تُقام في سبعة مواقع مختلفة، ومطاعم موسمية رائعة، وأنشطة ممتعة في جميع أنحاء المدينة، وغيرها الكثير

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- يحتفل مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية بمرور 30 عاماً على انطلاقه من خلال مجموعة كبيرة من التجارب والفعاليات الممتعة للجميع، كل يوم وفي مختلف أنحاء المدينة. ومع قرب اختتام فعالياته في 12 يناير الجاري، تدعو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، سكان المدينة وزوارها للاستمتاع بالفعاليات والتجارب الاستثنائية والحصرية التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان، ومن أبرزها.

فعاليات جديدة كلياً هذا الأسبوع

DSF Closing Weekend Highlights

كرنفال شرطة دبي

● التاريخ: 10 - 12 يناير 2025

● الموقع: سيتي ووك

● التفاصيل: تنظم شرطة دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كرنفال شرطة دبي في سيتي ووك، وذلك في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق. ويمكن للزوار استكشاف الاستمتاع بالعروض الحية التي تقدمها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، والفعاليات عروض الخيالة، ومسيرة عسكرية لمرشحي ومرشحات أكاديمية شرطة دبي يوم 12 يناير في تمام الساعة 7:30 مساءً والتي تقام تمهيداً لحفل التخريج، وفعاليات مجلس الروح الإيجابية.

حفل ماجد المهندس وأصالة

● التاريخ: 10 يناير 2025

● الموقع: كوكاكولا أرينا

● التفاصيل: تنتظر الجمهور أمسية لا تنسى، حيث يستعد الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة لتقديم مجموعة من أجمل وأشهر أغانيهما على المسرح بدءاً من الساعة 9 مساءً.

حفل المغني الإيراني مجيد رضوي

● التاريخ: 11 يناير 2025

● الموقع: مسرح زعبيل

● التفاصيل: يعود الفنان الإيراني مجيد رضوي إلى دبي بعد انتظار دام عاماً كاملاً، مع مجموعة من أجمل أغانيه، حيث يستعد رضوي ليبهر الجمهور في حفل غنائي مذهل يبدأ في تمام الساعة الـ 10 مساءً، وبأسعار تذاكر تبدأ من 299 درهماً.

سباق نيون للجري في مهرجان دبي للتسوق بدعم من "سكيتشرز"

● التاريخ: 11 يناير 2025

● الموقع: حي دبي للتصميم

● التفاصيل: يضيء تحدي نيون للجري في مهرجان دبي للتسوق، الذي يقام بدعم من "سكتشرز"، أفق المدينة مع سباق ليلي مبهج عبر حي دبي للتصميم، حيث يمكن للمتسابقين الاختيار من بين ثلاثة مسارات بطول 3 أو 5 أو 10 كيلومترات، مع إطلالات خلابة على أضواء منطقة الخليج التجاري النابضة بالحياة وبرج خليفة. وسيعبر المشاركون خط النهاية بالقرب من سوق &e إم أو تي بي، حيث يمكنهم استعادة طاقتهم والاستمتاع بأجواء ما بعد الجري المفعمة بالحيوية. وتعزز الهدايا الرائعة، والأزياء المتألقة، والموسيقى المبهجة، وسلال مهرجان دبي للتسوق الحصرية التي يتم تقديمها للفائزين، تجربة السباق، مما يساهم في صنع ذكريات لا تُنسى لدى المشاركين. يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل الآن على منصة بريمير أونلاين مقابل 50 درهماً فقط.

ماراثون دبي

● التاريخ: 12 يناير 2025

● الموقع: أم سقيم

● التفاصيل: يعود ماراثون دبي، أحد أبرز الأحداث الرياضية على مستوى المنطقة هذا العام، حيث يبدأ السباق في تمام الساعة 7 صباحاً، ويتيح للمشاركين فيه الاستمتاع بمشاهدة أبرز المعالم في هذه المنطقة مثل مدينة جميرا، وفندق برج العرب، بالإضافة إلى عبور طريق "جميرا بيتش" الرائع.

عودة الفعاليات المفضلة

ترانسفورمرز 40 × فينسنت فودمير

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025

● الموقع: &e إم أو تي بي

● التفاصيل: بإمكان الجمهور الاستمتاع بتجربة المتحولين 40 × فينسنت فودمير بمناسبة مرور 40 عاماً على إطلاق سلسلة أفلام ترانسفورمرز من خلال عرض فني متطور يضم صورة ضخمة ثلاثية الأبعاد لأوبتيموس برايم يحمل مصفوفة القيادة. وقد صمم العرض الفنان الشهير فينسنت فودمير، والوكالة الإبداعية "براند فويل".

عروض DineOut من طلبات

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025

● الموقع: في مختلف أنحاء المدينة

● التفاصيل: تقدم عروض DineOut من طلبات لرواد المطاعم تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على فواتيرهم، في ما يحصل أعضاء "طلبات برو" على تخفيضات أكبر. ويمكن للعملاء الذين يقومون بالدفع عن طريق بطاقة ائتمان طلبات من بنك أبوظبي التجاري، الحصول على تخفيضات إضافية بنسبة 35 بالمئة على شكل رصيد طلبات. ولا توجد حدود لهذه التخفيضات، كما يمكن استخدامها بصورة مستمرة، بينما يتم كسب النقاط عند كل عملية دفع، مما يفتح المجال أمام المزيد من التخفيضات الحصرية من خلال التطبيق.

عروض الألعاب النارية اليومية خلال مهرجان دبي للتسوق

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025.

● المواقع: دبي فستيفال سيتي مول

● التفاصيل: تتلألأ سماء دبي في الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني والتي تُقام كل ليلة في دبي فستيفال سيتي مول في الساعة 9 مساءً.

عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025

● المواقع: بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس

● التفاصيل: تستمر العروض المذهلة لطائرات الدرون برعاية "إمارات" في إضاءة سماء دبي مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00مساءً. فيما تتشارك 1000 طائرة درون في تقديم هذه العروض المذهلة احتفاءً بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح. وتنطلق النسخة الثانية والجديدة من عرض طائرات الدرون حتى 12 يناير تحت عنوان "الاحتفاء بدبي" تجمع بين التقاليد العريقة والحداثة على خلفية الإيقاعات القوية، والمؤثرات الصوتية المتطورة، مع تشكيلات طائرات الدرون ثنائية وثلاثية الأبعاد. وتضاء سماء دبي يوم 11 يناير في تمام الساعة 8 مساءً مع عرض مذهل يجمع بين الألعاب النارية، وطائرات الدرون والقفز بالمظلات.

أضواء دبي

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025

● الموقع: بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وحتا، وسيتي ووك.

● التفاصيل: تتألق فعالية "أضواء دبي" أكثر من أي وقت مضى خلال الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق، مع العروض الضوئية التفاعلية التي صممها فنانون عالميون، وتحتفي بالعناصر الخمسة وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل.

ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتيhttps://www.visitdubai.com/ar/whats-on/dubai-events-calendar/dsf-nights-dfcm مول

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025

● الموقع: دبي فستيفال سيتي مول

● التفاصيل: تجذب فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول الزوار من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك حفل موسيقي للفنان إبراهيم السلطان يوم 11 يناير 2025. كما ستتاح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالعروض الحية التي يقدمها مجموعة من الشخصيات المحبوبة، بما في ذلك مدهش ودانة، وبارني، وبلوي، وكذلك التلذذ بالمأكولات الشهية في باي باي سوشيال، وسيف دبي، وهيليباد باي فروزن تشيري، وموشي، إلى جانب مشاهدة عرض "تخيل" الجديد كلياً، والذي يُقام مرتين يومياً. وتختتم كل مساء بعروض ألعاب نارية مذهلة تقدمها مجموعة الزرعوني، تضيء سماء دبي في تمام الساعة 9 مساءً.

العرض المباشر لنهائي برنامج "إكس فاكتور"

● التاريخ: 12 يناير 2025

● الموقع: فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول

● التفاصيل: تصل منافسات الموسم الحالي من يقدم "إكس فاكتور"، البرنامج الفني الأشهر عربياً والذي يُقام بالتعاون مع تلفزيون دبي وفي إطار مهرجان دبي للتسوق، مجموعة من أفضل المواهب على مستوى المنطقة. ويصل البرنامج إلى المرحلة النهائية يوم 12 يناير، حيث ينتظر الجمهور الإعلان عن الفائز باللقب، ثم الاحتفال بانتهاء الموسم الحالي من البرنامج مع عرض الألعاب النارية الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

سوق &e إم أو تي بي

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025

● المكان: حي دبي للتصميم، كونكريت سلاب

● التفاصيل: يُقام سوق &e إم أو تي بي في دورته الثانية عشرة بالشراكة مع &e، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وإمارات، وطلبات، حيث يواصل تقديم فعاليات ترفيهية لا تنسى، وعروض تجزئة فريدة، وتجارب تناول طعام مميزة للجميع. وسيستمتع الزوار بالفعاليات الترفيهية اليومية، و50 متجراً جديداً لتجربة تسوق رائعة في الهواء الطلق تقدم منتجات &e إم أو تي بي الحصرية، بما في ذلك كوتور365، ورايز أب، بالإضافة إلى أكثر من 25 وجهةً جديدةً للمأكولات والمشروبات الطازجة، بما في ذلك هومر لوبستر، وديفز هوت كيتشن. ويقدم السوق أيضاً تجارب تفاعلية لا حصر لها، من منطقة بيوتي بلوك، وسباق نيون للجري، إلى وايلد بينت، وسماش موبايل، ونيسان، ودرنك إليفانت، و ترانسفورمرز 40 × فينسنت فودمير، بالإضافة إلى عرض خاص لطائرات الدرون احتفالاً باختتام مهرجان دبي للتسوق في 12 يناير، مما يضمن صُنع ذكريات لا تُنسى للجميع.

أ وتو سيزون مهرجان دبي للتسوق

● التاريخ:حتى 12 يناير

● الموقع: في مختلف أنحاء المدينة

● التفاصيل: تواصل النسخة الأولى من "أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق" التي أقيمت في 1 يناير وتستمر حتى 12 يناير 2025، بتقديم مجموعة من الأنشطة النابضة بالحياة. حيث تركز هذه الفعالية الرائعة على كل ما يتعلق بالسيارات بدءاً من عروض أحدث الحرف اليدوية في صناعة السيارات، والمسابقات المشوقة، والتجارب الفريدة، وصولا إلى المواكب الجوالة واللقاءات الممتعة. وسيتمكن الجمهور من استكشاف كل شيء بما فيها السيارات الكلاسيكية والمركبات المتطورة.

ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025

● الموقع: المرموم

● التفاصيل: تتحول منطقة المرموم إلى وجهة للإبداع والهدوء مع فعالية "ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق"، التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل. ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الإضاءة المذهلة كجزء من فعالية "أضواء دبي"، والمجسمات النارية المبهرة، ومتاهة المرايا، بالإضافة إلى الأنشطة المناسبة للعائلات مثل منطقة الألعاب. وتستضيف الفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع تجربة مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض عازف العود، وتشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية التي يمكن للضيوف التلذذ بها بجوار البحيرة مع مشروب الكاكاو الساخن. كما سيستمتع عشاق المأكولات بقائمة طعام رائعة أعدتها خصيصاً الشيف الشيخة حصة آل خليفة، أو بتذوق المأكولات الشهية من مطعم "باربيكيو بوكس".

سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى

● التاريخ: حتى 12 يناير 2025

● المكان: في مختلف أنحاء المدينة

● التفاصيل: يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية للجميع فرصة الفوز بجوائز كبرى، مع مجموعة مذهلة من المكافآت اليومية، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، والعروض الترويجية المذهلة، بدءاً من جوائز إينوك اليومية التي تصل قيمتها إلى 100,000 درهم، إلى سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، وأكبر جائزة لهذا العام من "ماجد الفطيم". وتشمل أبرز السحوبات مليونير مدهش وبلو في دبي فستيفال سيتي مول، وجوائز ذهبية بقيمة 1.5 مليون درهم من خلال سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات، وعرض "تسوق واربح" مع عجلة الحظ من مجموعة مراكز التسوق في دبي، و30 تذكرة تيكت ذهبية بقيمة 300000 درهم.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

كما سيحظى سكان دولة الإمارات بفرصة الحصول على مكافأة لمتابعة أخبار مهرجان دبي للتسوق على الموقع الإلكتروني للمهرجان . وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 12 يناير، للسكان الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر، فرصة الفوز بجائزة مذهلة بقيمة 30000 درهم وذلك من خلال تسجيل بياناتهم مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك، على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

لمزيد من المعلومات حول الدورة الـ30 الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان ومتابعة DubaiFestivals@ على إنستجرام و تيك توك .

نبذة عن مهرجان دبي للتسوق 2025:

تحتفل دبي هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، والذي يُقام من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025. وتعد الدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان، مع تقويم حافل بالفعاليات التي تستمر لمدة 38 يوماً لتقدم أسعد اللحظات للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة. وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان تتويجاً ثلاثة عقود من الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية. وتجمع تجارب مهرجان دبي للتسوق أفضل ما تقدمه المدينة، بما في ذلك أشهر نجوم الصف الأول، والمعالم السياحية الفريدة، والضيافة الاستثنائية، ومشهد فنون الطهي المزدهر، والتجارب المجتمعية المؤقتة في الهواء الطلق، وأكبر عروض التسوق على الإطلاق، والفرص المذهلة للفوز بجوائز كبرى. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجميع حضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة التي تتميز بها دبي، والمشاركة في العديد من التجارب المبهجة، ومشاهدة عروض الإضاءة والألعاب النارية وطائرات الدرون المجانية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن ممارستها والاستمتاع بها في الطقس الرائع.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2595476/Closing_Weekend.jpg