تجاوز Clé de Peau Beauté و UNICEF نصف الهدف لمدة ثلاث سنوات في السنة الأولى من تجديد الشراكة لتمكين 5.7 مليون فتاة من خلال STEM

طوكيو، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت العلامة التجارية العالمية للجمال الفاخرة Clé de Peau Beauté و UNICEF السنة الأولى من شراكتهما المتجددة، إذ وصلت إلى أكثر من 3 ملايين فتاة في جميع أنحاء العالم، ووضعت الشراكة على المسار الصحيح لفتح إمكانات المزيد من الفتيات أكثر من المتوقع بحلول عام 2025.

إن مبادرات Skills4Girls التابعة للشراكة هي الدافع وراء هذا النجاح، والتي تتضمن مجموعة من البرامج المبتكرة التي تعمل مع الفتيات ولأجلهن في جميع أنحاء العالم، وتربطهن بالمعرفة والمهارات في مجال STEM التي تحتجن إليها لتكونن قادرات على المنافسة مع القوى العاملة في القرن الحادي والعشرين. على الصعيد العالمي، لا تعمل واحدة من كل أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا ولا تلتحق بالتعليم أو التدريب مقارنة بواحد من كل عشر فتيان في نفس العمر.[1] تم تصميم مبادرات Skills4Girls التحويلية للمساعدة في معالجة عدم المساواة بين الجنسين.

قالت مديرة UNICEF لجمع الأموال الخاصة والشراكات Carla Haddad Mardini: "أكثر من 90٪ من الوظائف في جميع أنحاء العالم لديها مكون رقمي، ولكن الخيارات لا تزال محدودة أو غير موجودة للفتيات، وخاصة الفتيات المراهقات، في هذه المجالات التي يهيمن عليها الذكور. نحن متحمسون لرؤية مثل هذا التقدم الكبير في سد الفجوة بين الجنسين في STEM في السنة الأولى فقط من شراكتنا المتجددة مع Clé de Peau Beauté، ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا معًا لتمكين الجيل القادم من الفتيات".

بدأت شراكة Clé de Peau Beauté مع UNICEF في عام 2019 وتم تجديدها في عام 2023 بهدف جديد وهو الوصول إلى 5.7 مليون فتاة في بنغلاديش والصين وإندونيسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية PDR وناميبيا والنيجر وبيرو وأوزبكستان والفيتنام بحلول عام 2025.

لرؤية هذا العمل المؤثر في أرض الواقع، زارت مجموعة من ممثلي UNICEF و Clé de Peau Beauté، بما في ذلك السيدة Mizuki Hashimoto، رئيسة العلامة التجارية في Clé de Peau Beauté، بنغلاديش مؤخرًا – واحدة من المناطق الرئيسية المدعومة للشراكة – لتشهد الفوائد عن كثب.

قالت السيدة Mizuki Hashimoto عن تجربتها: "نحن جميعًا في Clé de Peau Beauté فخورون جدًا برؤية شراكتنا مع UNICEF تؤثر بصورة إيجابية على حياة الفتيات في جميع أنحاء بنغلاديش. لقد كانت حقاً تجربة ملهمة ومثيرة للفكر. دعمنا للمجلس الوطني للمناهج والكتب المدرسية يحفز نقلة نوعية في النظام التعليمي على المستوى الوطني من خلال مناهج وكتب دراسية مصممة من جديد ومتجاوبة مع النوع الاجتماعي وتستند إلى المهارات وتجهيز الطلاب للقرن الحادي والعشرين. كان من الملهم أيضًا أن نرى عملنا يدعم الفتيات الأضعف المتسيّبات من المدرسة اللواتي تمكّنهن مبادرات Skills4Girls، فتكتسبن المهارات التي يحتجنها لدعم أنفسهن وعائلتهن ومجتمعاتهن. يؤكد كل هذا العمل الناجح التزامنا بالتعليم باعتباره مفتاحًا لعالم أفضل".

خلال الزيارة، حظيت مجموعة ممثلي Clé de Peau Beauté و UNICEF بفرصة مقابلة خريجة Skills4Girls التي شاركت قصتها الشخصية: "منذ الطفولة، كنت أتطلع إلى تعلم مهارات الكمبيوتر، لكن القيود المالية أوقفت تعليمي. بفضل دورة تدريب الكمبيوتر Skills4Girls، اكتسبت مهارات متنوعة وأعمل أنا الآن مدربةً. لقد حطمت الاعتقاد بأن الفتيات لا يمكنهن التفوق لأننا نستطيع تحقيق أي شيء. لا يمكن لأي حدود أن تحصرني الآن".

تعهدت Clé de Peau Beauté بأكبر مساهمة في القطاع الخاص في العالم بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي لبرنامج المساواة بين الجنسين التابع لل UNICEF منذ بدء الشراكة في عام 2019. تُموَّل هذه المساهمة من خلال حملة التسويق العالمية لدعم القضية الخاصة بالعلامة التجارية، إذ تذهب 3 دولارات أمريكية من كل شراء من The Serum، أحد منتجات العلامة التجارية الأكثر مبيعًا، إلى عمل UNICEF على أرض الواقع.

نُبذة عن Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. Clé de Peau Beauté تعني مفتاح جمال البشرة. وتهدف العلامة التجارية إلى إظهار جمال النساء من خلال إنتاج مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة متميزة باستخدام تقنيات عالمية متطورة. وأصبحت شركة Clé de Peau Beauté، بفضل فريق عملها الذي يتمتع بالذكاء والحس الجمالي الرائع ومنتجاتها العصرية التي تتسم بالجمال والحيوية، من الشركات الرائدة ذات البصمة المتميزة في قطاع مستحضرات التجميل. وتتوفر منتجات Clé de Peau Beauté حاليًا في 26 دولة ومنطقة حول العالم.

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

الصفحة الرئيسية لـ Clé de Peau Beauté مع UNICEF: https://www.cledepeau-beaute.com/int/cpb-for-unicef.html

صفحة حملة The Serum: https://www.cledepeau-beaute.com/int/unlockthepowerofgirls.html

صفحة الإنستجرام الرسمية لـClé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

نبذة عن UNICEF

تعمل UNICEF في بعض أصعب الأماكن في العالم، للوصول إلى أكثر الأطفال حرمانًا في العالم. وفي أكثر من 190 بلدًا وإقليمًا، نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، لبناء عالم أفضل للجميع. زيارة .www.unicef.org لا تعتمد UNICEF أي شركة، أو علامة تجارية، أو منتج، أو خدمة.