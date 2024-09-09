تجدد CHiQ رعايتها لأحداث كأس العالم للاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، وترحب بأندرياس ويلينجر، بطل التزلج، كسفير جديد للعلامة التجارية

برلين، 9 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في السادس من شتنبر/أيلول، وبالتزامن مع افتتاح معرض IFA 2024 (معرض الابتكار للجميع)، عقدت CHiQ حفل توقيع في جناحها، مؤكدة شراكتها مع أحداث كأس العالم للاتحاد الدولي للتزلج (FIS) والرابطة الألمانية للتزلج (DSV). تعزز هذه الخطوة موطئ قدم شركة CHiQ في عالم التزلج وتمثل مرحلة جديدة في مساعيها للتسويق الرياضي.

CHiQ Renews Sponsorship of FIS World Cup Events, Welcomes Skiing Champion Andreas Wellinger as New Brand Ambassador

وقد حضر هدا الحدث ليو جيانغ، رئيس مجلس إدارة Changhong Holding Group Co., Ltd.، وهيلين تشانغ، نائبة المدير العام لشركة Changhong Co., Ltd.، برفقة العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين. وقع الاتفاقية كل من جيمس وو، المدير العام لمركز Changhong International Brand Business Center، وهايكو كراوس، نائب رئيس الاتحاد الألماني للتزلج، والبطل الأولمبي في القفز على الجليد، أندرياس ويلينجر.

تعد بطولة كأس العالم للتزلج التي يستضيفها الاتحاد الدولي للتزلج والتزحلق على الجليد (FIS)، واحدة من أبرز مسابقات التزلج العالمية، حيث تشعل شغفًا هائلًا بين الشباب في جميع أنحاء العالم. في نونبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت CHiQ عن شراكتها مع فعاليات كأس العالم للاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، مما يعزز التواصل العميق مع المشجعين في جميع أنحاء العالم ورفع مكانة العلامة التجارية الدولية بشكل كبير.

وقد أشاد أندرياس ويلنجر، الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمتبيتين، والذي فاز أيضًا بميداليتين ذهبيتين في كأس العالم للقفز على الجليد للاتحاد الدولي للتزلج وحصد ما مجموعه ثماني ميداليات فضية في أفضل فعاليات التزلج، بحلول المنتجات المبتكرة والذكية التي تقدمها CHiQ، مشيرًا إلى تآزرها مع قيمه الخاصة بالتميز والتحدي المتواصل. أعرب ويلينجر عن حماسه بشأن هذا التعاون، متوقعاً أن يعزز هذا التعاون التبادلات الإبداعية ويجمع بين العالمين الديناميكيين للأجهزة المنزلية الذكية والتزلج الاحترافي.

أشاد هايكو كراوس بالنمو الأوروبي السريع لشركة CHiQ، متوقعًا تعاونًا مثمرًا. سلط جيمس وو الصوء على التجديد باعتباره أمرا حاسما للتوسع العالمي لشركة CHiQ، مع التركيز على أوروبا. من خلال الشراكة، تهدف CHiQ إلى الاستفادة من أوجه التآزر، ودمج الموارد، وتعزيز علامتها التجارية إلى جانب جاذبية التزلج العالمية.

تعمل CHiQ حاليًا في أكثر من 40 دولة ومنطقة، وتغطي الاقتصادات الكبرى. توفر الشركة وجودها الرقمي القوي على أكثر من 30 منصة رئيسية للتجارة الإلكترونية ومصفوفة منتجات شاملة تشمل أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة الغسيل والشاشات.

كما أصبحت CHiQ راعيًا مهمًا للأحداث الرياضية الدولية التي تشمل كرة القدم والسباقات والتزلج والرجبي والتنس وغيرها، مما وسع من تأثيرها على الساحة الرياضية العالمية. من خلال استخدام استراتيجية تسويق رياضية شاملة، تعتزم العلامة التجارية زيادة شهرتها العالمية وبناء علاقة عاطفية عميقة مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2499211/CHiQ_Renews_Sponsorship_of_FIS_World_Cup.jpg