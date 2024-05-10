تجذب i2Cool ما يقرب من 100 مليون دولار هونغ كونغ في التمويل من السلسلة A لدفع تطوير حلول التبريد الإشعاعي الخضراء والفعالة من ناحية الطاقة

شنتشن، الصين، 10 مايو 2024 PRNewswire// -- i2Cool، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التبريد الخالية من الكهرباء، جذبت ما يقرب من 100 مليون دولار هونغ كونغ (13.8 مليون دولار أمريكي) في جولة التمويل من سلسلة A من Trustar Capital (عملية الاستثمار في الأسهم الخاصة التابعة لشركة CITIC Capital Holdings Limited)، Future Times Technology Holding Company Limited ،Hong Kong and China Gas Company Limited ، إلى جانب المستثمرين من جولات التمويل السابقة. سيتم استخدام رأس المال الملتزم به في هذه الجولة لتعزيز البحث والتطوير في i2Cool للتكنولوجيات الجديدة وتوسيع محفظة منتجاتها وتسريع دفعها إلى الأسواق العالمية.

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أكد الدكتور Martin Zhu، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة i2Cool، على أهمية تحقيق هذا الهدف المالي. وأشار إلى الحاجة القوية لتكنولوجيا التبريد الخالية من الكهرباء في قطاعات مثل المباني الخضراء والصناعة لتقليل الحرارة وخفض نفقات تكييف الهواء وزيادة الكفاءة وتعزيز الراحة. تلبي i2Cool هذا الطلب مع حلول التبريد منخفضة الكربون الخالية من الطاقة.

بوصفها مبتكرةً في المواد الخضراء والفعالة من ناحية الطاقة، تلتزم i2Cool بتعزيز البحث والتطوير والتطبيق العملي للتبريد الخالي من الكهرباء مع منتجاتها الرائدة، طلاء التبريد الخالي من الكهرباء (iPaint) وفيلم التبريد الخالي من الكهرباء iFilm))، والتي تم تنفيذها في أكثر من 100 مشروع على مستوى العالم في أكثر من 20 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. وكان لحلول التبريد هذه تطبيقات واسعة في الصناعات بما في ذلك الهندسة المعمارية والصناعة الكيميائية والطاقة والاتصالات والطاقة الجديدة والخدمات اللوجستية وتخزين الحبوب والكهرباء الضوئية.

خصص فريق البحث والتطوير i2Cool، بقيادة البروفيسور Edwin TSO، المؤسس المشارك لـ i2Cool، والذي تخرج من كلية الطاقة والبيئة في جامعة سيتي في هونغ كونغ، سبع سنوات من البحث العلمي لتطوير تطبيقات تجارية تدعم النشر على نطاق واسع. على سبيل المثال، يستفيد iPaint من خليط البوليمرات والجسيمات غير العضوية لتحقيق خصائص بصرية وحرارية مثالية، ويفتخر بنسبة 95٪ من الانعكاسية الشمسية والانبعاثية في الأشعة تحت الحمراء المتوسطة. على سبيل المثال، استُخدِم طلاء iPaint في مركز تجاري تابع لشركة Hang Lung Properties، فانخفضت درجات حرارة السطح إلى 30.3 °C، مما أدى إلى خفض استهلاك الطاقة في تكييف الهواء بنسبة 42٪.

بالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن توسع i2Cool وجودها الدولي، مع التركيز على الأسواق على طول الممرات الاقتصادية لمبادرة Belt and Road Initiative بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. بعد التطبيق الناجح لمنتجاتها في دبي مول، دخلت i2Cool أيضًا في شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية في الإمارات العربية المتحدة.

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