تجربة MO' Trullo الفاخرة تعيد تعريف عطلات الرفاهية في منطقة بوليا المهيبة في إيطاليا

تستضيف الهكتارات الستة عقارين مذهلين للعائلات والمجموعات التي تسعى إلى الرفاهية المنعزلة

سيسترنينو وأبوليا، إيطاليا, 27 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تعمل تجربة MO' Trullo's الفاخرة، وهي ملكية إيطالية متخصصة في إقامات الرفاهية، على إعادة تعريف العطلات الفاخرة المنعزلة في قلب الوجهة الجديدة في إيطاليا: بوليا. يكشف عقاران مذهلان عن نفسيهما وسط حدائق البحر الأبيض المتوسط وأشجار الزيتون القديمة المنتشرة على مساحة ستة هكتارات من المناظر الطبيعية الخاصة.

Trullo-dei-Pumi Exterior pool

يشيد كل من Trullo delle Dame وTrullo dei Pumi بـ "ترولي" - الأكواخ الحجرية التقليدية في بوليا ذات الأسطح المخروطية المنتشرة في وادي إيتريا. في الداخل، تم تجديد العقارات المكونة من ست وخمس غرف نوم بذوق رفيع مع وسائل الراحة الحديثة. يولد الحجر الأبيض المضيء خفة متجددة الهواء، مما يكمل التناغم الجمالي الناتج عن دمج التصميم المعاصر مع الهندسة المعمارية والتاريخ المحلي.

تقول سيلفيا بياسوني، رئيسة قسم الضيافة في تجربة MO' Trullo الفاخرة: "تعمل تجربة MO' Trullo الفاخرة على الارتقاء بإقامات الرفاهية من خلال اللمسات المبهجة والاهتمام بالتفاصيل عندما يتعلق الأمر بالمساحة والطبيعة والصمت ووسائل الراحة والخصوصية. وتحمل إقاماتينا Trullo delle Dame وTrullo dei Pumi نهج MO' Trullo المميز، مع تصميم مبتكر يحترم التقاليد لخلق رفاهية عاطفية."

تحتوي كل من الإقامتين على مسبح مع نظام مياه مالحة ومنطقة تشمس اصطناعي ومنطقة معيشة كبيرة في الهواء الطلق وأراجيح شبكية وصالة ومنطقة شواء للاستخدام الحصري. تقدم الشرفات الحجرية الدائرية مساحات خارجية لتناول العشاء أو الاسترخاء. الحديقة المترامية الأطراف وملعب التجديف، ومنطقة المطبخ، ومنطقة اللياقة البدنية، ومساحات اليوغا والتدليك، ومنطقة لعب الأطفال، وسينما في الهواء الطلق وغير ذلك الكثير.

يمكن للموقعين معًا استيعاب حفل من اثنين وعشرين شخصًا براحة، مما يخلق مساحة مثالية للعائلات أو المجموعات التي ترغب في الخصوصية والراحة والخدمة المنفصلة. تتوفر خدمة بياضات الأسرّة بشكل قياسي، مع توفير الطعام اليومي أو تجارب تناول الطعام الخاصة عند الطلب.

يقدم فريق MO' Trullo تجارب خاصة للضيوف في كلا الموقعين، بما في ذلك وجبات عشاء خاصة على ضوء الشموع، وصنع الفخار، ودورات الطبخ، والغوص البحري، وليالي الأفلام في الهواء الطلق. يمكن طلب من موظفي MO' Trullo الحصول على تجارب رفاهية شخصية بما في ذلك دروس اللياقة البدنية واليوغا ودروس الطبخ والتدليك.

تنظم تجربة MO' Trullo الفاخرة أيضًا جولات خاصة حصرية للضيوف الراغبين في استكشاف منطقة بوليا مع شواطئها وبلداتها الخلابة ومواقع اليونسكو للتراث العالمي. يمكن للضيوف أيضًا طلب تجارب شخصية خاصة، وسيبذل فريق MO' Trullo جهدًا إضافيًا لتحقيق هذه التجارب.

"مهمتنا هي خلق تجربة يشعر فيها الضيوف بحرية كما لو كانوا في منازلهم ولكن مع خدمات حصرية ولمسات مبهجة بحيث تكون كل دقيقة بمثابة ترحيب حار. نريد أن يشعر ضيوفنا بالانغماس في مكان خالد، في مباني تاريخية أعيد تصميمها بذوق معاصر، معززة بخدمات عالية الجودة،" سيلفيا بياسوني، رئيسة قسم الضيافة.

يعود تاريخ ترولي في وادي إيتريا إلى القرن الرابع عشر، حيث تحافظ الأسطح العالية على برودة المناطق الداخلية في الصيف الحار والدفء في الشتاء المعتدل. وتتميز هذه المباني ببنائها بدون ملاط، وهي تقنية بناء قديمة تستخدم الحجر الجيري الجاف والتي لا تزال مستخدمة في المنطقة.

يمكن للضيوف حجز رحلتهم الحصرية من خلال موقع MO' Trullo الإلكتروني، أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. فريق MO' Trullo يستجيب في غضون 24 ساعة لأي طلب.

معلومات الاتصال:

الهاتف: 0809952050 39+

واتساب: 3896342177 39+

البريد الإلكتروني: [email protected]