تجربة ماكاو الإصدار المحدود: رحلة ثقافية عبر القارات

ماكاو، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- يكشف مكتب السياحة الحكومي في ماكاو (MGTO) عن حملة "تجربة ماكاو الإصدار المحدود". صُممت الحملة لجذب الجمهور الدولي وإبراز ماكاو كوجهة رائدة، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الجذابة مثل الشرق الأوسط.

تدعو هذه الحملة الترويجية الدولية المسافرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة السهلة على ExperienceMacaoLimitedEdition.com، للحصول على فرصة للفوز بواحدة من 100 جائزة من جوائز حملة "تجربة ماكاو الإصدار المحدود" مع تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً والإقامة الفندقية. للحصول على تلميحات حول اللعبة، يرجى متابعة حساب @visitmacao على إنستغرام.

تجارب غامرة ومخصصة

تبرز جاذبية ماكاو بشكل أكبر من خلال التعاون الاستراتيجي مع ستة منتجعات متكاملة، بما في ذلك Galaxy Macau وSands China Limited وWynn Resorts Macau وMGM وSJM Resorts وMelco Resorts & Entertainment. وقد توجت هذه الشراكات برحلات سفر مصممة خصيصًا لتجمع بين الفخامة والعمق الثقافي والتجارب الفريدة، مما يجسد جوهر ماكاو. يجلب كل منتجع ذوقًا مميزًا، مما يؤكد على المزيج المتنوع والمتناغم من التقاليد والفخامة المعاصرة التي تقدمها ماكاو للزوار من جميع أنحاء العالم.

تتميز مسارات الرحلات التي تقدمها الحملة بمجموعة متنوعة من التجارب الثقافية. سيحظى الفائزون بفرصة استكشاف مناطق ماكاو التاريخية، حيث تنبض بالحياة في مزيج من الثقافات الشرقية والغربية. يمكن للمشاركين أيضًا الاستمتاع بمأكولات ماكاو المميزة وغيرها من التجارب الثقافية الفريدة، مما يوفر لمحة عن ثقافة ماكاو الغنية وطريقة الحياة النابضة بالحياة. تقدم المسابقة عبر الإنترنت فرصة للفوز بمسار رحلة سفر حصري، واعدةً بانغماس أعمق في الثقافة ورحلة غنية بالمأكولات تتجاوز زيارة المعالم السياحية العادية.

قالت ماريا هيلينا دي سينا فرنانديز، مديرة شركة ماكاو العالمية للسياحة: "في الحملة الترويجية الدولية "تجربة ماكاو الإصدار المحدود"، قمنا بدمج التفاعل الرقمي مع تجارب السفر الواقعية لتعزيز استكشاف فريد لماكاو." "كان هدفنا هو تسليط الضوء على العروض المميزة لمدينتنا، وتعزيز إمكانية الوصول للزوار الدوليين مع التركيز على التفاعل الشخصي والانغماس الثقافي. من خلال دمج الأدوات الرقمية المتقدمة مع جذورنا التاريخية، فإننا نهدف إلى تقديم تجربة أكثر ثراءً وتذكراً للزوار."

كيفية المشاركة ومتابعة آخر المستجدات

بينما نقترب من المرحلة الختامية للحملة الترويجية الدولية "تجربة ماكاو الإصدار المحدود"، نشجعك على الانغماس في التراث الثقافي الغني والفعاليات الحيوية في ماكاو. لضمان مشاركتك الكاملة في جميع جوانب الحملة:

اتبعنا على حساب @ visitmacao على إنستغرام من أجل تلميحات حول المسابقة والتحديثات المنتظمة.

لا تفوّت الفرصة الأخيرة لتكون جزءاً من هذه التجربة الفريدة. انضم اليوم وانطلق في مغامرة ماكاو الرائعة!

نبذة عن ماكاو

ماكاو هي مدينة نابضة بالحياة تشتهر بتراثها الثقافي الغني، والترفيه العالمي المستوى، ومشهد الطهي المتنوع. باعتبارها وجهة سفر رائدة، تقدم ماكاو مزيجاً فريداً من الشرق والغرب، حيث تلتقي التقاليد القديمة مع المعالم السياحية الحديثة. سواء كنت تستكشف مواقعها التاريخية، أو تستمتع بحياتها الليلية الصاخبة، أو تتذوق مأكولاتها الشهيرة، فإن ماكاو تعدك بتجربة لا تُنسى لكل زائر.

المصدر مكتب السياحة الحكومي في ماكاو

الموقع الرسمي: ExperienceMacaoLimitedEdition.com

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