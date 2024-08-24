تجسيدًا لشعارها 'The Charge of Change': شركة Dahua تكشف النقاب عن حل الشحن الذكي للسيارات الكهربائية D-Volt

هانغتشو، الصين، 24 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- نجحت شركة Dahua Technology، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في حلول وأنظمة إنترنت الأشياء الذكية AIoT التي تركز على الفيديو، في الإطلاق الإلكتروني لحلها المبتكر لشحن السيارات الكهربائية EV المسمي D-Volt. ويقدم حل D-Volt، تجسيدًا لشعار الشركة المتمثل في"The Charge of Change"، السرعة والقوة والابتكار والدقة والالتزام الثابت بالاستدامة.

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تم تصميم حل D-Volt لتوفير أداء شحن سريع وشامل، مما يضمن للمستخدمين إعادة شحن سياراتهم الكهربائية بسرعة وكفاءة. وقد جري تصميم هذا الحل وفقًا لأعلى معايير الجودة والاعتمادية، وتقديم حلول مبتكرة تتميز بالدقة والحداثة. ومن حيث الابتكار، أدمجت Dahua حلها D-Volt مع تقنياتها الحديثة والمتطورة بدقة متناهية. علاوة على ذلك، يعكس حل الشحن الذكي للسيارات الكهربائية EV هذا الالتزام الراسخ لشركة Dahua بالحفاظ على البيئة واستدامتها، باستخدام مواد مستدامة وتقنيات موفرة للطاقة، والسعي لتقليل البصمة الكربونية للشركة بشكل كبير من أجل كوكب أكثر اخضرارًا.

تشمل مزايا حل D-Volt للمستخدمين والعملاء ما يلي:

مثالي لأي سيناريو : يستخدم منصة واحدة مصممة لإدارة معدات الشحن المنزلية ( D-Volt Air ) والتجارية ( D-Volt Pro )، مما يحسن تجربة الشحن وعمليات التنقل الكهربائي بشكل فعال. ويدعم من 3.5 كيلووات إلى 22 كيلووات للشحن بالتيار المتردد AC ومن 60 كيلووات إلى 240 كيلووات للشحن بالتيار المستمر DC .

مصمم ليبقى أمنًا : صُمم لتحمل الاستخدام الخارجي والداخلي. فنظام الحماية متعدد المستويات يساعد على منع زيادة التيار، والوقاية من حدوث ماس كهربائي، ومنع تسرب التيار المتردد AC أو المستمر DC ، وذلك من بين أمور أخرى، مما يضمن السلامة إلى حد كبير.

التكامل الذكي : تتيح ميزة موازنة التحميل الديناميكي للمستخدمين تحسين استخدام الطاقة عن طريق توزيع الطاقة بذكاء بين محطة الشحن والأجهزة الكهربائية الأخرى في الموقع. ويستخدم الألواح الشمسية لشحن السيارات الكهربائية بنسبة استخدام تبلغ 100% من الطاقة الشمسية أو مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الشبكة، مما يساعد مالكي السيارات على تجنب استخدام طاقة الشبكة المكلفة. كما يتميز بإمكانية دمجه مع الحلول الأخرى لشركة Dahua بناءً على المتطلبات الفعلية.

برنامج مفتوح ومرن : يمنحك D-Volt السيطرة الكاملة على تجربة الشحن من خلال منصة رقمية شاملة تتضمن برنامج D-Volt Desktop لاجهزة الكمبيوتر وتطبيق D-Volt App لأجهزة الهاتف المحمول. وتقدم هذه المنصات الرقمية فوائد كبيرة، بما في ذلك معلومات مرئية في الوقت الفعلي حول حالة محطة الشحن، واستخدام الطاقة، والرسوم، وما إلي ذلك. كما تسمح بجدولة عمليات الشحن للاستفادة من التعريفات المخفضة خارج أوقات الذروة، وتحديد مواقع المحطات عبر الخريطة، فضلاً عن إمكانية تحديد الأسعار والتحكم في إمكانية الوصول إلى محطة الشحن بناءً على مجموعات المستخدمين. كما توفر رؤى قيمة من لوحات تحكم متعددة وتدعم تخصيص النظام السحابي الخاص بك ليناسب احتياجاتك تمامًا.

بشكل عام، يُعد D-Volt حلاً ثورياً لشحن المركبات الكهربائية يقدم قيمة كبيرة للعملاء والمستخدمين. كما يعتبر حلًا مثاليًا لمجموعة واسعة من السيناريوهات التطبيقية مثل المنازل السكنية، والمؤسسات التجارية، وأساطيل الشحن، والمباني المكتبية. بالإضافة إلى ميزاته البارزة وفوائده التقنية سالفة الذكر، يجسد D-Volt الالتزام الراسخ لشركة Dahua بتقديم منتجات وحلول تعزز من وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، مما يدعم عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة ويضمن أن تساهم ابتكارات Dahua في خدمة العالم الحديث والأجيال القادمة.

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