تجلب Getvisibility الذكاء الاصطناعي الثوري إلى وكيل نقاط النهاية لنظام التشغيل Mac، مما يوسع تصنيف البيانات ورؤية الأمان لأجهزة أبل Apple

كورك، أيرلندا، 21 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- يسر Getvisibility، الئركة المزودة الرائدة في مجال تصنيف البيانات وحلول أمان البيانات، الإعلان عن إطلاق وكيل Mac المتطور لنقطة النهاية. يعمل هذا المنتج المبتكر على توسيع إمكانات تصنيف البيانات ورؤية أمان البيانات لنقاط نهاية Mac، مما يمكّن المؤسسات من إدارة وضع أمان البيانات المحسّن وقدرات حماية البيانات.

في إنجاز تكنولوجي، تعد Getvisibility أول أداة نقطة نهاية للتصنيف ومراقبة البيانات لدعم شريحة M1 من أبل Apple الجديدة بشكل كامل، مما يضمن التوافق والأداء الاستثنائي لمستخدمي Mac.

يفضل المدراء التنفيذيون والمهنيون في الشركة أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام التشغيل Mac الذين يتعاملون مع البيانات شديدة الحساسية ويديرونها على أساس يومي. إدراكًا للحاجة الماسة لتوسيع إجراءات أمان البيانات القوية إلى هذه الأجهزة، طورت Getvisibility مجموعة شاملة من الأدوات التي توفر تغطية لا مثيل لها للمؤسسات التي تحتاج إلى تصنيف فعال للبيانات واكتشافها وحلول الأمان.

تشمل الميزات الرئيسية لعامل نقطة نهاية Mac من Getvisibility ما يلي:

1.تصنيف البيانات: تسمح إمكانات تصنيف البيانات القوية للمؤسسات بتحديد البيانات الحساسة وتسميتها تلقائيًا، مما يتيح إدارة فعالة للبيانات والامتثال للوائح حماية البيانات.

2.رؤية وضع أمن البيانات: توفر Getvisibility رؤية في الوقت الفعلي لوضع أمان البيانات، مما يمكّن المؤسسات من اكتشاف التهديدات المحتملة ونقاط الضعف والاستجابة لها بشكل فعال.

قال مارك بروسنان، الرئيس التنفيذي لشركة Getvisibility: "يسعدنا أن نقدم وكيل نقاط النهاية Mac الخاص بنا، والذي يقدم مستوى غير مسبوق من تصنيف البيانات ووضوح الأمان للأجهزة القائمة على شرائح M1 أبل Apple". "مع الاستخدام المتزايد لأجهزة كمبيوتر Mac المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من قبل المديرين التنفيذيين والمحترفين، من الضروري تزويد المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها لتصنيف بياناتها واكتشافها وتأمينها بشكل فعال. تمكّن مجموعة Getvisibility الشركات من إدارة أمان البيانات بشكل استباقي، وضمان الامتثال وتخفيف المخاطر وحماية معلوماتهم الحساسة."

إن وكيل Mac لنقاط النهاية من Getvisibility، متاح الآن للمؤسسات التي تسعى إلى تصنيف قوي للبيانات وحلول أمان البيانات لأجهزة Mac الخاصة بهم.

نبذة عن Getvisibility

Getvisibility هي شركة رائدة في مجال تصنيف البيانات وحلول أمن البيانات. بفضل تقنيتها المبتكرة، تُمكّن Getvisibility المؤسسات من تصنيف بياناتها واكتشافها وتأمينها بشكل فعال، وتمكين الامتثال وتخفيف المخاطر وحماية المعلومات الحساسة. من خلال الاستفادة من الإمكانات المتطورة، تلتزم Getvisibility بتقديم تغطية لا مثيل لها وتميزًا في أمان البيانات.

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ستيوارت واكمان

مدير تسويق المنتجات

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